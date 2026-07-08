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Грег Вайнер о саммите НАТО: Трамп переводит войну на Украине в режим вечного двигателя для своего ВПК

Грег Вайнер о саммите НАТО: Трамп переводит войну на Украине в режим вечного двигателя для своего ВПК - 09.07.2026 Украина.ру

Грег Вайнер о саммите НАТО: Трамп переводит войну на Украине в режим вечного двигателя для своего ВПК

Пока Дональд Трамп обещает звонок Владимиру Путину, его казначеи выписывают чеки Зеленскому на годы вперед. За закрытыми дверями саммита НАТО принята стратегия, которая ставит крест на любых надеждах на мирное урегулирование украинского кризиса. До 2028 года в топку украинского кризиса Запад планирует бросить астрономические 230 миллиардов евро.

2026-07-08T19:12

2026-07-08T19:12

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, американист Грег Вайнер.Страны НАТО обязуются выделить 70 миллиардов евро в качестве помощи Украине в 2026 год. Об этом 8 июля говорится в итоговой декларации после прошедшего саммита в Анкаре (Турция).— Грег, как прокомментируете итоги саммита НАТО?— Один из самых резонансных моментов — вопрос членства США в НАТО. Похоже, что сторонники выхода из Альянса, в частности вице-президент Джей Ди Вэнс, проиграли этот раунд, а возобладала точка зрения Марка Рубио. И это чистая победа линии госсекретаря и тех, кто стоит за ним.Трамп категорически отказался уходить из НАТО, подтвердив, что Америка остается его членом. Более того, президент подтвердил приверженность принципу "один за всех и все за одного". Это, кстати, настоящий подарок для Прибалтики. Думаю, что с сегодняшнего дня "молитвы" в Литве, Латвии и Эстонии за здравие США резко усилилась.— Еще момент — информация о том, что Трамп готов предоставить Украине лицензии на производство американского вооружения (в частности, систем Patriot). Как вы считаете, пойдет ли он на этот шаг в реальности?— Давайте исходить из прагматики. Во-первых, у него впереди выборы в Конгресс, которые пройдут 3 ноября. Во-вторых, Украина и лично Зеленский до сих пор имеют в американском обществе рейтинг одобрения около 60%. Для Трампа это критически важно в рамках его инвестиционной и предвыборной кампании Республиканской партии. Поэтому заявление о лицензии на Patriot — очень символичный жест.Кстати, заметьте, как опять же символично на этом фоне произошел удар по Ирану. Это был "толстый намек на тонкие обстоятельства" для всей Европы и членов НАТО: "Ребята, консолидируйтесь вокруг главного шефа (меня, Трампа)".Еще один пример в назидание и ЕС и НАТО — ситуация с Испанией, которую Трамп показательно “наказал”: он дал поручение Минфину США по сути перекрыть торговлю с этой страной за то, что она не пустила американские самолеты в свое воздушное пространство во время операции против Ирана.— Если говорить об Украине, Трамп фактически поддержал удары по российским НПЗ и лестно отозвался о Зеленском, пообещав помочь построить "великую страну". Многие видят в этом попытку поднять ставки перед возможными переговорами с Кремлем. Вы согласны с такой трактовкой?— Думаю, что соглашусь. Но прежде посмотрите на более важный нюанс — цифры. Евросоюз уже аккумулировал огромные средства для Украины. Ранее была одобрена сумма в 90 миллиардов евро. В 2026 и 2027 годах Киев, если верить обещаниям Запада, получит по 70 миллиардов.Итого, с учетом всех траншей 2026–2028 годов сумма поддержки Украины достигеет 230 миллиардов евро! Это колоссальные деньги. Даже несмотря на демарши Болгарии, Венгрии и Словении, которые говорят, что им нечем помогать, ЕС находит ресурсы.Эти 230 миллиардов — и есть реальное повышение ставок. Это месседж Москве: "Мы за ценой не постоим". При этом стратегия Трампа хитрая: США не будут поставлять оружие напрямую Украине в таких объемах, они будут продавать его Евросоюзу (как уже делают), а тот уже — переправлять в Киев.— Существует мнение, что Трамп использует свою привычную тактику: сначала максимально угрожает оппоненту (как это было с Ираном), а потом идет на уступки. Не может ли он так же "продать" интересы Украины после того, как надавит на Россию?— Не совсем так. Вопрос Ирана для США однозначен. А с Украиной Трамп скован общественным мнением, те самые 60% поддержки американцам Киева никуда не ушли. А Трамп не может рисковать своими рейтингами перед выборами в Конгресс и Сенат. Ведь если он проиграет, демократы будут давить на него по украинскому вопросу еще жестче.— Кстати, о демократах. На мой взгляд, они ушли в тень и почти не проявляют инициативы на фоне активности Трампа.— Проблема в том, что у демократов сейчас нет ярко выраженного лидера, способного на равных диктовать условия Трампу. Но при этом вся партия настроена крайне антитрамповски и проукраински. Это серьезный сдерживающий фактор для него.Напомню также, что совсем недавно прошла встреча в Стамбуле, где в равной степени присутствовали представители и республиканцев, и демократов.— Но все-таки, как при такой жесткой риторике Трамп планирует договариваться с Москвой? Сообщается, что планируется звонок Путину, а в Кремль могут прилететь Уиткофф и Кушнер. Верите ли вы в успех такой дипломатии?— Трамп — прежде всего бизнесмен, а не карьерный дипломат. Для него поднять трубку и позвонить — не проблема, он не видит в этом политических барьеров.Состоится ли разговор с нашей стороны? Думаю, что да. Владимир Путин — человек прагматичный и сдержанный. По моему мнению, он выслушает Трампа и еще раз четко обозначить ему позицию России.— Еще одно громкое заявление Трампа — возможность "закрытия неба" над Украиной силами США в качестве гарантии безопасности. Это выглядит как радикальная смена курса. Как это понимать?— Это попытка реанимировать предложения Зеленского о прекращении взаимных ударов вглубь территорий. Повторюсь, Трамп сейчас находится на "финишной прямой" перед 3 ноября. Для него это "альфа и омега".Всё, что он делает сейчас — это работа на электорат. Ему жизненно важно не стать "хромой уткой" после выборов, поэтому он будет делать любые заявления, которые могут привлечь голоса.— В завершение: как сейчас выглядят отношения США и Европы? Был ли раскол, о котором так много говорили?— Раскола не произошло. Скорее, ситуация описывается фразой "будем иметь лучшие отношения". Единственная трещина возникла с Данией из-за претензий Трампа на Гренландию. Но посмотрите на цифры: ВВП США — 31 триллион долларов, ВВП Дании — менее 500 миллиардов евро. Трамп может "купить и продать" Данию вместе с Голландией несколько раз.Дания оказалась в одиночестве, никто в Европе не рискнул пойти на открытый конфликт с Вашингтоном ради защиты интересов Копенгагена. Соединенные Штаты остаются главным партнером, и Европа это признает.Еще больше о принятых на саммите НАТО в Анкаре решениях — в материале Декларация НАТО, закрыть небо над Украиной. Итоги 8 июля.

https://ukraina.ru/20230124/1042919705.html

https://ukraina.ru/20260708/zavyshennye-ozhidaniya-i-razbitoe-koryto-chto-govoryat-na-ukraine-o-sammite-nato-1081212905.html

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