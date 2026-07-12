США возобновили удары по Ирану, Зеленский нашёл крайних. Хроника событий на утро 12 июля - 12.07.2026 Украина.ру
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США возобновили удары по Ирану, Зеленский нашёл крайних. Хроника событий на утро 12 июля
США возобновили удары по Ирану, Зеленский нашёл крайних. Хроника событий на утро 12 июля - 12.07.2026 Украина.ру
США возобновили удары по Ирану, Зеленский нашёл крайних. Хроника событий на утро 12 июля
Соединённые Штаты Америки возобновили удары по Ирану. Владимир Зеленский обвинил в хранении взрывчатки в Вишнёвом руководителей двух государственных предприятий
2026-07-12T09:11
2026-07-12T09:13
эксклюзив
хроники
дональд трамп
владимир зеленский
вашингтон
тегеран
иран
сбу
укроборонпром
reuters
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Центральное командование ВС США объявило об ударах по Ирану после блокировки Ормузского пролива со стороны КСИР."В ответ [на перекрытие пролива]Соединённые Штаты заставляют заплатить высокую цену, продолжая ослаблять способности Ирана по нападению на гражданских моряков и коммерческие суда, свободно проходящие через пролив. Удары наносятся по распоряжению верховного главнокомандующего", — говорилось в публикации CENTCOM в соцсети X.Незадолго до этого телеканал Press TV сообщал, что в городах Бушер и Ассалуйе на юге ИРИ прогремели взрывы. Также сообщалось о взрывах в городах Конарек, Бендер-Аббас, Сирик и Чахбехар и на острове Кешм.В ночь на 12 июля Иран объявил о закрытии Ормузского пролива до окончания американского вмешательства в регионе.Иран ответил на американские атаки."Иранская армия с помощью дронов ударила по системе ПВО Patriot, складу с боеприпасами и радиолокационному объекту США в Кувейте", — сообщил телеканал Press TV.Также были поражены американская авиабаза Аль-Удейд в Катаре, центры материально-технического обеспечения и платформы дозаправки авианосцев в порту Дукм в Омане и узлы связи и РЛС в Бахрейне.Кроме того, в Тегеране заявили об уничтожении командного центра и ангаров для дронов MQ-9 на авиабазе принца Хассана в Иордании, сообщило агентство Reuters.В середине июня Тегеран и Вашингтон подписали меморандум, который предполагает завершение военного конфликта. Тем не менее в ночь на 8 июля Соединённые Штаты, несмотря на меморандум о взаимопонимании с Ираном, возобновили обстрелы. Они поразили около 80-85 целей в Иране.Иранские военные в ответ нанесли удары по американским военным объектам в порту Салман, в пятом морском районе Бахрейна и на авиабазе "Али ас-Салем" в Кувейте. Также иранцы сбили американский беспилотник MQ9.Как заявил американский президент Дональд Трамп, американская атака стала реакцией на действия Ирана против коммерческих судов в Ормузском проливе. На саммите в Анкаре Трамп указал, что действие меморандума о взаимопонимании с Ираном "завершено". Так он отреагировал на ответные удары Корпуса стражей исламской революции по американским военным целям в Бахрейне и Кувейте.Трамп назвал Иран "грязными игроками" за нападения на торговые суда в Ормузском проливе, нарушающие режим прекращения огня. Он также заявил, что Вашингтон тратит время на переговоры с Тегераном, и указал, что желает "заниматься своими делами", вместо того чтобы пытаться вести дипломатический диалог."Вмешиваться в их дела – пустая трата времени", – отметил Трамп.По его словам, предварительное соглашение с Тегераном находится на грани срыва. Трамп назвал Иран "злыми, больными людьми", не исключив возможности новых ударов по Ирану."Мы должны избавить их от рака, от их рака. И знаете, что нужно делать? Нужно искоренить рак на ранней стадии. И я так считаю", – указал Трамп.Трамп также пригрозил увеличить мощность атак, если такая ситуация повторится.МИД Ирана назвал агрессию Вашингтона серьёзным нарушением достигнутых договоренностей.Примечательно, что Трамп также заявил о том, что власти Ирана на протяжении многих лет рассматривают его в качестве одной из главных целей для устранения."Я уже давно нахожусь в их списке. Единственное, что я сделал, — оставил указания: если со мной что-то случится, буквально разбомбить их так, как никогда раньше", — заявил глава Белого дома журналистам.Он подчеркнул, что рассчитывает на максимально жесткий ответ Вашингтона в случае реализации подобных угроз.При этом, как сообщило издание The Wall Street Journal, американские чиновники обеспокоены тем, что Израиль мог предоставить Трампу неполную или предвзятую информацию, что может привести к возобновлению полномасштабной войны с Ираном.