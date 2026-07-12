https://ukraina.ru/20260712/kupol-donbassa-predotvratil-104-ataki-vsu-za-nedelyu-1081375349.html

"Купол Донбасса" предотвратил 104 атаки ВСУ за неделю

"Купол Донбасса" предотвратил 104 атаки ВСУ за неделю - 12.07.2026 Украина.ру

"Купол Донбасса" предотвратил 104 атаки ВСУ за неделю

Система противовоздушной защиты "Купол Донбасса" совместно с мобильными огневыми группами сорвала более сотни террористических атак украинских боевиков. Об этом 12 июля сообщили в УФСБ по ДНР

2026-07-12T12:30

2026-07-12T12:30

2026-07-12T12:30

спецоперация

сво

россия

донецкая народная республика

макеевка

борис рожин

владимир зеленский

вооруженные силы украины

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"Системой "Купол Донбасса" и сводными мобильными группами за неделю предотвращены 104 террористические атаки. Противник продолжает применять тактику комбинированных налётов на мирных граждан и инфраструктуру", — говорится в сообщении.На окраине Макеевки сбиты ударные беспилотники "Костыль" и "Чайка", пытавшиеся атаковать жилые кварталы. Под Шахтёрском возле электроподстанции перехвачен БПЛА "Барс" с осколочно-фугасным зарядом массой 10 килограммов. Взрывотехники обезвредили подавленные дроны и уничтожили боевые заряды без ущерба для населения.Киевский режим продолжает террористические атаки на Донбасс, но "Купол" работает надёжно. Об этом – в интервью Бориса Рожина – Россия готова к тому, что теперь ВСУ смогут запускать по ней около 15 тысяч дронов в месяцБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре США возобновили удары по Ирану, Зеленский нашёл крайних. Хроника событий на утро 12 июляВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

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спецоперация, сво, россия, донецкая народная республика, макеевка, борис рожин, владимир зеленский, вооруженные силы украины