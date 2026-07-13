https://ukraina.ru/20260713/rostislav-ischenko-evropa-za-schet-ukrainy-khochet-zamedlit-rossiyu-chtoby-podgotovitsya-k-voennomu-1081349314.html

Ростислав Ищенко: Европа за счет Украины хочет замедлить Россию, чтобы подготовиться к военному шантажу

Ростислав Ищенко: Европа за счет Украины хочет замедлить Россию, чтобы подготовиться к военному шантажу - 13.07.2026 Украина.ру

Ростислав Ищенко: Европа за счет Украины хочет замедлить Россию, чтобы подготовиться к военному шантажу

Идея заключается в том, чтобы за счёт Украины заставить Россию прийти на переговоры в невыгодном для нее формате, а затем за счёт той же Украины, получить от России принципиальные уступки, которые интересуют Запад. Вы нам то, что нам надо, а мы вам Украину, которая никому не нужна.

2026-07-13T06:30

2026-07-13T06:30

2026-07-13T06:30

интервью

россия

сша

украина

джо байден

ес

нато

совет безопасности оон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0b/07/1040547115_35:6:866:473_1920x0_80_0_0_8c9c06e906c3f9c6301c2f3b60588d1f.jpg

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политический обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко.Президент США Дональд Трамп считает, что удары Киева по объектам инфраструктуры на территории России приводят к эскалации конфликта, но могут ускорить процесс украинского урегулирования. При этом он полагает, что будущее мирное соглашение между Россией и Украиной будет действовать, в отличие от перемирия США с Ираном. - Ростислав Владимирович, Трамп заявляет о желании достичь мирных договорённостей по Украине, но Европа тем временем наращивает военные бюджеты. Какие цели преследует Запад?- США пытаются взять паузу на российском направлении своей внешней политики и заняться Китаем. При этом опять началось обострение на Ближнем Востоке, где они пытались найти какой-то вариант мира. Оттуда их не отпускает Израиль. Все варианты мирных соглашений быстро уничтожаются, потому что Израиль отказывается следовать им в Ливане.С российского направления Штаты не отпускает Евросоюз, который, как и Израиль, понимает, что может не пережить 21 век, если останется один. Европейцев интересует, кто им возместит затраты на поддержку Украины, поэтому они не дают США возможность прийти к мирному соглашению с Россией. Трамп был бы готов на это из расчета, что потом это соглашение можно было бы переиграть в пользу США.В политике обещания соблюдают до тех пор, пока это выгодно. Независимо от того, даны они оппонентам или союзникам. Любое государство может гарантировать свою безопасность только самостоятельно. К примеру, США расторгли или начали игнорировать соглашения, которые регулировали отношения в сфере ядерного оружия и ракетных технологий. Когда им это стало выгодно. И что теперь нужно подать на них в Басманный суд Москвы или суд Нью-Йорка? Даже если они примут решение в вашу пользу, у них нет полномочий заставить суверенное государство изменить свою политику. Такие полномочия есть у совбеза ООН, но там Россия и США имеют право вето. То есть мирное соглашение возможно, когда обе стороны считают, что фиксация нынешнего положения для них выгоднее, чем продолжение борьбы.- Вы неоднократно называли Лондон главным драйвером эскалации, который толкает Европу к прямому столкновению с Россией. Какую роль здесь играет Украина?- Украина по времени своего существования никак не тянет н6а реализацию глобальных интересов. Но для сдерживания России и создания большого конфликта — это подходящий инструмент в рамках Евроатлантического региона. Причем не только с Россией.Украинский конфликт был изобретён США. Сейчас они пытаются из него выйти, а не выпускает их Евросоюз, причем Британия, не будучи членом ЕС, является в этом плане наиболее активным игроком. Политическая ответственность за начало кризиса лежит на США, наибольшие экономические потери понес ЕС. Россия, которая находится в состоянии войны на истощение, тоже несет серьёзные издержки.Великобритания пытается сыграть ту же партию, что в двух мировых войнах играли США. При этом Британия свободна в выборе своего политического разворота, и она не вступала в конфликт одновременно с Россией и Китаем в отличие от США. Ее главный оппонент — это Россия, потому что Британия видит в ней государство, которое потенциально может установить контроль над европейским континентом. Сейчас, когда Штаты теряют контроль над Европой, Британия стремится вернуться к своей традиционной политике, когда нет ни одного государства, которое могло бы полностью контролировать Европу. Для Великобритании на протяжении трех столетий ночным кошмаром было доминирование в Европе одного государства.