Крайние по ВишнёвомуВладимир Зеленский назвал ответственных за масштабные разрушения в Вишнёвом.По словам Зеленского, он подробные доклады о ситуации в Вишнёвом. СБУ и Офис генпрокурора в рамках уголовного производства проверяют все обстоятельства трагедии, отметил он в вечернем обращении 11 июля."Сегодня генерал-майор СБУ Поклад доложил о первых результатах: кто и на каких должностях в "Укроборонпроме" допустил, к сожалению, что склады с оружием находились в Вишневом. Прямой запрет на это — и нормами закона, и решением Ставки — всё это было нарушено. Конкретные должностные лица известны, и позиция государства — каждый из них должен быть привлечён к справедливой ответственности", — подчеркнул Зеленский.Он заявил, что руководители двух государственных предприятий действовали вопреки закону, вопреки решению Ставки и должностным инструкциям."Следствие проверяет деятельность заместителей руководителей, отвечавших за безопасность. Есть также другие должностные лица, чьи действия и решения тоже будут проанализированы", — пригрозил Зеленский.Он также заявил, что СБУ и другие правоохранительные органы должны проверить и другие подобные предприятия, и каждый руководитель предприятия на своём уровне должен гарантировать, чтобы подобное не повторялось."На Украине есть надлежащие места для хранения оружия и боеприпасов — всё это определено таким образом, чтобы рядом не было жилых домов. А восстановление разрушенного должно происходить быстрее, это касается не только Вишнёвого. Конечно, многое зависит от качества работы в общинах и в областях, но и на уровне правительства есть что исправить. В ближайшее время будут приняты решения", — также заявил он.По словам Зеленского, он также подробно обсудил со своими собеседниками будущее "Укроборонпрома", в структуру которого входит и предприятие, разместившее склад в Вишнёвом. Он заявил, что внутренние процессы в структуре "Укроборонпрома" по контролю за деятельностью предприятий и директоров должны быть более строгими.В результате удара ВС РФ по Жулянскому машиностроительному заводу "Визар" в Вишнёвом 6 июля, как сообщала пресс-служба Минобороны России, были поражены мощности по производству и обслуживанию зенитных ракетных систем, комплектующих для авиатехники и средств противовоздушной обороны (ПВО), а также сборке беспилотников самолётного типа большой дальности. На заводе произошла повторная обширная детонация. В Вишнёвом объявляли эвакуацию. Сообщалось также, что горожане находили осколки снарядов на улицах. Украинская сторона заявила о 9 погибших.Размещение военных объектов в густонаселённых районах или вблизи них, расположение складов оружия рядом с гражданскими зданиями являются нарушением одного из главных принципов международного гуманитарного права, т. к. подвергают опасности мирное население. При этом ряд экспертов указывал, что таким образом гражданское население пытались использовать в качестве "живого щита".О возможной причине возобновления боевых действий против Ирана — в статье Ивана Лизана "Часики тикают: как опустошаются нефтяные запасы в США и ЕС".
https://ukraina.ru/20260711/zelenskiy-nastaivaet-ssha-otlynivayut-kombrig-v-begakh-itogi-11-iyulya-1081366159.html
https://ukraina.ru/20260711/tseli-udara-proizvodstvo-pod-voprosom-obstrely-i-nalty-khronika-sobytiy-na-1230-11-iyulya-1081360929.html
https://ukraina.ru/20260711/grem-grozit-sokrushitelnymi-sanktsiyami-udary-po-obektam-vpk-khronika-sobytiy-na-utro-11-iyulya-1081359272.html
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Егор Леев
Егор Леев
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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эксклюзив, хроники, дональд трамп, владимир зеленский, вашингтон, тегеран , иран, сбу, укроборонпром, reuters
Эксклюзив, Хроники, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Вашингтон, Тегеран , Иран, СБУ, Укроборонпром, Reuters

США возобновили удары по Ирану, Зеленский нашёл крайних. Хроника событий на утро 12 июля

09:11 12.07.2026 (обновлено: 09:13 12.07.2026)
 
© ФотоВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 12.07.2026
© Фото
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Егор Леев
автор издания Украина.ру
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Соединённые Штаты Америки возобновили удары по Ирану. Владимир Зеленский обвинил в хранении взрывчатки в Вишнёвом руководителей двух государственных предприятий
Центральное командование ВС США объявило об ударах по Ирану после блокировки Ормузского пролива со стороны КСИР.
