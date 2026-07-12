ВС РФ нанесли удар по заправке в Славянске. Новости СВО - 12.07.2026 Украина.ру
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ВС РФ нанесли удар по заправке в Славянске. Новости СВО
ВС РФ нанесли удар по заправке в Славянске. Новости СВО - 12.07.2026 Украина.ру
ВС РФ нанесли удар по заправке в Славянске. Новости СВО
Российские войска нанесли удар по автозаправочной станции в подконтрольном Киеву Славянске. Об этом и других военных новостях 12 июля сообщает телеграм-канал Украина.ру
2026-07-12T12:49
2026-07-12T12:49
сво
спецоперация
россия
славянск
киев
вооруженные силы украины
украина.ру
росавиация
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🟥 В Минобороны России сообщили об ударах по объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, которые использовались украинскими силами, а также по складам боеприпасов. Средства противовоздушной обороны за сутки сбили 585 украинских беспилотников и 11 авиабомб.Кроме того российские подразделения улучшили положение на переднем крае и заняли более выгодные позиции, группировка "Восток" продолжает продвигаться в глубину обороны ВСУ. Потери украинских войск за сутки, по данным ведомства, составили около 1,5 тысячи военнослужащих;🟥 ВС РФ нанесли удары по целям в Харьковской области и Сумах;🟥 Женщина погибла, еще четыре человека пострадали в результате удара дрона ВСУ по автобусной остановке в Энергодаре, сообщает глава города Максим Пухов.Ещё три БПЛА атаковали магазин. Никто не пострадал. Повреждены кровля, фасад и остекление;🟥 Аэропорты Бугульмы, Ижевска, Казани и Нижнекамска возобновили прием и выпуск рейсов, передает Росавиация.12 июля в УФСБ по ДНР сообщили, что система ПВО "Купол Донбасса" совместно с мобильными огневыми группами предотвратила более сотни атак украинских вооружённых формирований. Подробнее в материале "Купол Донбасса" предотвратил 104 атаки ВСУ за неделюБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре США возобновили удары по Ирану, Зеленский нашёл крайних. Хроника событий на утро 12 июляВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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сво, спецоперация, россия, славянск, киев, вооруженные силы украины, украина.ру, росавиация
СВО, Спецоперация, Россия, Славянск, Киев, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, Росавиация

ВС РФ нанесли удар по заправке в Славянске. Новости СВО

12:49 12.07.2026
 
© REUTERS / Stringer
- РИА Новости, 1920, 12.07.2026
© REUTERS / Stringer
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Российские войска нанесли удар по автозаправочной станции в подконтрольном Киеву Славянске. Об этом и других военных новостях 12 июля сообщает телеграм-канал Украина.ру
🟥 В Минобороны России сообщили об ударах по объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, которые использовались украинскими силами, а также по складам боеприпасов. Средства противовоздушной обороны за сутки сбили 585 украинских беспилотников и 11 авиабомб.
Кроме того российские подразделения улучшили положение на переднем крае и заняли более выгодные позиции, группировка "Восток" продолжает продвигаться в глубину обороны ВСУ. Потери украинских войск за сутки, по данным ведомства, составили около 1,5 тысячи военнослужащих;
🟥 ВС РФ нанесли удары по целям в Харьковской области и Сумах;
🟥 Женщина погибла, еще четыре человека пострадали в результате удара дрона ВСУ по автобусной остановке в Энергодаре, сообщает глава города Максим Пухов.
Ещё три БПЛА атаковали магазин. Никто не пострадал. Повреждены кровля, фасад и остекление;
🟥 Аэропорты Бугульмы, Ижевска, Казани и Нижнекамска возобновили прием и выпуск рейсов, передает Росавиация.
12 июля в УФСБ по ДНР сообщили, что система ПВО "Купол Донбасса" совместно с мобильными огневыми группами предотвратила более сотни атак украинских вооружённых формирований. Подробнее в материале "Купол Донбасса" предотвратил 104 атаки ВСУ за неделю
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре США возобновили удары по Ирану, Зеленский нашёл крайних. Хроника событий на утро 12 июля
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
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