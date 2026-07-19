Шеслер о беженцах с Украины: "Люди готовы просить милостыню, лишь бы не попасть в окопы" - 19.07.2026 Украина.ру
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Шеслер о беженцах с Украины: "Люди готовы просить милостыню, лишь бы не попасть в окопы"
Шеслер о беженцах с Украины: "Люди готовы просить милостыню, лишь бы не попасть в окопы" - 19.07.2026 Украина.ру
Шеслер о беженцах с Украины: "Люди готовы просить милостыню, лишь бы не попасть в окопы"
Евросоюз лишился рычагов давления на украинских беженцев — массовая депортация невозможна, а социальные выплаты уже сокращены до минимума. Люди готовы переезжать и даже просить милостыню, лишь бы избежать отправки на фронт. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказала председатель Союза политэмигрантов и политзаключённых Украины Лариса Шеслер
2026-07-19T05:30
2026-07-19T05:30
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С марта 2027 года Евросоюз намерен выдавать убежище украинцам только при наличии справки из военкомата о том, что они не подлежат мобилизации — так европейские власти пытаются помочь киевскому режиму сохранить людские ресурсы для фронта. Однако новое правило коснётся лишь новых заявителей и не затронет украинцев, уже получивших временную защиту в странах ЕС.Комментируя смысл новых ограничений Евросоюза, Шеслер заявила, что они не помогут Киеву пополнить ряды ВСУ. "При этом я не думаю, что это как-то сможет увеличить мобилизационный ресурс киевского режима", — пояснила эксперт, добавив, что принудительная депортация украинцев невозможна из-за законодательства ЕС.Шеслер отметила, что у Евросоюза практически не осталось инструментов воздействия на украинских беженцев. "В этом плане инструментов у Евросоюза практически не осталось", — подчеркнула она. Даже статус временного убежища даёт лишь право легально находиться в Европе — выплаты уже сильно сокращены.Эксперт подчеркнула, что украинцы готовы терпеть любые лишения, лишь бы не оказаться на фронте. "Они даже готовы просить милостыню в церквях, лишь бы не оказаться в ситуации, когда их поймают ТЦК и отправят в окопы", — добавила она.Шеслер резюмировала, что ограничения на получение убежища не остановят поток беженцев. "Но когда речь идет о спасении жизни, все материальные вопросы уходят на второй план", — констатировала собеседница Украина.ру.Полный текст интревью "Лариса Шеслер: украинцам не хватает денег на то, чтобы массово бежать от войны на территорию Евросоюза" на сайте Украина.ру.О том, что еще происходит на Украине — в материале "Западные ученые выяснили: увольнение Федорова - начало запрограммированного краха режима Зеленского" на сайте Украина.ру.
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новости, украина, киев, европа, ес, украина.ру, лариса шеслер, главные новости, главное, украинские беженцы, беженцы, уклонисты, евросоюз, новости украины, новости украина ру, украина.ру дзен, мобилизация на украине, война, война на украине, ограничения, мир без границ
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Шеслер о беженцах с Украины: "Люди готовы просить милостыню, лишь бы не попасть в окопы"

05:30 19.07.2026
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 19.07.2026
© РИА Новости . Илья Питалев
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Евросоюз лишился рычагов давления на украинских беженцев — массовая депортация невозможна, а социальные выплаты уже сокращены до минимума. Люди готовы переезжать и даже просить милостыню, лишь бы избежать отправки на фронт. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказала председатель Союза политэмигрантов и политзаключённых Украины Лариса Шеслер
С марта 2027 года Евросоюз намерен выдавать убежище украинцам только при наличии справки из военкомата о том, что они не подлежат мобилизации — так европейские власти пытаются помочь киевскому режиму сохранить людские ресурсы для фронта. Однако новое правило коснётся лишь новых заявителей и не затронет украинцев, уже получивших временную защиту в странах ЕС.
Комментируя смысл новых ограничений Евросоюза, Шеслер заявила, что они не помогут Киеву пополнить ряды ВСУ. "При этом я не думаю, что это как-то сможет увеличить мобилизационный ресурс киевского режима", — пояснила эксперт, добавив, что принудительная депортация украинцев невозможна из-за законодательства ЕС.
Шеслер отметила, что у Евросоюза практически не осталось инструментов воздействия на украинских беженцев. "В этом плане инструментов у Евросоюза практически не осталось", — подчеркнула она. Даже статус временного убежища даёт лишь право легально находиться в Европе — выплаты уже сильно сокращены.
Эксперт подчеркнула, что украинцы готовы терпеть любые лишения, лишь бы не оказаться на фронте. "Они даже готовы просить милостыню в церквях, лишь бы не оказаться в ситуации, когда их поймают ТЦК и отправят в окопы", — добавила она.
Шеслер резюмировала, что ограничения на получение убежища не остановят поток беженцев. "Но когда речь идет о спасении жизни, все материальные вопросы уходят на второй план", — констатировала собеседница Украина.ру.
Полный текст интревью "Лариса Шеслер: украинцам не хватает денег на то, чтобы массово бежать от войны на территорию Евросоюза" на сайте Украина.ру.
О том, что еще происходит на Украине — в материале "Западные ученые выяснили: увольнение Федорова - начало запрограммированного краха режима Зеленского" на сайте Украина.ру.
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