"В ответ [на перекрытие пролива]Соединённые Штаты заставляют заплатить высокую цену, продолжая ослаблять способности Ирана по нападению на гражданских моряков и коммерческие суда, свободно проходящие через пролив. Удары наносятся по распоряжению верховного главнокомандующего", — говорилось в публикации CENTCOM в соцсети X.
Незадолго до этого телеканал Press TV сообщал, что в городах Бушер и Ассалуйе на юге ИРИ прогремели взрывы. Также сообщалось о взрывах в городах Конарек, Бендер-Аббас, Сирик и Чахбехар и на острове Кешм.
В ночь на 12 июля Иран объявил о закрытии Ормузского пролива до окончания американского вмешательства в регионе.
Иран ответил на американские атаки.
"Иранская армия с помощью дронов ударила по системе ПВО Patriot, складу с боеприпасами и радиолокационному объекту США в Кувейте", — сообщил телеканал Press TV.
Также были поражены американская авиабаза Аль-Удейд в Катаре, центры материально-технического обеспечения и платформы дозаправки авианосцев в порту Дукм в Омане и узлы связи и РЛС в Бахрейне.
Кроме того, в Тегеране заявили об уничтожении командного центра и ангаров для дронов MQ-9 на авиабазе принца Хассана в Иордании, сообщило агентство Reuters.
В середине июня Тегеран и Вашингтон подписали меморандум, который предполагает завершение военного конфликта. Тем не менее в ночь на 8 июля Соединённые Штаты, несмотря на меморандум о взаимопонимании с Ираном, возобновили обстрелы. Они поразили около 80-85 целей в Иране.
Иранские военные в ответ нанесли удары по американским военным объектам в порту Салман, в пятом морском районе Бахрейна и на авиабазе "Али ас-Салем" в Кувейте. Также иранцы сбили американский беспилотник MQ9.
- РИА Новости, 1920, 11.07.2026
Вчера, 17:30
Зеленский настаивает, США отлынивают, комбриг в бегах. Итоги 11 июляВладимир Зеленский давит на США по поводу начала производства снарядов для ЗРК Patriot на Украине. Правоохранители разыскивают командира 155-й омбр Вооружённых сил Украины Станислава Лучанова, ранее служившего в печально известном полку "Скала"
Как заявил американский президент Дональд Трамп, американская атака стала реакцией на действия Ирана против коммерческих судов в Ормузском проливе. На саммите в Анкаре Трамп указал, что действие меморандума о взаимопонимании с Ираном "завершено". Так он отреагировал на ответные удары Корпуса стражей исламской революции по американским военным целям в Бахрейне и Кувейте.
Трамп назвал Иран "грязными игроками" за нападения на торговые суда в Ормузском проливе, нарушающие режим прекращения огня. Он также заявил, что Вашингтон тратит время на переговоры с Тегераном, и указал, что желает "заниматься своими делами", вместо того чтобы пытаться вести дипломатический диалог.
"Вмешиваться в их дела – пустая трата времени", – отметил Трамп.
По его словам, предварительное соглашение с Тегераном находится на грани срыва. Трамп назвал Иран "злыми, больными людьми", не исключив возможности новых ударов по Ирану.
"Мы должны избавить их от рака, от их рака. И знаете, что нужно делать? Нужно искоренить рак на ранней стадии. И я так считаю", – указал Трамп.
Трамп также пригрозил увеличить мощность атак, если такая ситуация повторится.
МИД Ирана назвал агрессию Вашингтона серьёзным нарушением достигнутых договоренностей.
Примечательно, что Трамп также заявил о том, что власти Ирана на протяжении многих лет рассматривают его в качестве одной из главных целей для устранения.
"Я уже давно нахожусь в их списке. Единственное, что я сделал, — оставил указания: если со мной что-то случится, буквально разбомбить их так, как никогда раньше", — заявил глава Белого дома журналистам.
