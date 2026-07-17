Зеленский спровоцировал протесты по всей Украине, Запад возмущен увольнением Федорова. Итоги 17 июля - 17.07.2026 Украина.ру
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Зеленский спровоцировал протесты по всей Украине, Запад возмущен увольнением Федорова. Итоги 17 июля
Зеленский спровоцировал протесты по всей Украине, Запад возмущен увольнением Федорова. Итоги 17 июля - 17.07.2026 Украина.ру
Зеленский спровоцировал протесты по всей Украине, Запад возмущен увольнением Федорова. Итоги 17 июля
Увольнение министра обороны Михаила Федорова спровоцировало уличные протесты в Киеве, Харькове, Одессе, Львове и других городах Украины. Западные СМИ назвали происходящее самым серьезным кризисом за два года, а Евросоюз уже потребовал от Владимира Зеленского разъяснений. Главные события уходящего дня — в итоговой сводке "Украина.ру".
2026-07-17T18:01
2026-07-17T18:01
эксклюзив
украина
киев
запад
владимир зеленский
александр федоров
николай азаров
сбу
ес
минобороны
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Днем ранее Верховная Рада утвердила Сергея Корецкого на посту премьер-министра 289 голосами. После этого парламент назначил еще 16 членов правительства.Кресла министров обороны и иностранных дел пока остаются вакантными — голосование по ним 16 июля не проводилось. Корецкий — ставленник Тимура Миндича, ближайшего соратника Зеленского и основного фигуранта дела о коррупции в украинской энергетике. Зеленский также отправил в отставку Михаила Федорова и поручил исполнять обязанности главы Минобороны генералу Евгению Хмаре, который ранее возглавлял СБУ. Советник президента Дмитрий Литвин заверил, что объем задач у Хмары будет "тот же", добавив: "Хмара очень крут в вопросах дальнобойности и ударов средней дальности". Зеленский в вечернем обращении подчеркнул: "Хмара будет контролировать дальнобойные операции Сил безопасности — это приоритет. У него достаточный опыт безопасности, чтобы не допускать вещей, за которые стыдно".Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров считает, что никакого стратегического замысла в назначении Хмары не было — просто он "оказался под рукой". Азаров напомнил предысторию: Экс-премьер отметил, что Хмара уже полгода остается временно исполняющим обязанности главы СБУ — к нему, вероятно, "были какие-то вопросы" со стороны Зеленского, поэтому окончательного назначения так и не произошло.На закрытой встрече с фракцией "Слуга народа" Зеленский же признал, что отставка Федорова связана с постоянным конфликтом министра с главкомом ВСУ Александром Сырским. По данным источников, президент заявил, что должен был "выбрать одну из сторон" и что было бы лучше заменить обоих, но "я не могу сделать это одновременно".Протесты против отставки Федорова продолжаютсяРешение Зеленского вызвало волну протестов по всей стране. Акции прошли в Киеве, Харькове, Николаеве, Одессе, Львове и других городах. У здания офиса президента в Киеве люди скандировали "Федоров!", "Позор!", "Нам не все равно". В руках у протестующих — картонные транспаранты с призывами оставить министра на должности.Федоров, возглавивший Минобороны в январе 2026 года, намеревался провести масштабную реформу по стандартам НАТО, но признал, что не успел ее завершить. При этом он завоевал широкую поддержку среди украинцев и западных союзников за продвижение дроновых технологий и борьбу с коррупцией в оборонных закупках.Западные СМИ — о кризисе в КиевеУвольнение Федорова вызвало шквал критики в западной прессе. The New York Times назвала происходящее "самым серьезным кризисом в руководстве Украины с 2024 года". Financial Times отметила, что Федоров мешал тем, кто стремился извлечь прибыль из оборонного бюджета. Politico намекнуло: конфликт с Сырским мог быть связан не только с реформами, но и с коррупцией. The Guardian прямо заявила: The Wall Street Journal допустила, что под давлением Запада и протестов Зеленский может изменить решение об отставке.Евросоюз уже потребовал от Киева объяснений. Еврокомиссар по обороне заявил Euractiv, что решение Зеленского стало большим сюрпризом и Брюссель запросит разъяснения.Другие кадровые решенияЗеленский также объявил, что предложил экс-главе МВД Игорю Клименко должность секретаря СНБО вместо Рустема Умерова. "Встретился с Игорем Клименко... Предложил ему позицию секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины. Соответствующий указ о назначении уже готовится", - написал Зеленский в своем Телеграм-канале.Указ о назначении уже готовится. Умеров занимал этот пост с июля 2025 года.О других событиях дня – в материале Зеленский назначил экс-главу МВД Клименко секретарём СНБО
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Мария Илащук
Мария Илащук
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4.7
96
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эксклюзив, украина, киев, запад, владимир зеленский, александр федоров, николай азаров, сбу, ес, минобороны
Эксклюзив, Украина, Киев, Запад, Владимир Зеленский, Александр Федоров, Николай Азаров, СБУ, ЕС, Минобороны

Зеленский спровоцировал протесты по всей Украине, Запад возмущен увольнением Федорова. Итоги 17 июля

