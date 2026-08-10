ВСУ готовят Чернобыльскую АЭС к боям - Spiegel - 10.08.2026 Украина.ру
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ВСУ готовят Чернобыльскую АЭС к боям - Spiegel
ВСУ готовят Чернобыльскую АЭС к боям - Spiegel - 10.08.2026 Украина.ру
ВСУ готовят Чернобыльскую АЭС к боям - Spiegel
Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовят зону отчуждения вокруг Чернобыльской атомной электростанции (АЭС) к возможному наступлению российских военных, пишет 10 августа Der Spiegel
2026-08-10T12:41
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"По всей зоне [украинская] армия готовится ко всем возможным сценариям. Контрольно-пропускные пункты прерывают движение каждые несколько километров", — говорится в материале. Подразделения ВСУ активно используют строительную технику в зоне отчуждения для рытья траншей и ям, а также рубят близлежащие леса для строительства оборонительных сооружений. Кроме того, украинские военные натягивают над автомобильными дорогами в районе сетки для защиты от беспилотников. Как отмечает Spiegel, ВСУ также взорвали железнодорожный мост, использовавшийся для перевозки работающих на Чернобыльской АЭС сотрудников из зоны отчуждения. Из-за этого работники станции вынуждены жить во временных общежитиях, оборудованных в бывших административных зданиях на территории объекта, и возвращаются домой только раз в две недели. Зона отчуждения Чернобыльской АЭС имеет ключевое стратегическое значение, так как через нее проходит кратчайший путь от белорусской границы до Киева. Этот участок рассматривается как критически важное оборонительное направление, поскольку Киев опасается возможного совместного продвижения сил России и Белоруссии.Подробнее о станции - в материале Чернобыль, 40 лет. Хроника катастрофы на сайте Украина.ру.
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новости, киев, россия, украина.ру, вооруженные силы украины, чернобыльская аэс
Новости, Киев, Россия, Украина.ру, Вооруженные силы Украины, Чернобыльская АЭС

ВСУ готовят Чернобыльскую АЭС к боям - Spiegel

12:41 10.08.2026 (обновлено: 12:42 10.08.2026)
 
© РИА Новости . Виктор Толочко / Перейти в фотобанкБелорусский сектор зоны отчуждения Чернобыльской АЭС
Белорусский сектор зоны отчуждения Чернобыльской АЭС - РИА Новости, 1920, 10.08.2026
© РИА Новости . Виктор Толочко
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовят зону отчуждения вокруг Чернобыльской атомной электростанции (АЭС) к возможному наступлению российских военных, пишет 10 августа Der Spiegel
"По всей зоне [украинская] армия готовится ко всем возможным сценариям. Контрольно-пропускные пункты прерывают движение каждые несколько километров", — говорится в материале.
Подразделения ВСУ активно используют строительную технику в зоне отчуждения для рытья траншей и ям, а также рубят близлежащие леса для строительства оборонительных сооружений. Кроме того, украинские военные натягивают над автомобильными дорогами в районе сетки для защиты от беспилотников.
Как отмечает Spiegel, ВСУ также взорвали железнодорожный мост, использовавшийся для перевозки работающих на Чернобыльской АЭС сотрудников из зоны отчуждения. Из-за этого работники станции вынуждены жить во временных общежитиях, оборудованных в бывших административных зданиях на территории объекта, и возвращаются домой только раз в две недели.
Зона отчуждения Чернобыльской АЭС имеет ключевое стратегическое значение, так как через нее проходит кратчайший путь от белорусской границы до Киева. Этот участок рассматривается как критически важное оборонительное направление, поскольку Киев опасается возможного совместного продвижения сил России и Белоруссии.
Подробнее о станции - в материале Чернобыль, 40 лет. Хроника катастрофы на сайте Украина.ру.
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