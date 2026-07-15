https://ukraina.ru/20260715/1081496963.html

Лариса Шеслер: украинцам не хватает денег на то, чтобы массово бежать от войны на территорию Евросоюза

Лариса Шеслер: украинцам не хватает денег на то, чтобы массово бежать от войны на территорию Евросоюза - 15.07.2026 Украина.ру

Лариса Шеслер: украинцам не хватает денег на то, чтобы массово бежать от войны на территорию Евросоюза

Поток беженцев призывного возраста с Украины в Европу зависит от пропускной способности нелегальных каналов. Сколько могут пересечь границу – столько пересекают. Это не зависит от того, дадут им в Евросоюзе статус временного убежища или не дадут

2026-07-15T15:13

2026-07-15T15:13

2026-07-15T15:13

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказала председатель Союза политэмигрантов и политзаключённых Украины Лариса Шеслер.В руководстве Евросоюза ранее приняли решение, что с марта 2027 года будут предоставлять убежище только тем гражданам Украины, которые предоставят специальное свидетельство о том, что они не подлежат мобилизации. Европейские власти прямо говорят, что не будут пускать к себе украинцев без справки от военкома, поскольку у киевского режима наблюдается нехватка людей для фронта. При этом новое правило будет распространяться только на новых заявителей и не затронет украинцев, уже пользующихся временной защитой в странах Евросоюза.- Лариса Виленовна, есть ли в этих мерах Евросоюза какой-то практический смысл? Во-первых, прежде чем они вступят в силу, пройдет почти год, а за это время много чего может поменяться. Во-вторых, украинцы в любом случае не будут бежать из страны миллионами, поскольку сам киевский режим за этим очень жестко следит.- Военнообязанных, которые покинули Украину, все равно очень много. Их сотни тысяч и даже миллионы. Убегают они всеми доступными способами, в том числе незаконно пересекая границу с Румынией, Молдавией и Словакией. Все это приводит к тому, что мобилизационные ресурсы киевского режима резко снижаются. Поэтому Евросоюз, который рассматривает Украину как инструмент войны с Россией, пытается сделать все возможное, чтобы пушечное мясо оттуда не убегало.Европейцы уже давно говорят, что надо не давать украинцам временное убежище и начать их массово депортировать на Украину. Особенно активно эти заявления звучат из Польши. Но тут служит помехой само законодательство Евросоюза, которое прямо запрещает возвращение людей на территории, где ведутся боевые действия. Поэтому речь идет о том, чтобы не давать временное убежище военнообязанным гражданам Украины.При этом я не думаю, что это как-то сможет увеличить мобилизационный ресурс киевского режима. Если люди готовы платить от 5 до 30 тысяч долларов за то, чтобы нелегально оказаться на территории Евросоюза, их никак не остановит то, что им не дадут статус временного убежища.Во-первых, они будут переезжать из одной страны в другую. Во-вторых, принудительно их на Украину не депортируют. Да, у них не будет пособий. Да, им сложно будет получить разрешение на работу. Но когда речь идет о спасении жизни, все материальные вопросы уходят на второй план.- А могут ли начать массово отключать от довольствия тех украинских мужчин, которые уже давно находятся на территории Евросоюза, вынуждая их вернуться назад?- Они могут их лишать определенных социальных гарантий. Но в целом объем льгот для людей, у которых есть статус временного убежища, и так значительно снизился. Только Германия и часть скандинавских стран платят какие-то пособия. У всех остальных их нет. Статус только дает им возможность легально находиться на территории Евросоюза. А зарабатывать на жизнь они должны сами.В этом плане инструментов у Евросоюза практически не осталось.Да, в Германии резко снизили выплаты для украинцев, которые недавно к ним прибыли. Это происходит вне зависимости от возраста и призывного статуса. Но люди приспосабливаются. Они даже готовы просить милостыню в церквях, лишь бы не оказаться в ситуации, когда их поймают ТЦК и отправят в окопы.- А почему Германия и часть скандинавских стран все еще предоставляют украинцам какие-то выплаты?