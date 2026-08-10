https://ukraina.ru/20260810/kak-izolirovat-ukrainu-bez-unichtozheniya-mostov-cherez-dnepr-geroy-rossii-klupov-o-novykh-udarakh-vs-rf-1082350342.html
Как изолировать Украину без уничтожения мостов через Днепр: Герой России Клупов о новых ударах ВС РФ
Как изолировать Украину без уничтожения мостов через Днепр: Герой России Клупов о новых ударах ВС РФ - 10.08.2026 Украина.ру
Как изолировать Украину без уничтожения мостов через Днепр: Герой России Клупов о новых ударах ВС РФ
Герой России, полковник, ветеран военной разведки Рустем Клупов в эфире Украина.ру разобрал кадровый манёвр Верховного главнокомандующего ВС России, объяснил,... Украина.ру, 10.08.2026
2026-08-10T12:32
2026-08-10T12:32
2026-08-10T12:32
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Герой России, полковник, ветеран военной разведки Рустем Клупов в эфире Украина.ру разобрал кадровый манёвр Верховного главнокомандующего ВС России, объяснил, чьи беспилотники действительно задают тон на фронте, а также ответил на вопрос: готовы ли мы к войне, где человека заменит искусственный интеллект, или старые технологии ещё возьмут своё: 00:30 – Кадровые перестановки в ВС России: усилит ли это темпы наступления? 08:48 – Чьи дроны эффективнее: российские или украинские?09:55 – Технологический вызов и современные "кулибины"; 19:12 – В чём залог победы в современной войне? 23:35 – Какой будет война будущего? * В материале упоминается Роберт Бровди ("Мадьяр") внесённый Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов, а также Instagram – продукт компании МЕТА, которая признана экстремистской организацией и запрещена на территории России. ТГ-канал Рустема Клупова: t.me/pozmaks Украина.ру в МАХ: max.ru/ukr_2025_ru Наш сайт: ukraina.ruukraina.ruukraina.ruukraina.ru
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, россия, украина, днепр, украина.ру, instagram, бпла, атака бпла, впк, прогнозы сво, военный эксперт, наступление вс рф, донбасс, новороссия, видео
Видео, Россия, Украина, Днепр, Украина.ру, Instagram, БПЛА, атака БПЛА, ВПК, прогнозы СВО, военный эксперт, наступление ВС РФ, Донбасс, Новороссия
Герой России, полковник, ветеран военной разведки Рустем Клупов в эфире Украина.ру разобрал кадровый манёвр Верховного главнокомандующего ВС России, объяснил, чьи беспилотники действительно задают тон на фронте, а также ответил на вопрос: готовы ли мы к войне, где человека заменит искусственный интеллект, или старые технологии ещё возьмут своё:
00:30 – Кадровые перестановки в ВС России: усилит ли это темпы наступления?
08:48 – Чьи дроны эффективнее: российские или украинские?
09:55 – Технологический вызов и современные "кулибины";
19:12 – В чём залог победы в современной войне?
23:35 – Какой будет война будущего?
* В материале упоминается Роберт Бровди ("Мадьяр") внесённый Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов, а также Instagram – продукт компании МЕТА, которая признана экстремистской организацией и запрещена на территории России.
ТГ-канал Рустема Клупова: t.me/pozmaks
Украина.ру в МАХ: max.ru/ukr_2025_ru