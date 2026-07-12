https://ukraina.ru/20260712/sezdil-k-zelenskomu-i-umer-obstrely-i-nalty-khronika-sobytiy-na-1300-12-iyulya-1081376129.html

Смерть опытного вормонгера, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 12 июля

Смерть опытного вормонгера, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 12 июля - 12.07.2026 Украина.ру

Смерть опытного вормонгера, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 12 июля

Побывавший с визитом в Киеве 10 июля американский сенатор Линдси Грэм* скоропостижно умер на следующий день. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России

2026-07-12T13:00

2026-07-12T13:00

2026-07-12T13:18

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Американский сенатор Линдси Грэм* умер вечером 11 июля, сообщил его офис в X."Вечером в субботу, 11 июля, сенатор США Линдси Грэм* скончался в результате непродолжительной и внезапной болезни. Семья сенатора Грэма ценит молитвы в это время и просит об уединении в этот невероятно трудный период", — сказано в сообщении.Смерть сенатора подтвердил президент США Дональд Трамп."Сенатор Линдси Грэм*, один из величайших людей и сенаторов, которых я когда-либо знал, скончался! Он всегда работал и был настоящим патриотом Америки. Нам будет очень не хватать Линдси*!!!" — написал Трамп в Truth Social.Как сообщил телеканал NBC News со ссылкой на полицию, сотрудники скорой помощи прибыли к дому сенатора на вызов об остановке сердца.Примечательно, что днём ранее, 10 июля, Грэм* был с визитом на Украине, где встречался с Владимиром Зеленским, а также посещал оборонные предприятия, в частности, производство компании Sky Fall. Там он фотографировался с украинским дроном-перехватчикомP1-SUN в руках.Грэм* заявил о передовом опыте Украины, отметив, что предприятие, которое он посетил, является "сверхсовременным с огромными мощностям", и производит технологии "намного более передовые, чем у кого либо на планете".Также во время визита сенатор заявил, что в США готовятся принять законопроект о "сокрушительных" санкциях в отношении России. Сам Грэм* — последовательный противник России. Так, в 2018 году он представил законопроект "О защите американской безопасности от агрессии Кремля", предусматривающий запрет для граждан США совершать операции с российским государственным долгом и госбанками.В 2025 году сенатор стал одним из авторов инициативы о введении 500-процентных пошлин на импорт из стран, покупающих у России нефть, газ, уран и другие продукты. В 2023 году МВД России объявило Грэма* в розыск, а в 2024-м Росфинмониторинг добавил его в перечень экстремистов и террористов.При этом и в самих США за сенатором прочно закрепился имидж warmonger-а - "разжигателя войны". Именно так называл Грэма* работающий в жанре политической сатиры популярный американский комик Джон Стюарт, в своем выпуске, посвящённом заявлениям Трампа о венесуэльской нефти."Сенатор Линдси Грэм* - вы уже опытный в разжигании войн (в ориг. warmongering — Ред.), вы уже давно это делаете. Вы в самолёте можете помочь этому парню и не дать Трампу снова говорить о нефти?" — отмечал Стюарт.Спонсорами избирательных кампаний Грэма*, согласно данным американских СМИ, не раз выступали крупные военно-промышленные корпорации, а именно: Lockheed Martin, Northrop Grumman, Boeing Co., Raytheon, General Electric. В ответ политик активно лоббировал интересы этих компаний в тех комитетах Сената, в которые входил.На смерть Грэма* уже отреагировал Зеленский."Глубоко опечален новостью о кончине сенатора США Линдси Грэма*. Линдси* был истинным защитником свободы и ценностей, которые делают наш мир безопаснее. Он посещал Украину десять раз в годы полномасштабного вторжения России (СВО — Ред.) и был здесь с нашими людьми, когда это было особенно нужно. Мы поддерживали постоянный диалог, и мне будет не хватать наших бесед. Мы встречались дважды всего за прошлую неделю", — заявил Зеленский.По его словам, в последние недели Грэм* усиленно работал над ужесточением антироссийских санкций. По словам Зеленского. "Америка и мир потеряли решительного лидера".Обстрелы и налётыУтром 12 июля Минобороны России рассказало об атаках украинских беспилотников."