https://ukraina.ru/20260714/nastuplenie-s-trekh-storon-rossiya-formiruet-bolshuyu-dugu-vokrug-kramatorska--ekspert-1081429634.html
Наступление с трех сторон: Россия формирует большую дугу вокруг Краматорска — эксперт
Наступление с трех сторон: Россия формирует большую дугу вокруг Краматорска — эксперт - 14.07.2026 Украина.ру
Наступление с трех сторон: Россия формирует большую дугу вокруг Краматорска — эксперт
ВС РФ наступают с трех сторон, формируя большую дугу вокруг Славянска и Краматорска. Освобождение Константиновки — часть этого процесса, и продвижение идет сразу на нескольких участках. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал советник главы ДНР, ветеран боевых действий, эксперт Центра социально-консервативной политики Игорь Кимаковский
2026-07-14T05:45
2026-07-14T05:45
2026-07-14T05:45
новости
россия
краматорск
славянск
игорь кимаковский
славянско-краматорская агломерация
сво
сводка сво
новости сво россия
прогнозы сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/07/06/1081066277_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_8c8d4b5dee4c3d401cd9ca5c9480f91b.jpg
Комментируя продвижение российских войск в Донбассе, Кимаковский заявил, что основная задача — обеспечить глубокое окружение Славянска и Краматорска. "Сейчас мы этот процесс наблюдаем в виде освобождения Константиновки. Полагаю, мы продолжим продвигаться сразу на нескольких участках", — пояснил собеседник Украина.ру.Он сообщил, что наступление идет по трем направлениям. "Первое. Юг Харьковской области. Это северный фланг группировки "Запад". Второе. Район Рай-Александровки, где наступает группировка "Юг". Третье. Группировка "Центр" работает в районе Доброполья", — перечислил Кимаковский.Эксперт подчеркнул, что в районе Рай-Александровки осваиваются высоты, которые позволят доминировать в малом небе. "Напомню, что Славянск и Краматорск находятся в низине", — отметил эксперт."Вот и получается, что мы вокруг агломерации формируем большую дугу", — констатировал собеседник издания.Полный текст комментария "Советник главы ДНР Игорь Кимаковский: ВС РФ бьют с трех сторон и создают большую дугу вокруг Краматорска" на сайте Украина.ру.Трамп заявляет о желании достичь мирных договорённостей по Украине, но Европа тем временем наращивает военные бюджеты. О том, какие цели преследует Запад — в материале "Ростислав Ищенко: Европа за счет Украины хочет замедлить Россию, чтобы подготовиться к военному шантажу" на сайте Украина.ру.
россия
краматорск
славянск
славянско-краматорская агломерация
харьковская область
донбасс
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/07/06/1081066277_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d5480557b328f2bb42ee7a8794cd8c59.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, краматорск, славянск, игорь кимаковский, славянско-краматорская агломерация, сво, сводка сво, новости сво россия, прогнозы сво, новости сво сейчас, дзен новости сво, новости сво, спецоперация, война, наступление вс рф, наступление россии, харьковская область, донбасс
Новости, Россия, Краматорск, Славянск, Игорь Кимаковский, Славянско-Краматорская агломерация, СВО, сводка СВО, новости СВО Россия, прогнозы СВО, новости СВО сейчас, дзен новости СВО, новости СВО, Спецоперация, война, наступление ВС РФ, наступление России, Харьковская область, Донбасс
Наступление с трех сторон: Россия формирует большую дугу вокруг Краматорска — эксперт
ВС РФ наступают с трех сторон, формируя большую дугу вокруг Славянска и Краматорска. Освобождение Константиновки — часть этого процесса, и продвижение идет сразу на нескольких участках. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал советник главы ДНР, ветеран боевых действий, эксперт Центра социально-консервативной политики Игорь Кимаковский