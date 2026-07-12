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ВС РФ нанесли удар по заправке в Славянске. Новости СВО
ВС РФ нанесли удар по заправке в Славянске. Новости СВО - 12.07.2026 Украина.ру
ВС РФ нанесли удар по заправке в Славянске. Новости СВО
Российские войска нанесли удар по автозаправочной станции в подконтрольном Киеву Славянске. Об этом и других военных новостях 12 июля сообщает телеграм-канал Украина.ру
2026-07-12T12:49
2026-07-12T12:49
2026-07-12T12:49
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🟥 В Минобороны России сообщили об ударах по объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, которые использовались украинскими силами, а также по складам боеприпасов. Средства противовоздушной обороны за сутки сбили 585 украинских беспилотников и 11 авиабомб.Кроме того российские подразделения улучшили положение на переднем крае и заняли более выгодные позиции, группировка "Восток" продолжает продвигаться в глубину обороны ВСУ. Потери украинских войск за сутки, по данным ведомства, составили около 1,5 тысячи военнослужащих;🟥 ВС РФ нанесли удары по целям в Харьковской области и Сумах;🟥 Женщина погибла, еще четыре человека пострадали в результате удара дрона ВСУ по автобусной остановке в Энергодаре, сообщает глава города Максим Пухов.Ещё три БПЛА атаковали магазин. Никто не пострадал. Повреждены кровля, фасад и остекление;🟥 Аэропорты Бугульмы, Ижевска, Казани и Нижнекамска возобновили прием и выпуск рейсов, передает Росавиация.12 июля в УФСБ по ДНР сообщили, что система ПВО "Купол Донбасса" совместно с мобильными огневыми группами предотвратила более сотни атак украинских вооружённых формирований. Подробнее в материале "Купол Донбасса" предотвратил 104 атаки ВСУ за неделюБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре США возобновили удары по Ирану, Зеленский нашёл крайних. Хроника событий на утро 12 июляВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
сво, спецоперация, россия, славянск, киев, вооруженные силы украины, украина.ру, росавиация
СВО, Спецоперация, Россия, Славянск, Киев, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, Росавиация
ВС РФ нанесли удар по заправке в Славянске. Новости СВО
Российские войска нанесли удар по автозаправочной станции в подконтрольном Киеву Славянске. Об этом и других военных новостях 12 июля сообщает телеграм-канал Украина.ру
🟥 В Минобороны России сообщили об ударах по объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, которые использовались украинскими силами, а также по складам боеприпасов. Средства противовоздушной обороны за сутки сбили 585 украинских беспилотников и 11 авиабомб.
Кроме того российские подразделения улучшили положение на переднем крае и заняли более выгодные позиции, группировка "Восток" продолжает продвигаться в глубину обороны ВСУ. Потери украинских войск за сутки, по данным ведомства, составили около 1,5 тысячи военнослужащих;
🟥 ВС РФ нанесли удары по целям в Харьковской области и Сумах;
🟥 Женщина погибла, еще четыре человека пострадали в результате удара дрона ВСУ по автобусной остановке в Энергодаре, сообщает глава города Максим Пухов.
Ещё три БПЛА атаковали магазин. Никто не пострадал. Повреждены кровля, фасад и остекление;
🟥 Аэропорты Бугульмы, Ижевска, Казани и Нижнекамска возобновили прием и выпуск рейсов, передает Росавиация.
12 июля в УФСБ по ДНР сообщили, что система ПВО "Купол Донбасса" совместно с мобильными огневыми группами предотвратила более сотни атак украинских вооружённых формирований. Подробнее в материале "Купол Донбасса" предотвратил 104 атаки ВСУ за неделю
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру