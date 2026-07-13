Советник главы ДНР Игорь Кимаковский: ВС РФ бьют с трех сторон и создают большую дугу вокруг Краматорска - 13.07.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260713/1081418831.html
Советник главы ДНР Игорь Кимаковский: ВС РФ бьют с трех сторон и создают большую дугу вокруг Краматорска
Советник главы ДНР Игорь Кимаковский: ВС РФ бьют с трех сторон и создают большую дугу вокруг Краматорска - 13.07.2026 Украина.ру
Советник главы ДНР Игорь Кимаковский: ВС РФ бьют с трех сторон и создают большую дугу вокруг Краматорска
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал советник главы ДНР, ветеран боевых действий, эксперт Центра социально-консервативной политики, выпускник Серпуховского военного института Ракетных войск стратегического назначения Игорь Кимаковский в комментарии изданию Украина.ру
2026-07-13T17:01
2026-07-13T17:01
эксклюзив
спецоперация
краматорск
константиновка
донецкая народная республика
игорь кимаковский
азовсталь
дружковка
доброполье
дроны
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/1a/1074829642_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_4f6382d352cc6936645edf08374474b8.jpg
Основная наша задача - обеспечить глубокое окружение Славянка и Краматорска. Сейчас мы этот процесс наблюдаем в виде освобождения Константиновки. Полагаю, мы продолжим продвигаться сразу на нескольких участках.Первое. Юг Харьковской области. Это северный фланг группировки "Запад". У нее есть успехи и в Красном Лимане, и под Святогорском. Это нужно, чтобы обеспечить дальнейшее продвижение на Славянск.Второе. Район Рай-Александровки, где наступает группировка "Юг". Мы там осваиваем высоты, которые позволят нам доминировать в малом небе. Напомню, что Славянск и Краматорск находятся в низине. А Добровольческий корпус работает на стыке с группировкой "Центр".Третье. Группировка "Центр" работает в районе Доброполья.Вот и получается, что мы вокруг агломерации формируем большую дугу.Если говорить о Дружковке, то там находится промежуточная с точки зрения Славянско-Краматорской агломерации железнодорожная станция. Противник тоже серьезно укрепил ее, как Константиновку. Она была окопана рвами и окружена по периметру минными полями. Но это не стало преградой для наших войск. Наши артиллерийские и инженерные подразделения знают, как делать бреши в таких укреплениях и заграждениях.Полагаю, Дружковка не настолько крепкий орешек, чтобы создать нам больше проблем, чем Константиновка.Что касается Краматорска, то его Старый механический завод - это как "Азовсталь" в Мариуполе. И по размеру, и по катакомбам, и по убежищам. Это было единственным на весь СССР стратегическим предприятием, у которого даже была своя академия, где готовили кадры для непосредственной работы на заводе. Понятное дело, что его в лоб штурмовать никто не будет. Это будет очень глубокий охват Славянско-Краматорской агломерации. И я мечтаю, что ГРУ Генштаба еще будет вести переговоры о том, чтобы взять в плен украинский гарнизон этих заводов.При этом у меня нет ощущения, что противник сейчас оказался на грани стратегического поражения. Главное – не расхолаживаться. Об этом же говорят ребята на фронте. Киевский режим еще силен. В этой летней кампании он тоже показал зубы. Да, ВСУ слабеют в сухопутной компоненте, но в беспилотной составляющей они только усиливаются. И по количеству дронов, и по количеству операторов. В этом плане нам еще доставят проблемы.С этим надо работать. Мы тоже усиливаем эту компоненту и ищем способы противодействия новым угрозам. Если мы будем грамотнее и в большем количестве применять наши ресурсы, мы пойдем гораздо быстрее.
https://ukraina.ru/20240229/1053630601.html
https://ukraina.ru/20260709/voennyy-ekspert-sergey-poletaev-taktika-vs-rf-pri-shturme-gorodov-nanosit-protivniku-naibolshie-1081271776.html
краматорск
константиновка
донецкая народная республика
дружковка
доброполье
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Кирилл Курбатов
Кирилл Курбатов
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/1a/1074829642_480:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_94416215871847f9e6ba54bd18cb1d79.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, спецоперация, краматорск, константиновка, донецкая народная республика, игорь кимаковский, азовсталь, дружковка, доброполье, дроны
Эксклюзив, Спецоперация, Краматорск, Константиновка, Донецкая Народная Республика, Игорь Кимаковский, Азовсталь, Дружковка, Доброполье, дроны

Советник главы ДНР Игорь Кимаковский: ВС РФ бьют с трех сторон и создают большую дугу вокруг Краматорска

