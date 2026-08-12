https://ukraina.ru/20260812/osvobozhdenie-vodyanogo-i-razgrom-v-chernom-more-minoborony-rf-otchitalos-ob-uspekhakh-za-sutki-1082421177.html

Освобождение Водяного и разгром в Черном море: Минобороны РФ отчиталось об успехах за сутки

Освобождение Водяного и разгром в Черном море: Минобороны РФ отчиталось об успехах за сутки - 12.08.2026 Украина.ру

Освобождение Водяного и разгром в Черном море: Минобороны РФ отчиталось об успехах за сутки

Армия России установила контроль над населенным пунктом Водяное Харьковской области, сообщило 12 августа Минобороны РФ

2026-08-12T12:33

2026-08-12T12:33

2026-08-12T12:44

россия

черное море

харьковская область

вооруженные силы украины

черноморский флот

украина.ру

сво

спецоперация

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Освобождение населенного пункта позволит россиянам улучшить позиции на Харьковском направлении и усилить давление на ключевые логистические узлы украинской группировки.Ведомство рассказало и о других успехах ВС РФ.Также российские военные поразили военный аэродром ВСУ и уничтожили патрульный катер ВМС.Помимо этого, были поражены объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемые ВСУ, а также места хранения ударных беспилотников и комплектующих к ним. Кроме того, ВС РФ поразили пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 159 районах.Силы противовоздушной обороны за сутки уничтожили 1061 беспилотник, пять ракет большой дальности "Нептун" и пять реактивных снарядов HIMARS ВСУ.О других успехах россиян - в материале ВС РФ поразили базу горюче-смазочных материалов в порту Одессы на сайте Украина.ру.

россия

черное море

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россия, черное море, харьковская область, вооруженные силы украины, черноморский флот, украина.ру, сво, спецоперация