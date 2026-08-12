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Запад пытается "отменить" Россию и её граждан, уничтожить историческую память - Медведев

Запад пытается "отменить" Россию и её граждан, уничтожить историческую память - Медведев - 12.08.2026 Украина.ру

Запад пытается "отменить" Россию и её граждан, уничтожить историческую память - Медведев

Русофобские происки Запада разоблачил 12 августа зампред Совбеза России, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев. Об этом он заявил на заседании экспертного совета "Единой России" по формированию новой "Народной программы", сообщает РИА Новости

2026-08-12T19:14

2026-08-12T19:14

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"С учетом того, что происходит на Западе, действительно, желание отменить России, всех наших граждан, у нас с вами историческую память полностью уничтожить", - констатировал Медведев.Говоря о структуре "Народной программы", Медведев отметил, что она в целом определена - там будут указаны вызовы, которые стоят перед Россией."Они, в общем, всем известны, я их назвал на первом этапе съезда. Но, естественно, там должны быть и ответы на эти вызовы", - сказал Медведев на заседании партийного экспертного совета.Президент РФ Владимир Путин выступит на втором этапе съезда "Единой России" и всё, что он скажет, нужно будет учесть в новой программе "Единой России", сообщил Медведев."Наше государство имеет серьезный ресурс прочности, скажем по-честному сейчас, и, даже несмотря на военные действия, мы способны решать массу социальных задач, вот их и надо решать прямо сейчас", - сказал Медведев.Он также выразил уверенность в победе России по итогам специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины (СВО).Информагентство напомнило, что первый съезд партии прошел в Москве 28 июня, второй назначен на 22 августа.Также на эту тему: Киевский режим по указке Запада закрепляет на всех уровнях русофобские установки - ШойгуРанее в новостях: Запад творит произвол, Россия вправе атаковать любое торговое судно вражеских стран - МедведевВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, россия, запад, дмитрий медведев, единая россия, совбез, партия, владимир путин, русофобия, прогнозы сво