17:01 13.07.2026
 
© Украина.руИгорь Кимаковский (СВО)
Игорь Кимаковский (СВО) - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© Украина.ру
Читать в
ДзенTelegram
Кирилл Курбатов
автор издания Украина.ру
Все материалы
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал советник главы ДНР, ветеран боевых действий, эксперт Центра социально-консервативной политики, выпускник Серпуховского военного института Ракетных войск стратегического назначения Игорь Кимаковский в комментарии изданию Украина.ру
Основная наша задача - обеспечить глубокое окружение Славянка и Краматорска. Сейчас мы этот процесс наблюдаем в виде освобождения Константиновки. Полагаю, мы продолжим продвигаться сразу на нескольких участках.
Игорь Кимаковский - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
29 февраля 2024, 15:32
Игорь Кимаковский: кто он?Советник главы Донецкой Народной Республики (ДНР), ветеран боевых действий
Первое. Юг Харьковской области. Это северный фланг группировки "Запад". У нее есть успехи и в Красном Лимане, и под Святогорском. Это нужно, чтобы обеспечить дальнейшее продвижение на Славянск.
Второе. Район Рай-Александровки, где наступает группировка "Юг". Мы там осваиваем высоты, которые позволят нам доминировать в малом небе. Напомню, что Славянск и Краматорск находятся в низине. А Добровольческий корпус работает на стыке с группировкой "Центр".
Третье. Группировка "Центр" работает в районе Доброполья.
Вот и получается, что мы вокруг агломерации формируем большую дугу.
Если говорить о Дружковке, то там находится промежуточная с точки зрения Славянско-Краматорской агломерации железнодорожная станция. Противник тоже серьезно укрепил ее, как Константиновку. Она была окопана рвами и окружена по периметру минными полями. Но это не стало преградой для наших войск. Наши артиллерийские и инженерные подразделения знают, как делать бреши в таких укреплениях и заграждениях.
Полагаю, Дружковка не настолько крепкий орешек, чтобы создать нам больше проблем, чем Константиновка.
Что касается Краматорска, то его Старый механический завод - это как "Азовсталь" в Мариуполе. И по размеру, и по катакомбам, и по убежищам. Это было единственным на весь СССР стратегическим предприятием, у которого даже была своя академия, где готовили кадры для непосредственной работы на заводе. Понятное дело, что его в лоб штурмовать никто не будет. Это будет очень глубокий охват Славянско-Краматорской агломерации. И я мечтаю, что ГРУ Генштаба еще будет вести переговоры о том, чтобы взять в плен украинский гарнизон этих заводов.
При этом у меня нет ощущения, что противник сейчас оказался на грани стратегического поражения. Главное – не расхолаживаться. Об этом же говорят ребята на фронте. Киевский режим еще силен. В этой летней кампании он тоже показал зубы. Да, ВСУ слабеют в сухопутной компоненте, но в беспилотной составляющей они только усиливаются. И по количеству дронов, и по количеству операторов. В этом плане нам еще доставят проблемы.
С этим надо работать. Мы тоже усиливаем эту компоненту и ищем способы противодействия новым угрозам. Если мы будем грамотнее и в большем количестве применять наши ресурсы, мы пойдем гораздо быстрее.
Сергей Полетаев (СВО) - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
9 июля, 15:36
Военный эксперт Сергей Полетаев: Тактика ВС РФ при штурме городов наносит противнику наибольшие потериЧто сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал сооснователь аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ЭксклюзивСпецоперацияКраматорскКонстантиновкаДонецкая Народная РеспубликаИгорь КимаковскийАзовстальДружковкаДобропольедроны
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
21:41Российские удары по портовой инфраструктуре парализовали логистику Украины
21:34Иран готов убрать препятствия для совместных проектов с Россией. Главные новости к этому часу
21:19ВСУ ударили по рынку в Старобельске
21:06Дмитрий Табачник: кадровая чехарда в высших эшелонах власти предопределила провал проекта "Украина"
20:45В Киеве при поддержке Нидерландов запустили образовательный сериал для военных о ЛГБТ*-сообществе
20:10БПЛА сбиты в Тульской области и угрожают Воронежской. Новости СВО
19:58Свириденко официально просится на выход
19:53Киевский агитпроп неуклюже прикрывает промахи ПВО
19:47ВС РФ зачищают Константиновку и наступают на Краснолиманском направлении
19:31Пугающие питбайки в ДНР, поддержка жителей Красного Лимана. 13 июля, вечерний эфир
19:25ВСУ атаковали Горловку и Рыльск, взрывы в Днепропетровской области. Новости СВО
19:21 "Украинизировали" Брюллова и Романовых
19:01Продолжается террор людоловов на Украине
18:57Обстановка на Запорожском направлении: ВС РФ наступают и выравнивают фронт
18:50Встречи Путина в Кремле и Макрона с "желающими" в Париже, США блокируют Иран. Новости к этому часу
18:24Зеленский тасует засаленную колоду правительства
18:11Ермаков о консолидации Запада: "Трамп не выйдет из игры против России"
18:10Переселенцы на Украине: годы без нормального жилья и без надежды
18:05Путин высказался о нефтепродуктах и мощных зеркальных ответах
18:04Украинский "министропад", ЕС против "Макса" и VK, 20-е продление военного положения. Итоги 13 июля
Лента новостейМолния