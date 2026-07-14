https://ukraina.ru/20260714/nastuplenie-s-trekh-storon-rossiya-formiruet-bolshuyu-dugu-vokrug-kramatorska--ekspert-1081429634.html

Наступление с трех сторон: Россия формирует большую дугу вокруг Краматорска — эксперт

Наступление с трех сторон: Россия формирует большую дугу вокруг Краматорска — эксперт - 14.07.2026 Украина.ру

Наступление с трех сторон: Россия формирует большую дугу вокруг Краматорска — эксперт

ВС РФ наступают с трех сторон, формируя большую дугу вокруг Славянска и Краматорска. Освобождение Константиновки — часть этого процесса, и продвижение идет сразу на нескольких участках. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал советник главы ДНР, ветеран боевых действий, эксперт Центра социально-консервативной политики Игорь Кимаковский

2026-07-14T05:45

2026-07-14T05:45

2026-07-14T05:45

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Комментируя продвижение российских войск в Донбассе, Кимаковский заявил, что основная задача — обеспечить глубокое окружение Славянска и Краматорска. "Сейчас мы этот процесс наблюдаем в виде освобождения Константиновки. Полагаю, мы продолжим продвигаться сразу на нескольких участках", — пояснил собеседник Украина.ру.Он сообщил, что наступление идет по трем направлениям. "Первое. Юг Харьковской области. Это северный фланг группировки "Запад". Второе. Район Рай-Александровки, где наступает группировка "Юг". Третье. Группировка "Центр" работает в районе Доброполья", — перечислил Кимаковский.Эксперт подчеркнул, что в районе Рай-Александровки осваиваются высоты, которые позволят доминировать в малом небе. "Напомню, что Славянск и Краматорск находятся в низине", — отметил эксперт."Вот и получается, что мы вокруг агломерации формируем большую дугу", — констатировал собеседник издания.Полный текст комментария "Советник главы ДНР Игорь Кимаковский: ВС РФ бьют с трех сторон и создают большую дугу вокруг Краматорска" на сайте Украина.ру.Трамп заявляет о желании достичь мирных договорённостей по Украине, но Европа тем временем наращивает военные бюджеты. О том, какие цели преследует Запад — в материале "Ростислав Ищенко: Европа за счет Украины хочет замедлить Россию, чтобы подготовиться к военному шантажу" на сайте Украина.ру.

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