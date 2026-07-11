https://ukraina.ru/20260711/skovan-obschestvennym-mneniem-ekspert-o-tom-mozhet-li-tramp-prodat-interesy-ukrainy-1081354057.html

"Скован общественным мнением": эксперт о том, может ли Трамп "продать" интересы Украины

"Скован общественным мнением": эксперт о том, может ли Трамп "продать" интересы Украины - 10.07.2026 Украина.ру

"Скован общественным мнением": эксперт о том, может ли Трамп "продать" интересы Украины

Трамп не может "продать" интересы Украины, как это было с Ираном, поскольку скован общественным мнением — 60% американцев поддерживают Киев. Если он проиграет выборы, демократы будут давить на него еще жестче. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, американист Грег Вайнер

2026-07-11T04:30

2026-07-11T04:30

2026-07-10T23:54

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В Анкаре завершился саммит НАТО, по итогам которого принята декларация, где Россия обозначена как "долгосрочная угроза" для евроатлантической безопасности. Альянс утвердил выделение Украине 70 миллиардов евро военной помощи на 2026 год и взял на себя обязательства сохранить финансирование на том же уровне как минимум до конца 2027 года.Отвечая на вопрос журналиста о возможной "продаже" интересов Украины по иранскому сценарию, Вайнер заявил, что ситуация принципиально разная из-за внутриполитических ограничений Трампа.Он отметил, что вопрос Ирана для США однозначен, а с Украиной ситуация иная. "С Украиной [президент США Дональд] Трамп скован общественным мнением, те самые 60% поддержки американцами Киева никуда не ушли. А Трамп не может рисковать своими рейтингами перед выборами в Конгресс и Сенат", — подчеркнул американист.По словам эксперта, если Трамп проиграет, демократы будут давить на него по украинскому вопросу еще жестче. "Ведь если он проиграет, демократы будут давить на него по украинскому вопросу еще жестче", — отметил Вайнер."Трамп скован общественным мнением", — констатировал собеседник издания.Полный текст материала "Грег Вайнер о саммите НАТО: Трамп переводит войну на Украине в режим вечного двигателя для своего ВПК" на сайте Украина.ру.Для рядового американца Россия когда-то была ближе, чем Франция. Но сегодня Белый дом поддерживает Киев, где чествуют пособников нацизма. Подробнее об этом — в материале "Федор Лукьянов: Для Трампа война Украины и России — фон, чтобы "отменить" Испанию и заработать миллиарды" на сайте Украина.ру.

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новости, украина, киев, дональд трамп, украина.ру, нато, россия, грег вайнер, конгресс сша, сенат, демократия, мир без границ, главные новости, главное, иран