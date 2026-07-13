https://ukraina.ru/20260713/1081418831.html

Советник главы ДНР Игорь Кимаковский: ВС РФ бьют с трех сторон и создают большую дугу вокруг Краматорска

Советник главы ДНР Игорь Кимаковский: ВС РФ бьют с трех сторон и создают большую дугу вокруг Краматорска - 13.07.2026 Украина.ру

Советник главы ДНР Игорь Кимаковский: ВС РФ бьют с трех сторон и создают большую дугу вокруг Краматорска

Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал советник главы ДНР, ветеран боевых действий, эксперт Центра социально-консервативной политики, выпускник Серпуховского военного института Ракетных войск стратегического назначения Игорь Кимаковский в комментарии изданию Украина.ру

2026-07-13T17:01

2026-07-13T17:01

2026-07-13T17:01

эксклюзив

спецоперация

краматорск

константиновка

донецкая народная республика

игорь кимаковский

азовсталь

дружковка

доброполье

дроны

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Основная наша задача - обеспечить глубокое окружение Славянка и Краматорска. Сейчас мы этот процесс наблюдаем в виде освобождения Константиновки. Полагаю, мы продолжим продвигаться сразу на нескольких участках.Первое. Юг Харьковской области. Это северный фланг группировки "Запад". У нее есть успехи и в Красном Лимане, и под Святогорском. Это нужно, чтобы обеспечить дальнейшее продвижение на Славянск.Второе. Район Рай-Александровки, где наступает группировка "Юг". Мы там осваиваем высоты, которые позволят нам доминировать в малом небе. Напомню, что Славянск и Краматорск находятся в низине. А Добровольческий корпус работает на стыке с группировкой "Центр".Третье. Группировка "Центр" работает в районе Доброполья.Вот и получается, что мы вокруг агломерации формируем большую дугу.Если говорить о Дружковке, то там находится промежуточная с точки зрения Славянско-Краматорской агломерации железнодорожная станция. Противник тоже серьезно укрепил ее, как Константиновку. Она была окопана рвами и окружена по периметру минными полями. Но это не стало преградой для наших войск. Наши артиллерийские и инженерные подразделения знают, как делать бреши в таких укреплениях и заграждениях.Полагаю, Дружковка не настолько крепкий орешек, чтобы создать нам больше проблем, чем Константиновка.Что касается Краматорска, то его Старый механический завод - это как "Азовсталь" в Мариуполе. И по размеру, и по катакомбам, и по убежищам. Это было единственным на весь СССР стратегическим предприятием, у которого даже была своя академия, где готовили кадры для непосредственной работы на заводе. Понятное дело, что его в лоб штурмовать никто не будет. Это будет очень глубокий охват Славянско-Краматорской агломерации. И я мечтаю, что ГРУ Генштаба еще будет вести переговоры о том, чтобы взять в плен украинский гарнизон этих заводов.При этом у меня нет ощущения, что противник сейчас оказался на грани стратегического поражения. Главное – не расхолаживаться. Об этом же говорят ребята на фронте. Киевский режим еще силен. В этой летней кампании он тоже показал зубы. Да, ВСУ слабеют в сухопутной компоненте, но в беспилотной составляющей они только усиливаются. И по количеству дронов, и по количеству операторов. В этом плане нам еще доставят проблемы.С этим надо работать. Мы тоже усиливаем эту компоненту и ищем способы противодействия новым угрозам. Если мы будем грамотнее и в большем количестве применять наши ресурсы, мы пойдем гораздо быстрее.

https://ukraina.ru/20240229/1053630601.html

https://ukraina.ru/20260709/voennyy-ekspert-sergey-poletaev-taktika-vs-rf-pri-shturme-gorodov-nanosit-protivniku-naibolshie-1081271776.html

краматорск

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Кирилл Курбатов

эксклюзив, спецоперация, краматорск, константиновка, донецкая народная республика, игорь кимаковский, азовсталь, дружковка, доброполье, дроны