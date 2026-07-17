Зеленский спровоцировал протесты по всей Украине, Запад возмущен увольнением Федорова. Итоги 17 июля
© telegram ukr_2025_ruЗеленский заявил, что экс-глава МВД Клименко станет секретарем СНБО вместо Умерова
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Увольнение министра обороны Михаила Федорова спровоцировало уличные протесты в Киеве, Харькове, Одессе, Львове и других городах Украины. Западные СМИ назвали происходящее самым серьезным кризисом за два года, а Евросоюз уже потребовал от Владимира Зеленского разъяснений. Главные события уходящего дня — в итоговой сводке "Украина.ру".
Днем ранее Верховная Рада утвердила Сергея Корецкого на посту премьер-министра 289 голосами. После этого парламент назначил еще 16 членов правительства.
Кресла министров обороны и иностранных дел пока остаются вакантными — голосование по ним 16 июля не проводилось. Корецкий — ставленник Тимура Миндича, ближайшего соратника Зеленского и основного фигуранта дела о коррупции в украинской энергетике.
Зеленский также отправил в отставку Михаила Федорова и поручил исполнять обязанности главы Минобороны генералу Евгению Хмаре, который ранее возглавлял СБУ. Советник президента Дмитрий Литвин заверил, что объем задач у Хмары будет "тот же", добавив:
"Хмара очень крут в вопросах дальнобойности и ударов средней дальности".
Зеленский в вечернем обращении подчеркнул:
"Хмара будет контролировать дальнобойные операции Сил безопасности — это приоритет. У него достаточный опыт безопасности, чтобы не допускать вещей, за которые стыдно".
Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров считает, что никакого стратегического замысла в назначении Хмары не было — просто он "оказался под рукой".
Азаров напомнил предысторию:
"Был уволен экс-глава СБУ Василий Малюк* который пользовался абсолютной поддержкой Ермака и Зеленского. Год назад он арестовал детективов НАБУ, которые расследовали коррупционное дело Зеленского, Ермака и Миндича. Но ничего не получилось. В декабре он был вынужден их выпустить, продержав почти полгода. Получил очень нехороший резонанс и в Европе, и в Америке. Поэтому на место Малюка* был назначен вот этот Евгений Хмара".
Экс-премьер отметил, что Хмара уже полгода остается временно исполняющим обязанности главы СБУ — к нему, вероятно, "были какие-то вопросы" со стороны Зеленского, поэтому окончательного назначения так и не произошло.
"Сейчас, когда Зеленский оказался в ситуации, когда надо кого-то быстро назначать, потому что он уволил Федорова — а тот пользовался поддержкой нацистов, которые организовали демонстрации, и на Западе не совсем поняли, почему его уволили через полгода — Зеленский оказался в такой ситуации, когда надо кого-то назначать. Вот он назначил того, кто был под рукой — Евгения Хмару", — резюмировал Азаров.
На закрытой встрече с фракцией "Слуга народа" Зеленский же признал, что отставка Федорова связана с постоянным конфликтом министра с главкомом ВСУ Александром Сырским. По данным источников, президент заявил, что должен был "выбрать одну из сторон" и что было бы лучше заменить обоих, но "я не могу сделать это одновременно".
Протесты против отставки Федорова продолжаются
Решение Зеленского вызвало волну протестов по всей стране. Акции прошли в Киеве, Харькове, Николаеве, Одессе, Львове и других городах. У здания офиса президента в Киеве люди скандировали "Федоров!", "Позор!", "Нам не все равно". В руках у протестующих — картонные транспаранты с призывами оставить министра на должности.
Федоров, возглавивший Минобороны в январе 2026 года, намеревался провести масштабную реформу по стандартам НАТО, но признал, что не успел ее завершить.
При этом он завоевал широкую поддержку среди украинцев и западных союзников за продвижение дроновых технологий и борьбу с коррупцией в оборонных закупках.
Западные СМИ — о кризисе в Киеве
Увольнение Федорова вызвало шквал критики в западной прессе. The New York Times назвала происходящее "самым серьезным кризисом в руководстве Украины с 2024 года".
Financial Times отметила, что Федоров мешал тем, кто стремился извлечь прибыль из оборонного бюджета.
Politico намекнуло: конфликт с Сырским мог быть связан не только с реформами, но и с коррупцией.
The Guardian прямо заявила:
"Федоров очень популярен. Ему 35, и некоторые считают его будущим лидером президентской гонки. Зеленский избавился от него по совершенно очевидным политическим причинам".
The Wall Street Journal допустила, что под давлением Запада и протестов Зеленский может изменить решение об отставке.
Евросоюз уже потребовал от Киева объяснений. Еврокомиссар по обороне заявил Euractiv, что решение Зеленского стало большим сюрпризом и Брюссель запросит разъяснения.
Другие кадровые решения
Зеленский также объявил, что предложил экс-главе МВД Игорю Клименко должность секретаря СНБО вместо Рустема Умерова.
Зеленский также объявил, что предложил экс-главе МВД Игорю Клименко должность секретаря СНБО вместо Рустема Умерова.
"Встретился с Игорем Клименко... Предложил ему позицию секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины. Соответствующий указ о назначении уже готовится", - написал Зеленский в своем Телеграм-канале.
Указ о назначении уже готовится. Умеров занимал этот пост с июля 2025 года.
О других событиях дня – в материале Зеленский назначил экс-главу МВД Клименко секретарём СНБО
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