Она боролась против этого до тех пор, пока США не создали НАТО и не освятили существование Евросоюза. Британию включили в эти структуры в качестве подчинённого младшего союзника. Сейчас Лондон видит свой шанс восстановить Британскую империю в новых условиях. Для этого Британия хочет доминировать в Европе. Не неся за нее ответственность, но навязывая Европе выгодные для себя решения.Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы понимать, что после ухода США Европа может найти военно-политический зонтик для себя только в России. Китай слишком далеко. Поэтому Британия помогает США отодвигаться от Европы, а с другой она пытается не пустить туда Россию, чтобы Россия не вошла в Европу, разгромив Украину и поставив Европу пред необходимостью рассматривать весь комплекс проблем для урегулирования. Для этого необходимо продолжить конфликт, если не военный, то финансово-экономический. С тенденцией его перехода все равно в военную стадию. Нынешняя внешнеполитическая обстановка способствует планам Британии заглушить фантомные боли от распада империи путем создания новой империи.Не могу сказать, что у Британии плохое положение. Европа настроена русофобски, США хотят сосредоточиться на своих проблемах. При Трампе Штаты заявили, что хватит кормить Европу, надо закрывать американские рынки, где европейцы на протяжении почти ста лет имели положительное сальдо в торговле с США. Это была форма финансово-экономической поддержки своего союзника. Больше США не могут себе позволить такие траты.Британцы понимают, что России зайти в Европу на место США будет сложно. Во-первых, она сама этого не очень хочет. Она предпочитает заниматься своими проблемами на постсоветском пространстве, этих проблем ей хватит надолго. Во-вторых, Европа настроена русофобски. В-третьих, экономически связи надежно разорваны при поддержке США.Британия пытается использовать эту ситуацию в своих интересах. Но здесь возникает проблема ресурсной базы. Хватит ли возможностей на протяжении 20-30 лет вести активную внешнюю политику? У США были ресурсы, чтобы создать антисоветский блок и привлечь разоренную Европу на свою сторону. Есть ли такие ресурсы у Британии, мы не знаем. Она ведь еще активно суетится в Азии, Африке и Латинской Америке. Пытается устанавливать контроль над ресурсами, необходимыми для любой экономики. Туда, откуда уходят американцы, приходят французы, мы, китайцы.В Африке идет реальная война не просто инсургентов против правительств Мали и Буркина-Фасо. Это фактически война межу французами, нами и китайцами. Французы пытаются уцепиться за свои бывшие колонии. Мы ставим на политические силы, которые пришли к власти в результате военных переворотов в последние десятилетия. Французы ставят на силы, которые уходят в исламистский террор. В этих странах работает и британская разведка.- Зеленский заявляет, что удары по российским НПЗ — это новая реальность. И в свою очередь Россия наносит массированные удары по украинским тылам. К чему приведет такая война на истощение?- С 2022 года Украина и Россия наращивали производство беспилотников у себя и закупали у других государств. Мы закупали у Ирана, пока не развернули производство у себя. Украине только англичане выделили дважды по 150 тысяч беспилотников.Сначала по городам Украины прилетали "Калибры" и "Кинжалы". Потом стало ясно, что ракет не хватит на все, учитывая, что у нас есть потенциальный враг в виде Запада, и надо иметь какой-то запас на случай большой войны.Понятно, что беспилотная стратегия Украины согласована с Западом. При этом Запад не рассчитывает Россию остановить, он рассчитывает ее замедлить, чтобы выиграть время для подготовки к военному шантажу России. То есть укрепить свои позиции, развернуть военное производство, показать свои возможности, чтобы сказать теперь мы находимся в равном положении, война зашла в тупик, давайте договариваться.То есть идея заключается в том, чтобы вначале за счёт Украины заставить Россию прийти на переговоры в невыгодном формате для неё, а затем за счёт той же Украины, получить от России принципиальные уступки, которые интересуют Запад. Вы нам то, что нам надо, а мы вам Украину, которая никому не нужна. Украина — это российская проблема, и Западу понятно, что Россия будет эту проблему решать.Запад говорит, забирайте столько территорий Украины, сколько хотите, а остатки Украины мы милитаризируем и тоже сделаем часть западного ударного кулака против вас. То есть фактически мы не принимаем Украину в НАТО, но НАТО само приходит на Украину. Их переговорная позиция не изменилась, начиная с конца 2023 года, когда Байден впервые предложил переговоры.

https://ukraina.ru/20260710/my-slishkom-krutye-dlya-vsego-mira-chto-na-samom-dele-dumayut-v-kieve-o-zapade-rossii-i-samikh-sebe---1081319807.html

https://ukraina.ru/20260709/1081273271.html

россия

сша

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Наталья Андреева

Наталья Андреева

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Наталья Андреева

интервью, россия, сша, украина, джо байден, ес, нато, совет безопасности оон