Он подчеркнул, что рассчитывает на максимально жесткий ответ Вашингтона в случае реализации подобных угроз.
При этом, как сообщило издание The Wall Street Journal, американские чиновники обеспокоены тем, что Израиль мог предоставить Трампу неполную или предвзятую информацию, что может привести к возобновлению полномасштабной войны с Ираном.
ЗРК США Патриот Пэтриот Patriot - РИА Новости, 1920, 11.07.2026
Вчера, 12:30
Цели удара, производство под вопросом, обстрелы и налёты. Хроника событий на 12:30 11 июляМинобороны РФ назвало цели ночных ударов по ВПК Украины. На Украине вряд ли будут производить ракеты для ЗРК Patriot, сообщили западные СМИ. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России
Крайние по Вишнёвому
Владимир Зеленский назвал ответственных за масштабные разрушения в Вишнёвом.
По словам Зеленского, он подробные доклады о ситуации в Вишнёвом. СБУ и Офис генпрокурора в рамках уголовного производства проверяют все обстоятельства трагедии, отметил он в вечернем обращении 11 июля.
"Сегодня генерал-майор СБУ Поклад доложил о первых результатах: кто и на каких должностях в "Укроборонпроме" допустил, к сожалению, что склады с оружием находились в Вишневом. Прямой запрет на это — и нормами закона, и решением Ставки — всё это было нарушено. Конкретные должностные лица известны, и позиция государства — каждый из них должен быть привлечён к справедливой ответственности", — подчеркнул Зеленский.
Он заявил, что руководители двух государственных предприятий действовали вопреки закону, вопреки решению Ставки и должностным инструкциям.
"Следствие проверяет деятельность заместителей руководителей, отвечавших за безопасность. Есть также другие должностные лица, чьи действия и решения тоже будут проанализированы", — пригрозил Зеленский.
Он также заявил, что СБУ и другие правоохранительные органы должны проверить и другие подобные предприятия, и каждый руководитель предприятия на своём уровне должен гарантировать, чтобы подобное не повторялось.
"На Украине есть надлежащие места для хранения оружия и боеприпасов — всё это определено таким образом, чтобы рядом не было жилых домов. А восстановление разрушенного должно происходить быстрее, это касается не только Вишнёвого. Конечно, многое зависит от качества работы в общинах и в областях, но и на уровне правительства есть что исправить. В ближайшее время будут приняты решения", — также заявил он.
- РИА Новости, 1920, 11.07.2026
Вчера, 10:36
Грэм* грозит "сокрушительными" санкциями, удары по объектам ВПК. Хроника событий на утро 11 июляВ Киев прибыл сенатор Линдси Грэм* и заявил о готовящихся в отношении России санкциях. ВС РФ нанесли удары по объектам ВПК Украины
По словам Зеленского, он также подробно обсудил со своими собеседниками будущее "Укроборонпрома", в структуру которого входит и предприятие, разместившее склад в Вишнёвом. Он заявил, что внутренние процессы в структуре "Укроборонпрома" по контролю за деятельностью предприятий и директоров должны быть более строгими.
В результате удара ВС РФ по Жулянскому машиностроительному заводу "Визар" в Вишнёвом 6 июля, как сообщала пресс-служба Минобороны России, были поражены мощности по производству и обслуживанию зенитных ракетных систем, комплектующих для авиатехники и средств противовоздушной обороны (ПВО), а также сборке беспилотников самолётного типа большой дальности. На заводе произошла повторная обширная детонация. В Вишнёвом объявляли эвакуацию. Сообщалось также, что горожане находили осколки снарядов на улицах. Украинская сторона заявила о 9 погибших.
Размещение военных объектов в густонаселённых районах или вблизи них, расположение складов оружия рядом с гражданскими зданиями являются нарушением одного из главных принципов международного гуманитарного права, т. к. подвергают опасности мирное население. При этом ряд экспертов указывал, что таким образом гражданское население пытались использовать в качестве "живого щита".
О возможной причине возобновления боевых действий против Ирана — в статье Ивана Лизана "Часики тикают: как опустошаются нефтяные запасы в США и ЕС".
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ЭксклюзивХроникиДональд ТрампВладимир ЗеленскийВашингтонТегеранИранСБУУкроборонпромReuters
 
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