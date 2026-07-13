"Это будет акт о капитуляции": Леонков о реальных переговорах после поражения Украины и Европы - 13.07.2026 Украина.ру
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"Это будет акт о капитуляции": Леонков о реальных переговорах после поражения Украины и Европы
"Это будет акт о капитуляции": Леонков о реальных переговорах после поражения Украины и Европы - 13.07.2026 Украина.ру
"Это будет акт о капитуляции": Леонков о реальных переговорах после поражения Украины и Европы
Киевскому режиму поставили срок существования вплоть до 2027 года, о чем говорит продление финансирования в размере 70 миллиардов долларов. Европа на всякий случай уже подстраховалась, разместив предприятия украинского ВПК на своей территории. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный аналитик журнала "Наша оборона" Алексей Леонков
2026-07-13T04:45
2026-07-13T04:45
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Рассуждая о перспективах Украины, аналитик заявил, что киевскому режиму поставили срок существования вплоть до 2027 года. "Об этом говорит продление финансирования в размере 70 миллиардов долларов на следующий год", — пояснил он.По словам эксперта, реальное превосходство в воздухе находится на стороне России. "Именно мы завоевываем превосходство в воздухе в оперативной, оперативно-тактической и даже в стратегической зоне. Украина этим похвастаться не может", — отметил Леонков.Он также обратил внимание на то, что Европа на всякий случай подстраховалась. "Все предприятия, которые якобы входят в украинский ВПК, размещены на ее территории. Если Украина прекратит свое существование, они останутся в распоряжении европейцев. Но мы готовы и по ним бить", — добавил эксперт."Реальные переговоры состоятся только тогда, когда поражение Украины и Европы будет неизбежно. Тогда это уже будет акт о капитуляции", — подытожил собеседник издания.Полный текст интервью "Алексей Леонков: Россия резко усилила удары по Украине и готова к следующему шагу по лестнице эскалации" на сайте Украина.ру.Про ситуацию с топливом в России — в материале "Михаил Делягин: У нас проблемы с бензином не из-за ударов по НПЗ, а из-за проведения налогового маневра" на сайте Украина.ру.
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"Это будет акт о капитуляции": Леонков о реальных переговорах после поражения Украины и Европы

04:45 13.07.2026
 
© ФотоЗеленский на фоне горящего Киева
Зеленский на фоне горящего Киева - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© Фото
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Киевскому режиму поставили срок существования вплоть до 2027 года, о чем говорит продление финансирования в размере 70 миллиардов долларов. Европа на всякий случай уже подстраховалась, разместив предприятия украинского ВПК на своей территории. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный аналитик журнала "Наша оборона" Алексей Леонков
Рассуждая о перспективах Украины, аналитик заявил, что киевскому режиму поставили срок существования вплоть до 2027 года. "Об этом говорит продление финансирования в размере 70 миллиардов долларов на следующий год", — пояснил он.
По словам эксперта, реальное превосходство в воздухе находится на стороне России. "Именно мы завоевываем превосходство в воздухе в оперативной, оперативно-тактической и даже в стратегической зоне. Украина этим похвастаться не может", — отметил Леонков.
Он также обратил внимание на то, что Европа на всякий случай подстраховалась. "Все предприятия, которые якобы входят в украинский ВПК, размещены на ее территории. Если Украина прекратит свое существование, они останутся в распоряжении европейцев. Но мы готовы и по ним бить", — добавил эксперт.
"Реальные переговоры состоятся только тогда, когда поражение Украины и Европы будет неизбежно. Тогда это уже будет акт о капитуляции", — подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью "Алексей Леонков: Россия резко усилила удары по Украине и готова к следующему шагу по лестнице эскалации" на сайте Украина.ру.
Про ситуацию с топливом в России — в материале "Михаил Делягин: У нас проблемы с бензином не из-за ударов по НПЗ, а из-за проведения налогового маневра" на сайте Украина.ру.
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