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ЕС ужесточает въезд для украинцев: Шеслер о том, почему это не остановит беженцев

ЕС ужесточает въезд для украинцев: Шеслер о том, почему это не остановит беженцев - 20.07.2026 Украина.ру

ЕС ужесточает въезд для украинцев: Шеслер о том, почему это не остановит беженцев

Даже после введения новых правил ЕС в марте 2027 года для большинства желающих покинуть Украину ничего не изменится. Поток украинских беженцев призывного возраста в Европу не вырастет, но и не уменьшится. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказала председатель Союза политэмигрантов и политзаключённых Украины Лариса Шеслер

2026-07-20T05:15

2026-07-20T05:15

2026-07-20T05:15

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С марта 2027 года Евросоюз намерен выдавать убежище украинцам только при наличии справки из военкомата о том, что они не подлежат мобилизации — так европейские власти пытаются помочь киевскому режиму сохранить людские ресурсы для фронта. Однако новое правило коснётся лишь новых заявителей и не затронет украинцев, уже получивших временную защиту в странах ЕС.Отвечая на вопрос о возможном росте потока беженцев до марта 2027 года, Шеслер заявила, что массового увеличения не будет. "Нет. Поток беженцев призывного возраста зависит от пропускной способности нелегальных каналов. Сколько могут пересечь границу – столько пересекают. Это не зависит от того, дадут им в Евросоюзе убежище или не дадут", — пояснила эксперт.По словам Шеслер, главный ограничитель — деньги: не у всех украинцев есть 30 тысяч долларов, чтобы заплатить нелегальным переправщикам. "Верхний потолок беженцев ограничивается только их финансовыми возможностями. Если берут уже по 30 тысяч долларов, чтобы перевезти через границу, то понятно, что такие деньги мало у кого есть", — отметила она.Эксперт подчеркнула, что после марта 2027 года ситуация для большинства беглецов не изменится. "Поток беженцев призывного возраста не вырастет, но и не уменьшится. Он останется в тех же рамках, что и был. И после марта 2027 года тоже ничего не изменится для большинства людей, которые хотят покинуть Украину", — резюмировала собеседница издания.Полный текст интревью "Лариса Шеслер: украинцам не хватает денег на то, чтобы массово бежать от войны на территорию Евросоюза" на сайте Украина.ру.О том, что еще происходит на Украине — в материале "Западные ученые выяснили: увольнение Федорова - начало запрограммированного краха режима Зеленского" на сайте Украина.ру.

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