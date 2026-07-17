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ВСУ убили крымчан, принудительная эвакуация в Херсонской области. Новости СВО

ВСУ убили крымчан, принудительная эвакуация в Херсонской области. Новости СВО - 17.07.2026 Украина.ру

ВСУ убили крымчан, принудительная эвакуация в Херсонской области. Новости СВО

Атака ВСУ на Крым привела к гибели и ранениям местных жителей. Об этом сообщает 17 июля телеграм-канал Украина.ру

2026-07-17T18:27

2026-07-17T18:27

2026-07-17T18:27

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"В результате очередной вражеской атаки на северный Крым погибли два человека, еще один получил ранения", — заявил глава правительства республики Сергей Аксёнов.Другие новости к этому часу:🟥 ВС РФ поразили в порту Николаев в момент выгрузки четыре сухогруза, осуществлявших доставку грузов для ВСУ, сообщает Минобороны России. Также высокоточным оружием воздушного базирования поражены резервуары с ГСМ в порту Одессы;🟥 Взрывы зафиксированы в Одесской области;🟥 В Черниговской области частично пропало электроснабжение, сообщают украинские тг-каналы;🟥 В оккупированной ВСУ части Херсонской области объявлена расширенная принудительная эвакуация. Обязательную эвакуацию объявили в населенных пунктах Крещеновского, Старостинского округа, селе Чаривное, поселке Зеленовка, микрорайоне Текстильный и на отдельных улицах Центрального, Корабельного и Днепровского районов Херсона.Речь в том числе идет об Университетской, Театральной, Белорусской и Коммунальной улицах, а также территориях в направлении рек Кошевая и Днепр. Въезд семей с детьми в эти зоны запретят.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Зеленский спровоцировал протесты по всей Украине, Запад возмущен увольнением Федорова. Итоги 17 июляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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