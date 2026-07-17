ВСУ убили крымчан, принудительная эвакуация в Херсонской области. Новости СВО - 17.07.2026 Украина.ру
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ВСУ убили крымчан, принудительная эвакуация в Херсонской области. Новости СВО
ВСУ убили крымчан, принудительная эвакуация в Херсонской области. Новости СВО - 17.07.2026 Украина.ру
ВСУ убили крымчан, принудительная эвакуация в Херсонской области. Новости СВО
Атака ВСУ на Крым привела к гибели и ранениям местных жителей. Об этом сообщает 17 июля телеграм-канал Украина.ру
2026-07-17T18:27
2026-07-17T18:27
крым
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"В результате очередной вражеской атаки на северный Крым погибли два человека, еще один получил ранения", — заявил глава правительства республики Сергей Аксёнов.Другие новости к этому часу:🟥 ВС РФ поразили в порту Николаев в момент выгрузки четыре сухогруза, осуществлявших доставку грузов для ВСУ, сообщает Минобороны России. Также высокоточным оружием воздушного базирования поражены резервуары с ГСМ в порту Одессы;🟥 Взрывы зафиксированы в Одесской области;🟥 В Черниговской области частично пропало электроснабжение, сообщают украинские тг-каналы;🟥 В оккупированной ВСУ части Херсонской области объявлена расширенная принудительная эвакуация. Обязательную эвакуацию объявили в населенных пунктах Крещеновского, Старостинского округа, селе Чаривное, поселке Зеленовка, микрорайоне Текстильный и на отдельных улицах Центрального, Корабельного и Днепровского районов Херсона.Речь в том числе идет об Университетской, Театральной, Белорусской и Коммунальной улицах, а также территориях в направлении рек Кошевая и Днепр. Въезд семей с детьми в эти зоны запретят.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Зеленский спровоцировал протесты по всей Украине, Запад возмущен увольнением Федорова. Итоги 17 июляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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крым, сергей аксенов, вооруженные силы украины, спецоперация, сво, новости сво, новости сво россия, сводка сво, новости сво сейчас, дзен новости сво, россия, украина, владимир зеленский, украина.ру, херсонская область, новороссия, новые регионы, мирные жители, эвакуация
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ВСУ убили крымчан, принудительная эвакуация в Херсонской области. Новости СВО

18:27 17.07.2026
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Атака ВСУ на Крым привела к гибели и ранениям местных жителей. Об этом сообщает 17 июля телеграм-канал Украина.ру
"В результате очередной вражеской атаки на северный Крым погибли два человека, еще один получил ранения", — заявил глава правительства республики Сергей Аксёнов.
Другие новости к этому часу:
🟥 ВС РФ поразили в порту Николаев в момент выгрузки четыре сухогруза, осуществлявших доставку грузов для ВСУ, сообщает Минобороны России. Также высокоточным оружием воздушного базирования поражены резервуары с ГСМ в порту Одессы;
🟥 Взрывы зафиксированы в Одесской области;
🟥 В Черниговской области частично пропало электроснабжение, сообщают украинские тг-каналы;
🟥 В оккупированной ВСУ части Херсонской области объявлена расширенная принудительная эвакуация.
Обязательную эвакуацию объявили в населенных пунктах Крещеновского, Старостинского округа, селе Чаривное, поселке Зеленовка, микрорайоне Текстильный и на отдельных улицах Центрального, Корабельного и Днепровского районов Херсона.

Речь в том числе идет об Университетской, Театральной, Белорусской и Коммунальной улицах, а также территориях в направлении рек Кошевая и Днепр. Въезд семей с детьми в эти зоны запретят.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Зеленский спровоцировал протесты по всей Украине, Запад возмущен увольнением Федорова. Итоги 17 июля
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