18:01 17.07.2026
 
© telegram ukr_2025_ruЗеленский заявил, что экс-глава МВД Клименко станет секретарем СНБО вместо Умерова
Зеленский заявил, что экс-глава МВД Клименко станет секретарем СНБО вместо Умерова - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
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Мария Илащук
автор издания Украина.ру
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Увольнение министра обороны Михаила Федорова спровоцировало уличные протесты в Киеве, Харькове, Одессе, Львове и других городах Украины. Западные СМИ назвали происходящее самым серьезным кризисом за два года, а Евросоюз уже потребовал от Владимира Зеленского разъяснений. Главные события уходящего дня — в итоговой сводке "Украина.ру".
Днем ранее Верховная Рада утвердила Сергея Корецкого на посту премьер-министра 289 голосами. После этого парламент назначил еще 16 членов правительства.
Кресла министров обороны и иностранных дел пока остаются вакантными — голосование по ним 16 июля не проводилось. Корецкий — ставленник Тимура Миндича, ближайшего соратника Зеленского и основного фигуранта дела о коррупции в украинской энергетике.
Зеленский также отправил в отставку Михаила Федорова и поручил исполнять обязанности главы Минобороны генералу Евгению Хмаре, который ранее возглавлял СБУ. Советник президента Дмитрий Литвин заверил, что объем задач у Хмары будет "тот же", добавив:
"Хмара очень крут в вопросах дальнобойности и ударов средней дальности".
Зеленский в вечернем обращении подчеркнул:
"Хмара будет контролировать дальнобойные операции Сил безопасности — это приоритет. У него достаточный опыт безопасности, чтобы не допускать вещей, за которые стыдно".
Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров считает, что никакого стратегического замысла в назначении Хмары не было — просто он "оказался под рукой".
Азаров напомнил предысторию:

"Был уволен экс-глава СБУ Василий Малюк* который пользовался абсолютной поддержкой Ермака и Зеленского. Год назад он арестовал детективов НАБУ, которые расследовали коррупционное дело Зеленского, Ермака и Миндича. Но ничего не получилось. В декабре он был вынужден их выпустить, продержав почти полгода. Получил очень нехороший резонанс и в Европе, и в Америке. Поэтому на место Малюка* был назначен вот этот Евгений Хмара".

Экс-премьер отметил, что Хмара уже полгода остается временно исполняющим обязанности главы СБУ — к нему, вероятно, "были какие-то вопросы" со стороны Зеленского, поэтому окончательного назначения так и не произошло.
"Сейчас, когда Зеленский оказался в ситуации, когда надо кого-то быстро назначать, потому что он уволил Федорова — а тот пользовался поддержкой нацистов, которые организовали демонстрации, и на Западе не совсем поняли, почему его уволили через полгода — Зеленский оказался в такой ситуации, когда надо кого-то назначать. Вот он назначил того, кто был под рукой — Евгения Хмару", — резюмировал Азаров.
На закрытой встрече с фракцией "Слуга народа" Зеленский же признал, что отставка Федорова связана с постоянным конфликтом министра с главкомом ВСУ Александром Сырским. По данным источников, президент заявил, что должен был "выбрать одну из сторон" и что было бы лучше заменить обоих, но "я не могу сделать это одновременно".
Протесты против отставки Федорова продолжаются
Решение Зеленского вызвало волну протестов по всей стране. Акции прошли в Киеве, Харькове, Николаеве, Одессе, Львове и других городах. У здания офиса президента в Киеве люди скандировали "Федоров!", "Позор!", "Нам не все равно". В руках у протестующих — картонные транспаранты с призывами оставить министра на должности.
Федоров, возглавивший Минобороны в январе 2026 года, намеревался провести масштабную реформу по стандартам НАТО, но признал, что не успел ее завершить.
При этом он завоевал широкую поддержку среди украинцев и западных союзников за продвижение дроновых технологий и борьбу с коррупцией в оборонных закупках.
Западные СМИ — о кризисе в Киеве
Увольнение Федорова вызвало шквал критики в западной прессе. The New York Times назвала происходящее "самым серьезным кризисом в руководстве Украины с 2024 года".
Financial Times отметила, что Федоров мешал тем, кто стремился извлечь прибыль из оборонного бюджета.
Politico намекнуло: конфликт с Сырским мог быть связан не только с реформами, но и с коррупцией.
The Guardian прямо заявила:
"Федоров очень популярен. Ему 35, и некоторые считают его будущим лидером президентской гонки. Зеленский избавился от него по совершенно очевидным политическим причинам".
The Wall Street Journal допустила, что под давлением Запада и протестов Зеленский может изменить решение об отставке.
Евросоюз уже потребовал от Киева объяснений. Еврокомиссар по обороне заявил Euractiv, что решение Зеленского стало большим сюрпризом и Брюссель запросит разъяснения.
Другие кадровые решения
Зеленский также объявил, что предложил экс-главе МВД Игорю Клименко должность секретаря СНБО вместо Рустема Умерова.
"Встретился с Игорем Клименко... Предложил ему позицию секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины. Соответствующий указ о назначении уже готовится", - написал Зеленский в своем Телеграм-канале.
Указ о назначении уже готовится. Умеров занимал этот пост с июля 2025 года.
О других событиях дня – в материале Зеленский назначил экс-главу МВД Клименко секретарём СНБО
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