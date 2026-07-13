https://ukraina.ru/20260713/eto-budet-akt-o-kapitulyatsii-leonkov-o-realnykh-peregovorakh-posle-porazheniya-ukrainy-i-evropy-1081383632.html

"Это будет акт о капитуляции": Леонков о реальных переговорах после поражения Украины и Европы

"Это будет акт о капитуляции": Леонков о реальных переговорах после поражения Украины и Европы - 13.07.2026 Украина.ру

"Это будет акт о капитуляции": Леонков о реальных переговорах после поражения Украины и Европы

Киевскому режиму поставили срок существования вплоть до 2027 года, о чем говорит продление финансирования в размере 70 миллиардов долларов. Европа на всякий случай уже подстраховалась, разместив предприятия украинского ВПК на своей территории. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный аналитик журнала "Наша оборона" Алексей Леонков

2026-07-13T04:45

2026-07-13T04:45

2026-07-13T04:45

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Рассуждая о перспективах Украины, аналитик заявил, что киевскому режиму поставили срок существования вплоть до 2027 года. "Об этом говорит продление финансирования в размере 70 миллиардов долларов на следующий год", — пояснил он.По словам эксперта, реальное превосходство в воздухе находится на стороне России. "Именно мы завоевываем превосходство в воздухе в оперативной, оперативно-тактической и даже в стратегической зоне. Украина этим похвастаться не может", — отметил Леонков.Он также обратил внимание на то, что Европа на всякий случай подстраховалась. "Все предприятия, которые якобы входят в украинский ВПК, размещены на ее территории. Если Украина прекратит свое существование, они останутся в распоряжении европейцев. Но мы готовы и по ним бить", — добавил эксперт."Реальные переговоры состоятся только тогда, когда поражение Украины и Европы будет неизбежно. Тогда это уже будет акт о капитуляции", — подытожил собеседник издания.Полный текст интервью "Алексей Леонков: Россия резко усилила удары по Украине и готова к следующему шагу по лестнице эскалации" на сайте Украина.ру.Про ситуацию с топливом в России — в материале "Михаил Делягин: У нас проблемы с бензином не из-за ударов по НПЗ, а из-за проведения налогового маневра" на сайте Украина.ру.

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