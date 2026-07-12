https://ukraina.ru/20260712/tramp-rasskazal-chto-grem-zvonil-emu-pered-smertyu-1081382664.html

Трамп рассказал, что Грэм звонил ему перед смертью*

Трамп рассказал, что Грэм звонил ему перед смертью* - 12.07.2026 Украина.ру

Трамп рассказал, что Грэм звонил ему перед смертью*

Дональд Трамп утверждает, что сенатор Линдси Грэм* незадолго до смерти позвонил ему после возвращения из Киева. Об этом 12 июля он заявил в интервью CNN

2026-07-12T18:49

2026-07-12T18:49

2026-07-12T18:49

новости

россия

киев

украина

линдси грэм

дональд трамп

владимир зеленский

cnn

мвд

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102015/40/1020154029_0:0:2929:1648_1920x0_80_0_0_fb09c648c9506f675409068fb593a63c.jpg

"Он только что вернулся с Украины, и поездка у него прошла отлично. Он сказал: "Я устал, потому что это была долгая поездка"", — рассказал Трамп.Ранее офис сенатора сообщил о его смерти от непродолжительной болезни. По данным NBC, экстренные службы выезжали к нему домой из-за сердечного приступа. 9 июля Грэму* исполнился 71 год.На Украине сенатор обсуждал финансирование закупок военной техники, санкции против России и встречу Зеленского с Трампом в Анкаре. Грэм* был известен как один из главных ястребов Вашингтона: в 2018 году он представил законопроект о запрете операций с российским госдолгом, в 2025-м стал автором инициативы о 500-процентных пошлинах на импорт из стран, покупающих российские энергоресурсы. В 2023 году МВД России объявило его в розыск, в 2024-м Росфинмониторинг внёс в перечень террористов и экстремистов.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Смерть опытного вормонгера, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 12 июляВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру*Признана экстремистской и запрещена в РФ.*Внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

россия

киев

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, киев, украина, линдси грэм, дональд трамп, владимир зеленский, cnn, мвд