В течение ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 349 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Тульской, Смоленской, Ульяновской областей, Краснодарского края, Московского региона, Республики Крым и над акваториями Азовского и Чёрного морей", — отмечалось в публикации в телеграм-канале оборонного ведомства.Как сообщило Управление администрации главы и правительства Донецкой Народной Республики по вопросам документирования военных преступлений Украины, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины совершили 17 атак на этот регион России, выпустив в общей сложности 25 единиц различных боеприпасов.Поступили сведения о гибели 1 и ранении 15 гражданских лиц. Поступили дополнительные сведения о ранении 2 гражданских лиц за 25 июня в Гришино и за 10 июля в Донецке. Огнём ВСУ были повреждены 2 жилых домостроения, автобус и специализированная техника, легковые и грузовые автомобили, 5 объектов гражданской инфраструктуры.Кроме того, как сообщил Штаб обороны ДНР, за прошедшие сутки над территорией ДНР системой "Купол Донбасса" нейтрализовано и уничтожено силами ПВО и сводных мобильных огневых групп 32 дрона противника.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области", вчера днём Вооружённые силы Украины выпустили 21 снаряд по территории этого региона России."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 21 снаряд из ствольной артиллерии по населенным пунктам Херсонской области Российской Федерации: Каиры — 3; Князе-Григоровка — 4; Любимовка — 3; Новая Каховка — 7; Старая Збурьевка — 2; Таврийск — 2", — указывалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 22 снаряда из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Новая Каховка, Днепряны, Кардашинка и Корсунка.Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо рассказал, что за ночь в небе над регионом сбили 12 вражеских дронов.Утром 12 июля Оперштаб Белгородской области опубликовал суточную сводку ударов Вооружённых сил Украины по территории этого региона России."В Белгороде в результате детонации беспилотника повреждён легковой автомобиль. Вчера в городской больнице №2 г. Белгорода оказана помощь мужчине, который получил слепые осколочные ранения плеча и бедра в результате ракетного обстрела 3 июля. Лечение продолжает амбулаторно", — сообщал Оперштаб.В Белгородском округе по посёлкам Дубовое, Майский, Малиновка, Политотдельский, Октябрьский, Разумное, сёлам Бессоновка, Бочковка, Варваровка, Журавлевка, Красный Октябрь, Наумовка, Нечаевка, Отрадное, Соловьевка, Устинка, Ясные Зори и хутору Крестовое один раз сброшено взрывное устройство с БПЛА и нанесены удары 46 беспилотников, 31 из которых сбит и подавлен."В посёлке Политотдельский от удара дрона по ГАЗели пострадал мужчина. Он находится на амбулаторном лечении. Техника сгорела", — указывалось в сводке.В селе Ясные Зори повреждены объект инфраструктуры и частный дом, в селе Красный Октябрь — одна квартира в МКД, грузовой автомобиль и частный дом, в посёлке Октябрьский — грузовой и легковой автомобили и объект инфраструктуры, в посёлке Политотдельский — микроавтобус и машина, в селе Бочковка — производственное помещение. Сегодня ночью в селе Нечаевка вследствие сброса взрывного устройства с БПЛА повреждены частный дом и 2 хозпостройки.В Борисовском округе посёлок Борисовка атакован 4 беспилотниками, 3 из которых сбиты. Повреждён автомобиль.В Валуйском округе по посёлку Уразово, сёлам Бирюч, Борки, Двулучное, Долгое, Карабаново и хутору Дубровка совершены атаки 16 беспилотников, 15 из которых сбиты и подавлены. В посёлке Уразово повреждён частный дом."В Волоконовском округе в хуторе Первомайский количество раненых при атаке дрона на служебный микроавтобус увеличилось до четырёх человек. Самостоятельно за медицинской помощью обратились мужчина и женщина. Двое пострадавших госпитализированы в Валуйскую ЦРБ. По оценке медиков, один из них в тяжёлом состоянии. Остальные продолжают амбулаторное лечение. Транспорт повреждён", — сообщал Оперштаб.Также над округом сбиты 3 беспилотника.