- Это их внутреннее законодательство. В Германии в целом лояльно относятся к беженцам. Те же представители Ближнего Востока, Африки и Афганистана стремятся попасть туда именно потому, что там дают им определенные льготы. Что касается украинцев, то у них были еще дополнительные немецкие выплаты. Сейчас их нет. Но в целом Германия не может поменять законодательство ради одних украинцев. Тогда надо всех подряд лишать социальных гарантий.- И все-таки, ожидаете ли вы, что именно сейчас, до марта 2027 года поток украинских беженцев в страны Евросоюза резко усилится, пока эти меры еще не вступили в силу?- Нет. Поток беженцев призывного возраста зависит от пропускной способности нелегальных каналов. Сколько могут пересечь границу – столько пересекают. Это не зависит от того, дадут им в Евросоюзе убежище или не дадут.Верхний потолок беженцев ограничивается только их финансовыми возможностями. Если берут уже по 30 тысяч долларов, чтобы перевезти через границу, то понятно, что такие деньги мало у кого есть.Повторюсь, поток беженцев призывного возраста не вырастет, но и не уменьшится. Он останется в тех же рамках, что и был. И после марта 2027 года тоже ничего не изменится для большинства людей, которые хотят покинуть Украину.- Кстати, увеличился ли поток украинских беженцев в Белоруссии после последнего обострения, когда Лукашенко открыл легальный пункт пропуска в Ровенской области?- Немного увеличился. Но массовым этот процесс быть не может.Во-первых, когда люди бегут в Европу, они рассчитывают на определенные льготы, которых в Белоруссии нет.Во-вторых, украинско-белорусская граница слишком специфическая. Киевский режим ее охраняет серьезно, чтобы туда люди не бежали.В основном в Белоруссию стараются перебраться те, у кого там есть родственники и знакомые. Людям важно, чтобы им было где жить и на что жить.- Нет ли тут противоречия? Вы говорите, что для беженцев жизнь дороже денег, но при этом они все равно выбирают Евросоюз, потому что там с финансами получше.- Противоречий тут нет.В 2022 году в Евросоюз в основном уезжали состоятельные люди, которые не настолько зависели от пособий. А с 2024 года с Украины бегут все подряд. Более того, мужчина призывного возраста все равно старается увезти с собой семью, а им же надо на что-то жить. Не у всех же на Украине осталась богатая родня, которая может им что-то подбрасывать.При этом жизнь в Европе очень дорогая. Там очень трудно снять жилье. Оно сейчас бесплатно никому не предоставляется. Если в Польше еще были центры размещения или платили деньги владельцам недвижимости, то сейчас этого нет. Поэтому пособия, даже если это копейки, все равно играют большую роль.- Ну и по поводу России. Правду ли говорят, что единственным таким каналом, по которому хоть как-то можно было перебраться на нашу территорию, был Глуховский район в Сумской области, который сейчас закрылся из-за боевых действий?- Это правда. Там еще был официальный пункт пропуска, по которому обменивались беженцами. Он уже давно закрыт. Сейчас вообще нет никаких гуманитарных каналов, по которым можно было уйти в Россию. Это сам киевский режим спровоцировал, устроив курскую авантюру.- Поток через Шереметьево сейчас совсем мизерный?- Да. Людей очень жестко проверяют. Очень немногие из тех, кто уезжал в Европу и пытается приехать сюда, не запятнали себя русофобскими высказываниями в социальных сетях.- Судя по сообщениям в СМИ, из Европы в основном возвращаются жители Мариуполя.- Те, кто уехал из Харькова и Одессы, тоже пытаются приехать в Россию. Просто Мариуполь заметнее. Все-таки там налаживается жизнь, восстанавливается инфраструктура и создаются рабочие места. Но, повторюсь, к нам стараются попасть не только мариупольцы.- А механизмы исправления ошибок, допущенных при фильтрации, у нас стали разрабатывать?- К сожалению, пока никаких изменений в этом отношении нет. Хотя, безусловно, они нужны. Надо дать возможность приехать сюда тем гражданам Украины, которые всегда любили Россию и бандеровцами никогда не были.

https://ukraina.ru/20230505/1045971040.html

https://ukraina.ru/20260715/voevat-do-poslednego-ursula-priekhala-v-kiev-chtoby-zakryt-evropu-dlya-ukraintsev-1081492856.html

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Кирилл Курбатов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

интервью, украина, россия, лариса шеслер, ес, мобилизация, германия, польша, белоруссия, шереметьево