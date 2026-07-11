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Ракеты для Patriot будут производить не на Украине, а в Европе — Reuters

Ракеты для Patriot будут производить не на Украине, а в Европе — Reuters - 11.07.2026 Украина.ру

Ракеты для Patriot будут производить не на Украине, а в Европе — Reuters

Производство ракет для ЗРК Patriot, скорее всего, будет организовано не на Украине, а в Германии или другой европейской стране, чтобы избежать риска российских ударов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники

2026-07-11T09:28

2026-07-11T09:28

2026-07-11T09:28

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Агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что ракеты-перехватчики для зенитных ракетных комплексов Patriot, вероятно, не будут производить на Украине. По данным собеседников агентства, выпуск планируют организовать в Германии или другой европейской стране."Новые перехватчики, вероятно, будут выпускать в Германии или другой европейской стране, чтобы избежать создания цели для потенциальных российских ударов на Украине", — говорится в сообщении.Напомним, в среду на саммите НАТО в Анкаре президент США Дональд Трамп встретился с Владимиром Зеленским и заявил о возможности выдачи Украине лицензии на производство систем Patriot. Однако, как выяснило РИА Новости, на данный момент аналогичное производство по лицензии налажено лишь в Японии и Германии.При этом, как сообщил таблоид Bild, немецкий парламент проголосовал против новых поставок Украине ракет Taurus и зенитных комплексов Patriot американского производства. Подробнее в материале Бундестаг проголосовал против поставок Украине ракет Taurus и комплексов PatriotМосква неоднократно предупреждала, что поставки вооружений Киеву лишь затягивают конфликт, а любые грузы военного назначения становятся законными целями для России. Глава МИД Сергей Лавров подчёркивал это неоднократно в своих заявлениях.Все об Украине из России - на сайте Украина.ру

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новости, украина, дональд трамп, владимир зеленский, сергей лавров, россия, германия, reuters, нато, bild