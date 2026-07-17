https://ukraina.ru/20260717/zapadnye-uchenye-vyyasnili-uvolnenie-fedorova---nachalo-zaprogrammirovannogo-krakha-rezhima-zelenskogo-1081593651.html

Западные ученые выяснили: увольнение Федорова - начало запрограммированного краха режима Зеленского

Западные ученые выяснили: увольнение Федорова - начало запрограммированного краха режима Зеленского - 17.07.2026 Украина.ру

Западные ученые выяснили: увольнение Федорова - начало запрограммированного краха режима Зеленского

"Непереназначение", а по факту увольнение Зеленским теперь уже бывшего главы Минобороны Украины Федорова – чрезвычайно интересный кейс, в котором совершенно... Украина.ру, 17.07.2026

2026-07-17T18:27

2026-07-17T18:27

2026-07-17T18:27

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"Непереназначение", а по факту увольнение Зеленским теперь уже бывшего главы Минобороны Украины Федорова – чрезвычайно интересный кейс, в котором совершенно по-шекспировски переплетаются чистый криминал, эпические интриги, худшие человеческие пороки, исторические прецеденты и современная социальная психология.На фоне стабильного продвижения русской армии и нарастающего кризиса с живой силой в ВСУ Зеленский, до этого перепробовавший все до единой волшебные западные вундервафли, начал открыто агонизировать, и тут под руку подвернулся молодой и перспективный технократ Федоров, который предложил победить Путина интернетом: он убедил своего начальника в том, что можно "превратить войну в дата-платформу", и все пойдет как по маслу.Отчаявшийся Зеленский дал добро на эксперимент и назначил Федорова на пост министра обороны, который рьяно взялся за дело.В результате появились многочисленные артефакты вроде онлайн-системы "Резерв+", где автоматически продлевались отсрочки от призыва без очередей в ТЦК, разнообразных цифровых реестров, мобильных приложений и даже data-driven системы поощрения наиболее эффективных боевых подразделений Killing-for-points, где заработанные выполнением определенных боевых заданий виртуальные баллы можно было использовать для покупок военного снаряжения и оборудования в специальных онлайн-магазинах.Прожекты нового главы Минобороны Украины привели западных партнёров в неописуемый восторг: британцы срочно захотели у себя все то же самое, а французы написали, что нестандартный подход Федорова "был бы вполне уместен в Кремниевой долине".Но что-то пошло не так.Ни суперудобные цифровые сервисы, ни обещанная "прозрачная реформа" мобилизации и новая система контрактов не смогли убедить рядовых украинцев идти массово умирать за киевскую шайку. Количество уклонистов давно перевалило за два миллиона, а уголовные дела по дезертирству исчисляются сотнями тысяч: по данным Military Watch Magazine, из ВСУ ежемесячно дезертируют свыше 40 000 солдат; общие потери приближаются к 1,7 млн человек, а за прошлый год число нападений на сотрудников ТЦК было вдвое больше, чем совокупно за три предыдущих года. Вишенка на торте – начавшиеся народные бунты против насильственной мобилизации, пример чего мы наблюдали во Львове.Федоров был уверен, что достаточно в разы увеличить денежное довольствие солдат, и они послушно пойдут в атаку – но этого предсказуемо не случилось. Издание The Irish Times цитирует директора Киевского международного института социологии (KIIS) Грушецкого, который заявил, что "даже финансовые стимулы не позволят перейти к добровольному призыву".Почему? Возможно, это могут объяснить результаты последних опросов общественного мнения на Украине, согласно которым доля людей, согласных "воевать до последнего", резко снизилась.В итоге на Банковой пришли к выводу, что эксперимент в стиле "война как стартап" провалился, к чему прибавились постоянные жалобы военных на то, что Федоров делает совсем не то, что нужно армии здесь и сейчас.Как заявил Зеленский, "Михайло (Федоров - ред.) хочет всё цифровизировать... [А] военные просто хотят быть услышанными".Самое интересное в том, что Федоров сам признал, что его модные цифровые штучки не сработали – да и не могли сработать. В своем прощальном обращении он сказал, что "мобилизация не может быть исправлена без нового общественного договора и реальных военных реформ".В переводе на русский: ничего нельзя сделать, если люди просто не хотят воевать.Сразу после этого пошла информация о планирующемся масштабировании мобилизации с новыми "адскими репрессиями" против уклонистов, то есть киевский режим вернулся к своему единственному оставшемуся методу – насильственной отправке на фронт.На самом деле провал реформ Федорова был фактически запрограммирован.В работе доктора наук Эссекского университета Чулиса Иоанниса "Щит или меч государства? Влияние воинской повинности и тайной полиции на гражданско-военные отношения" еще в 2021 году анализировалось влияние всеобщей воинской повинности на политическую стабильность государства. Вывод: принудительная мобилизация в анократических (частично демократических/частично авторитарных) режимах резко повышает риск дестабилизации и даже военного переворота. Украина, как военизированное государство, находящееся ровно на этой институциональной грани (военное положение, отменённые выборы, но формально сохранённый парламентаризм), находится в зоне максимального риска — насильственная мобилизация год за годом усиливает раскол между населением, армией и государством.К этому же выводу пришел Кембриджский журнал экономической истории в статье от 2023 года "Набор в Великой армии: политическая экономия воинской повинности в наполеоновской Франции", где проводится явная историческая параллель с ситуацией на Украине: "режимы, вводящие принудительный призыв при падающей легитимности власти, сталкиваются с нарастающим уклонением, покупкой замещений и структурным разрушением призывной системы задолго до военного поражения".Таким образом, в общем, не имеет значения, что сделал или не сделал техноминистр обороны Федоров: просто кризис психологии общества невозможно исправить с помощью красивых и модных "реформ сверху".Киевский режим уже давно внутренне обречен – и спасти его не сможет никто, даже Илон Маск на стероидах.О последних событиях культуры - в материале Ревизия шоу-бизнеса в России, запрет турецких сериалов на Украине. События культуры.

https://ukraina.ru/20260112/kirill-strelnikov-kto-on-1074175293.html

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Кирилл Стрельников https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/0c/1074173845_379:16:900:537_100x100_80_0_0_db3fe44d75ac50735bc2545cb3948f3a.jpg

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Кирилл Стрельников https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/0c/1074173845_379:16:900:537_100x100_80_0_0_db3fe44d75ac50735bc2545cb3948f3a.jpg

мнения, украина, львов, владимир зеленский, вооруженные силы украины