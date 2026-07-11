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Ракеты для Patriot будут производить не на Украине, а в Европе — Reuters
Ракеты для Patriot будут производить не на Украине, а в Европе — Reuters - 11.07.2026 Украина.ру
Ракеты для Patriot будут производить не на Украине, а в Европе — Reuters
Производство ракет для ЗРК Patriot, скорее всего, будет организовано не на Украине, а в Германии или другой европейской стране, чтобы избежать риска российских ударов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники
2026-07-11T09:28
2026-07-11T09:28
2026-07-11T09:28
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Агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что ракеты-перехватчики для зенитных ракетных комплексов Patriot, вероятно, не будут производить на Украине. По данным собеседников агентства, выпуск планируют организовать в Германии или другой европейской стране."Новые перехватчики, вероятно, будут выпускать в Германии или другой европейской стране, чтобы избежать создания цели для потенциальных российских ударов на Украине", — говорится в сообщении.Напомним, в среду на саммите НАТО в Анкаре президент США Дональд Трамп встретился с Владимиром Зеленским и заявил о возможности выдачи Украине лицензии на производство систем Patriot. Однако, как выяснило РИА Новости, на данный момент аналогичное производство по лицензии налажено лишь в Японии и Германии.При этом, как сообщил таблоид Bild, немецкий парламент проголосовал против новых поставок Украине ракет Taurus и зенитных комплексов Patriot американского производства. Подробнее в материале Бундестаг проголосовал против поставок Украине ракет Taurus и комплексов PatriotМосква неоднократно предупреждала, что поставки вооружений Киеву лишь затягивают конфликт, а любые грузы военного назначения становятся законными целями для России. Глава МИД Сергей Лавров подчёркивал это неоднократно в своих заявлениях.Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
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новости, украина, дональд трамп, владимир зеленский, сергей лавров, россия, германия, reuters, нато, bild
Новости, Украина, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Сергей Лавров, Россия, Германия, Reuters, НАТО, Bild
Ракеты для Patriot будут производить не на Украине, а в Европе — Reuters
Производство ракет для ЗРК Patriot, скорее всего, будет организовано не на Украине, а в Германии или другой европейской стране, чтобы избежать риска российских ударов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники
Агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что ракеты-перехватчики для зенитных ракетных комплексов Patriot, вероятно, не будут производить на Украине. По данным собеседников агентства, выпуск планируют организовать в Германии или другой европейской стране.
"Новые перехватчики, вероятно, будут выпускать в Германии или другой европейской стране, чтобы избежать создания цели для потенциальных российских ударов на Украине", — говорится в сообщении.
Напомним, в среду на саммите НАТО в Анкаре президент США Дональд Трамп встретился с Владимиром Зеленским и заявил
о возможности выдачи Украине лицензии на производство систем Patriot. Однако, как выяснило РИА Новости, на данный момент аналогичное производство по лицензии налажено лишь в Японии и Германии.
При этом, как сообщил таблоид Bild, немецкий парламент проголосовал против новых поставок Украине ракет Taurus и зенитных комплексов Patriot американского производства. Подробнее в материале Бундестаг проголосовал против поставок Украине ракет Taurus и комплексов Patriot
Москва неоднократно предупреждала, что поставки вооружений Киеву лишь затягивают конфликт, а любые грузы военного назначения становятся законными целями для России. Глава МИД Сергей Лавров подчёркивал это неоднократно в своих заявлениях.
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру