https://ukraina.ru/20260712/ssha-vozobnovili-udary-po-iranu-zelenskiy-nashl-kraynikh-khronika-sobytiy-na-utro-12-iyulya-1081370763.html

США возобновили удары по Ирану, Зеленский нашёл крайних. Хроника событий на утро 12 июля

США возобновили удары по Ирану, Зеленский нашёл крайних. Хроника событий на утро 12 июля - 12.07.2026 Украина.ру

США возобновили удары по Ирану, Зеленский нашёл крайних. Хроника событий на утро 12 июля

Соединённые Штаты Америки возобновили удары по Ирану. Владимир Зеленский обвинил в хранении взрывчатки в Вишнёвом руководителей двух государственных предприятий

2026-07-12T09:11

2026-07-12T09:11

2026-07-12T09:13

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Центральное командование ВС США объявило об ударах по Ирану после блокировки Ормузского пролива со стороны КСИР."В ответ [на перекрытие пролива]Соединённые Штаты заставляют заплатить высокую цену, продолжая ослаблять способности Ирана по нападению на гражданских моряков и коммерческие суда, свободно проходящие через пролив. Удары наносятся по распоряжению верховного главнокомандующего", — говорилось в публикации CENTCOM в соцсети X.Незадолго до этого телеканал Press TV сообщал, что в городах Бушер и Ассалуйе на юге ИРИ прогремели взрывы. Также сообщалось о взрывах в городах Конарек, Бендер-Аббас, Сирик и Чахбехар и на острове Кешм.В ночь на 12 июля Иран объявил о закрытии Ормузского пролива до окончания американского вмешательства в регионе.Иран ответил на американские атаки."Иранская армия с помощью дронов ударила по системе ПВО Patriot, складу с боеприпасами и радиолокационному объекту США в Кувейте", — сообщил телеканал Press TV.Также были поражены американская авиабаза Аль-Удейд в Катаре, центры материально-технического обеспечения и платформы дозаправки авианосцев в порту Дукм в Омане и узлы связи и РЛС в Бахрейне.Кроме того, в Тегеране заявили об уничтожении командного центра и ангаров для дронов MQ-9 на авиабазе принца Хассана в Иордании, сообщило агентство Reuters.В середине июня Тегеран и Вашингтон подписали меморандум, который предполагает завершение военного конфликта. Тем не менее в ночь на 8 июля Соединённые Штаты, несмотря на меморандум о взаимопонимании с Ираном, возобновили обстрелы. Они поразили около 80-85 целей в Иране.Иранские военные в ответ нанесли удары по американским военным объектам в порту Салман, в пятом морском районе Бахрейна и на авиабазе "Али ас-Салем" в Кувейте. Также иранцы сбили американский беспилотник MQ9.Как заявил американский президент Дональд Трамп, американская атака стала реакцией на действия Ирана против коммерческих судов в Ормузском проливе. На саммите в Анкаре Трамп указал, что действие меморандума о взаимопонимании с Ираном "завершено". Так он отреагировал на ответные удары Корпуса стражей исламской революции по американским военным целям в Бахрейне и Кувейте.Трамп назвал Иран "грязными игроками" за нападения на торговые суда в Ормузском проливе, нарушающие режим прекращения огня. Он также заявил, что Вашингтон тратит время на переговоры с Тегераном, и указал, что желает "заниматься своими делами", вместо того чтобы пытаться вести дипломатический диалог."Вмешиваться в их дела – пустая трата времени", – отметил Трамп.По его словам, предварительное соглашение с Тегераном находится на грани срыва. Трамп назвал Иран "злыми, больными людьми", не исключив возможности новых ударов по Ирану."Мы должны избавить их от рака, от их рака. И знаете, что нужно делать? Нужно искоренить рак на ранней стадии. И я так считаю", – указал Трамп.Трамп также пригрозил увеличить мощность атак, если такая ситуация повторится.МИД Ирана назвал агрессию Вашингтона серьёзным нарушением достигнутых договоренностей.Примечательно, что Трамп также заявил о том, что власти Ирана на протяжении многих лет рассматривают его в качестве одной из главных целей для устранения."Я уже давно нахожусь в их списке. Единственное, что я сделал, — оставил указания: если со мной что-то случится, буквально разбомбить их так, как никогда раньше", — заявил глава Белого дома журналистам.