В Грайворонском округе по городу Грайворон, посёлку Горьковский, сёлам Безымено, Головчино, Гора-Подол, Дунайка, Ивановская Лисица, Козинка, Новостроевка-Первая, Пороз, Рождественка и Сподарюшино выпущено 27 боеприпасов в ходе 8 обстрелов, один раз сброшены 4 взрывных устройства с БПЛА и нанесены удары 56 беспилотников, 18 из которых сбиты и подавлены."В городе Грайворон от атаки дрона погиб ребёнок", — рассказали в Оперштабе.В селе Гора-Подол повреждён частный дом, в городе Грайворон — подсобное помещение соцобъекта, 2 частных дома и 2 МКД, в одном из которых огнём уничтожены кровля по всей площади и 9 квартир, в селе Ивановская Лисица повреждены частный дом, гараж и автомобиль, в селе Головчино — 2 хозпостройки и газовая труба.В Краснояружском округе по посёлкам Задорожный, Красная Яруга, Степное, сёлам Вязовое, Графовка, Илек-Пеньковка, Колотиловка, Сергиевка, Староселье, хуторам Красноорловский, Савченко и Фищево в ходе одного обстрела выпущено 4 снаряда, 3 раза сброшены 8 взрывных устройств с БПЛА и произведены атаки 34 беспилотников, 18 из которых сбиты и подавлены."В посёлке Красная Яруга в результате детонации дрона ранен мужчина. После оказания помощи отпущен на амбулаторное лечение", — указывалось в сводке.В посёлке повреждены 4 автомобиля, хозпостройка, а также уничтожены огнём 2 надворные постройки и машина, в хуторе Красноорловский повреждены 2 частных дома и автомобиль, на участке автодороги Красная Яруга — Вязовое — КамАЗ, в селе Илек-Пеньковка — частный дом."Сегодня рано утром от детонации FPV-дрона в посёлке Красная Яруга мужчина получил осколочные ранения мягких тканей головы, грудной клетки и живота. Пострадавшему оказана помощь в Краснояружской ЦРБ, он отпущен домой. На месте атаки повреждено подсобное помещение", — сообщал Оперштаб.В Ракитянском округе посёлки Пролетарский, Ракитное, сёла Бобрава, Борисполье, Илек-Кошары, Новоленинское и хутор Семейный атакованы 16 беспилотниками. В селе Борисполье повреждён инфраструктурный объект, в селе Бобрава — гараж и 2 машины, в хуторе Семейный — частный дом, гараж, 4 автомобиля и объект инфраструктуры, на участке автодороги Бобрава — Ракитное — грузовая машина, в селе Илек-Кошары — объект инфраструктуры, в посёлке Ракитное — автомобиль, в посёлке Пролетарский сотрудниками МЧС ликвидирован пожар на территории одного объекта, в селе Новоленинское повреждён автомобиль. Сегодня ночью в результате атак дронов в поселке Пролетарский повреждены 4 автомобиля и 2 МКД, в одном из домов произошло возгорание квартиры, которое было ликвидировано. Кроме того, загорелась хозпостройка — возгорание потушено.В Шебекинском округе по городу Шебекино, сёлам Белянка, Графовка, Максимовка, Нежеголь, Новая Таволжанка, Ржевка и хутору Ржавец нанесены удары 40 беспилотников, 22 из которых сбиты и подавлены."Вчера в больнице оказана помощь женщине, которая получила акубаротравму при детонации FPV-дрона 9 июля в городе Шебекино", — указывалось в сводке.В Шебекино повреждены коммерческий и инфраструктурный объекты, складское помещение предприятия, автомобиль, гараж, административное здание и 5 частных домов, а также уничтожены 2 автобуса, в селе Графовка повреждены 2 частных дома, в хуторе Ржавец — 2 автомобиля, в селе Нежеголь — линия электропередачи и машина, в селе Новая Таволжанка — 3 частных дома, один из которых загорелся, в селе Белянка повреждён грузовой автомобиль, в селе Ржевка — частный дом и автомобиль.В Яковлевском округе посёлок Томаровка атакован беспилотником. Без последствий.Украинские военные продолжают атаки на регионы России.Подробнее о смерти Грэма* в статье Сергея Котвицкого — "Вернулся из Киева и умер. Линдси Грэм* скончался после встречи с Зеленским"* — внесён в перечень террористов и экстремистов в России.

https://ukraina.ru/20260712/ssha-vozobnovili-udary-po-iranu-zelenskiy-nashl-kraynikh-khronika-sobytiy-na-utro-12-iyulya-1081370763.html

https://ukraina.ru/20260711/zelenskiy-nastaivaet-ssha-otlynivayut-kombrig-v-begakh-itogi-11-iyulya-1081366159.html

https://ukraina.ru/20260711/tseli-udara-proizvodstvo-pod-voprosom-obstrely-i-nalty-khronika-sobytiy-na-1230-11-iyulya-1081360929.html

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эксклюзив, хроники, линдси грэм, владимир зеленский, дональд трамп, вооруженные силы украины, мвд, сша, украина, россия