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Как изолировать Украину без уничтожения мостов через Днепр: Герой России Клупов о новых ударах ВС РФ

Как изолировать Украину без уничтожения мостов через Днепр: Герой России Клупов о новых ударах ВС РФ - 10.08.2026 Украина.ру

Как изолировать Украину без уничтожения мостов через Днепр: Герой России Клупов о новых ударах ВС РФ

Герой России, полковник, ветеран военной разведки Рустем Клупов в эфире Украина.ру разобрал кадровый манёвр Верховного главнокомандующего ВС России, объяснил,... Украина.ру, 10.08.2026

2026-08-10T12:32

2026-08-10T12:32

2026-08-10T12:32

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Герой России, полковник, ветеран военной разведки Рустем Клупов в эфире Украина.ру разобрал кадровый манёвр Верховного главнокомандующего ВС России, объяснил, чьи беспилотники действительно задают тон на фронте, а также ответил на вопрос: готовы ли мы к войне, где человека заменит искусственный интеллект, или старые технологии ещё возьмут своё: 00:30 – Кадровые перестановки в ВС России: усилит ли это темпы наступления? 08:48 – Чьи дроны эффективнее: российские или украинские?09:55 – Технологический вызов и современные "кулибины"; 19:12 – В чём залог победы в современной войне? 23:35 – Какой будет война будущего? * В материале упоминается Роберт Бровди ("Мадьяр") внесённый Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов, а также Instagram – продукт компании МЕТА, которая признана экстремистской организацией и запрещена на территории России. ТГ-канал Рустема Клупова: t.me/pozmaks Украина.ру в МАХ: max.ru/ukr_2025_ru Наш сайт: ukraina.ruukraina.ruukraina.ruukraina.ru

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