Он подчеркнул, что рассчитывает на максимально жесткий ответ Вашингтона в случае реализации подобных угроз.При этом, как сообщило издание The Wall Street Journal, американские чиновники обеспокоены тем, что Израиль мог предоставить Трампу неполную или предвзятую информацию, что может привести к возобновлению полномасштабной войны с Ираном.Крайние по ВишнёвомуВладимир Зеленский назвал ответственных за масштабные разрушения в Вишнёвом.По словам Зеленского, он подробные доклады о ситуации в Вишнёвом. СБУ и Офис генпрокурора в рамках уголовного производства проверяют все обстоятельства трагедии, отметил он в вечернем обращении 11 июля."Сегодня генерал-майор СБУ Поклад доложил о первых результатах: кто и на каких должностях в "Укроборонпроме" допустил, к сожалению, что склады с оружием находились в Вишневом. Прямой запрет на это — и нормами закона, и решением Ставки — всё это было нарушено. Конкретные должностные лица известны, и позиция государства — каждый из них должен быть привлечён к справедливой ответственности", — подчеркнул Зеленский.Он заявил, что руководители двух государственных предприятий действовали вопреки закону, вопреки решению Ставки и должностным инструкциям."Следствие проверяет деятельность заместителей руководителей, отвечавших за безопасность. Есть также другие должностные лица, чьи действия и решения тоже будут проанализированы", — пригрозил Зеленский.Он также заявил, что СБУ и другие правоохранительные органы должны проверить и другие подобные предприятия, и каждый руководитель предприятия на своём уровне должен гарантировать, чтобы подобное не повторялось."На Украине есть надлежащие места для хранения оружия и боеприпасов — всё это определено таким образом, чтобы рядом не было жилых домов. А восстановление разрушенного должно происходить быстрее, это касается не только Вишнёвого. Конечно, многое зависит от качества работы в общинах и в областях, но и на уровне правительства есть что исправить. В ближайшее время будут приняты решения", — также заявил он.По словам Зеленского, он также подробно обсудил со своими собеседниками будущее "Укроборонпрома", в структуру которого входит и предприятие, разместившее склад в Вишнёвом. Он заявил, что внутренние процессы в структуре "Укроборонпрома" по контролю за деятельностью предприятий и директоров должны быть более строгими.В результате удара ВС РФ по Жулянскому машиностроительному заводу "Визар" в Вишнёвом 6 июля, как сообщала пресс-служба Минобороны России, были поражены мощности по производству и обслуживанию зенитных ракетных систем, комплектующих для авиатехники и средств противовоздушной обороны (ПВО), а также сборке беспилотников самолётного типа большой дальности. На заводе произошла повторная обширная детонация. В Вишнёвом объявляли эвакуацию. Сообщалось также, что горожане находили осколки снарядов на улицах. Украинская сторона заявила о 9 погибших.Размещение военных объектов в густонаселённых районах или вблизи них, расположение складов оружия рядом с гражданскими зданиями являются нарушением одного из главных принципов международного гуманитарного права, т. к. подвергают опасности мирное население. При этом ряд экспертов указывал, что таким образом гражданское население пытались использовать в качестве "живого щита".О возможной причине возобновления боевых действий против Ирана — в статье Ивана Лизана "Часики тикают: как опустошаются нефтяные запасы в США и ЕС".

https://ukraina.ru/20260711/zelenskiy-nastaivaet-ssha-otlynivayut-kombrig-v-begakh-itogi-11-iyulya-1081366159.html

https://ukraina.ru/20260711/tseli-udara-proizvodstvo-pod-voprosom-obstrely-i-nalty-khronika-sobytiy-na-1230-11-iyulya-1081360929.html

https://ukraina.ru/20260711/grem-grozit-sokrushitelnymi-sanktsiyami-udary-po-obektam-vpk-khronika-sobytiy-na-utro-11-iyulya-1081359272.html

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Егор Леев

эксклюзив, хроники, дональд трамп, владимир зеленский, вашингтон, тегеран , иран, сбу, укроборонпром, reuters