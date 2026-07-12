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Трамп рассказал, что Грэм звонил ему перед смертью*
Трамп рассказал, что Грэм звонил ему перед смертью* - 12.07.2026 Украина.ру
Трамп рассказал, что Грэм звонил ему перед смертью*
Дональд Трамп утверждает, что сенатор Линдси Грэм* незадолго до смерти позвонил ему после возвращения из Киева. Об этом 12 июля он заявил в интервью CNN
2026-07-12T18:49
2026-07-12T18:49
2026-07-12T18:49
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"Он только что вернулся с Украины, и поездка у него прошла отлично. Он сказал: "Я устал, потому что это была долгая поездка"", — рассказал Трамп.Ранее офис сенатора сообщил о его смерти от непродолжительной болезни. По данным NBC, экстренные службы выезжали к нему домой из-за сердечного приступа. 9 июля Грэму* исполнился 71 год.На Украине сенатор обсуждал финансирование закупок военной техники, санкции против России и встречу Зеленского с Трампом в Анкаре. Грэм* был известен как один из главных ястребов Вашингтона: в 2018 году он представил законопроект о запрете операций с российским госдолгом, в 2025-м стал автором инициативы о 500-процентных пошлинах на импорт из стран, покупающих российские энергоресурсы. В 2023 году МВД России объявило его в розыск, в 2024-м Росфинмониторинг внёс в перечень террористов и экстремистов.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Смерть опытного вормонгера, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 12 июляВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру*Признана экстремистской и запрещена в РФ.*Внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
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новости, россия, киев, украина, линдси грэм, дональд трамп, владимир зеленский, cnn, мвд
Новости, Россия, Киев, Украина, Линдси Грэм, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, CNN, МВД
Трамп рассказал, что Грэм звонил ему перед смертью*
Дональд Трамп утверждает, что сенатор Линдси Грэм* незадолго до смерти позвонил ему после возвращения из Киева. Об этом 12 июля он заявил в интервью CNN
"Он только что вернулся с Украины, и поездка у него прошла отлично. Он сказал: "Я устал, потому что это была долгая поездка"", — рассказал Трамп.
Ранее офис сенатора сообщил о его смерти от непродолжительной болезни. По данным NBC, экстренные службы выезжали к нему домой из-за сердечного приступа. 9 июля Грэму* исполнился 71 год.
На Украине сенатор обсуждал финансирование закупок военной техники, санкции против России и встречу Зеленского с Трампом в Анкаре. Грэм* был известен как один из главных ястребов Вашингтона: в 2018 году он представил законопроект о запрете операций с российским госдолгом, в 2025-м стал автором инициативы о 500-процентных пошлинах на импорт из стран, покупающих российские энергоресурсы.
В 2023 году МВД России объявило его в розыск, в 2024-м Росфинмониторинг внёс в перечень террористов и экстремистов.
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
*Признана экстремистской и запрещена в РФ.
*Внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.