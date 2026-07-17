https://ukraina.ru/20260717/zelenskiy-sprovotsiroval-protesty-po-vsey-ukraine-zapad-vozmuschen-uvolneniem-fedorova-itogi-17-iyulya-1081592613.html

Зеленский спровоцировал протесты по всей Украине, Запад возмущен увольнением Федорова. Итоги 17 июля

Зеленский спровоцировал протесты по всей Украине, Запад возмущен увольнением Федорова. Итоги 17 июля - 17.07.2026 Украина.ру

Зеленский спровоцировал протесты по всей Украине, Запад возмущен увольнением Федорова. Итоги 17 июля

Увольнение министра обороны Михаила Федорова спровоцировало уличные протесты в Киеве, Харькове, Одессе, Львове и других городах Украины. Западные СМИ назвали происходящее самым серьезным кризисом за два года, а Евросоюз уже потребовал от Владимира Зеленского разъяснений. Главные события уходящего дня — в итоговой сводке "Украина.ру".

2026-07-17T18:01

2026-07-17T18:01

2026-07-17T18:01

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киев

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владимир зеленский

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николай азаров

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ес

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Днем ранее Верховная Рада утвердила Сергея Корецкого на посту премьер-министра 289 голосами. После этого парламент назначил еще 16 членов правительства.Кресла министров обороны и иностранных дел пока остаются вакантными — голосование по ним 16 июля не проводилось. Корецкий — ставленник Тимура Миндича, ближайшего соратника Зеленского и основного фигуранта дела о коррупции в украинской энергетике. Зеленский также отправил в отставку Михаила Федорова и поручил исполнять обязанности главы Минобороны генералу Евгению Хмаре, который ранее возглавлял СБУ. Советник президента Дмитрий Литвин заверил, что объем задач у Хмары будет "тот же", добавив: "Хмара очень крут в вопросах дальнобойности и ударов средней дальности". Зеленский в вечернем обращении подчеркнул: "Хмара будет контролировать дальнобойные операции Сил безопасности — это приоритет. У него достаточный опыт безопасности, чтобы не допускать вещей, за которые стыдно".Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров считает, что никакого стратегического замысла в назначении Хмары не было — просто он "оказался под рукой". Азаров напомнил предысторию: Экс-премьер отметил, что Хмара уже полгода остается временно исполняющим обязанности главы СБУ — к нему, вероятно, "были какие-то вопросы" со стороны Зеленского, поэтому окончательного назначения так и не произошло.На закрытой встрече с фракцией "Слуга народа" Зеленский же признал, что отставка Федорова связана с постоянным конфликтом министра с главкомом ВСУ Александром Сырским. По данным источников, президент заявил, что должен был "выбрать одну из сторон" и что было бы лучше заменить обоих, но "я не могу сделать это одновременно".Протесты против отставки Федорова продолжаютсяРешение Зеленского вызвало волну протестов по всей стране. Акции прошли в Киеве, Харькове, Николаеве, Одессе, Львове и других городах. У здания офиса президента в Киеве люди скандировали "Федоров!", "Позор!", "Нам не все равно". В руках у протестующих — картонные транспаранты с призывами оставить министра на должности.Федоров, возглавивший Минобороны в январе 2026 года, намеревался провести масштабную реформу по стандартам НАТО, но признал, что не успел ее завершить. При этом он завоевал широкую поддержку среди украинцев и западных союзников за продвижение дроновых технологий и борьбу с коррупцией в оборонных закупках.Западные СМИ — о кризисе в КиевеУвольнение Федорова вызвало шквал критики в западной прессе. The New York Times назвала происходящее "самым серьезным кризисом в руководстве Украины с 2024 года". Financial Times отметила, что Федоров мешал тем, кто стремился извлечь прибыль из оборонного бюджета. Politico намекнуло: конфликт с Сырским мог быть связан не только с реформами, но и с коррупцией. The Guardian прямо заявила: The Wall Street Journal допустила, что под давлением Запада и протестов Зеленский может изменить решение об отставке.Евросоюз уже потребовал от Киева объяснений. Еврокомиссар по обороне заявил Euractiv, что решение Зеленского стало большим сюрпризом и Брюссель запросит разъяснения.Другие кадровые решенияЗеленский также объявил, что предложил экс-главе МВД Игорю Клименко должность секретаря СНБО вместо Рустема Умерова. "Встретился с Игорем Клименко... Предложил ему позицию секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины. Соответствующий указ о назначении уже готовится", - написал Зеленский в своем Телеграм-канале.Указ о назначении уже готовится. Умеров занимал этот пост с июля 2025 года.О других событиях дня – в материале Зеленский назначил экс-главу МВД Клименко секретарём СНБО

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эксклюзив, украина, киев, запад, владимир зеленский, александр федоров, николай азаров, сбу, ес, минобороны