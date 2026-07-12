https://ukraina.ru/20260712/kupol-donbassa-predotvratil-104-ataki-vsu-za-nedelyu-1081375349.html
"Купол Донбасса" предотвратил 104 атаки ВСУ за неделю
"Купол Донбасса" предотвратил 104 атаки ВСУ за неделю - 12.07.2026 Украина.ру
"Купол Донбасса" предотвратил 104 атаки ВСУ за неделю
Система противовоздушной защиты "Купол Донбасса" совместно с мобильными огневыми группами сорвала более сотни террористических атак украинских боевиков. Об этом 12 июля сообщили в УФСБ по ДНР
2026-07-12T12:30
2026-07-12T12:30
2026-07-12T12:30
спецоперация
сво
россия
донецкая народная республика
макеевка
борис рожин
владимир зеленский
вооруженные силы украины
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"Системой "Купол Донбасса" и сводными мобильными группами за неделю предотвращены 104 террористические атаки. Противник продолжает применять тактику комбинированных налётов на мирных граждан и инфраструктуру", — говорится в сообщении.На окраине Макеевки сбиты ударные беспилотники "Костыль" и "Чайка", пытавшиеся атаковать жилые кварталы. Под Шахтёрском возле электроподстанции перехвачен БПЛА "Барс" с осколочно-фугасным зарядом массой 10 килограммов. Взрывотехники обезвредили подавленные дроны и уничтожили боевые заряды без ущерба для населения.Киевский режим продолжает террористические атаки на Донбасс, но "Купол" работает надёжно. Об этом – в интервью Бориса Рожина – Россия готова к тому, что теперь ВСУ смогут запускать по ней около 15 тысяч дронов в месяцБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре США возобновили удары по Ирану, Зеленский нашёл крайних. Хроника событий на утро 12 июляВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
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спецоперация, сво, россия, донецкая народная республика, макеевка, борис рожин, владимир зеленский, вооруженные силы украины
Спецоперация, СВО, Россия, Донецкая Народная Республика, Макеевка, Борис Рожин, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины
"Купол Донбасса" предотвратил 104 атаки ВСУ за неделю
Система противовоздушной защиты "Купол Донбасса" совместно с мобильными огневыми группами сорвала более сотни террористических атак украинских боевиков. Об этом 12 июля сообщили в УФСБ по ДНР