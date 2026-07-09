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Что за шоу устроил Трамп с Patriot для Украины? Хроника событий на утро 9 июля

Что за шоу устроил Трамп с Patriot для Украины? Хроника событий на утро 9 июля - 09.07.2026 Украина.ру

Что за шоу устроил Трамп с Patriot для Украины? Хроника событий на утро 9 июля

Эксперты оценили обещание президента США Дональда Трампа по лицензии на Patriot на Украине. Между тем американский лидер обрушил удары на Иран, КСИР ответил: Ближний Восток оказался на грани большой войны

2026-07-09T09:10

2026-07-09T09:10

2026-07-09T11:16

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Трамп дал Киеву лицензию, которой никто не сможет воспользоватьсяОбещание президента США Дональда Трампа выдать Киеву лицензию на производство ракет для комплексов Patriot, прозвучавшее на саммите НАТО в Анкаре, выглядит как жест политической поддержки, но не имеет реальной военной ценности в условиях текущего конфликта. Об этом пишет Bloomberg, приводя мнения экспертов и анализируя перспективы украинского оборонпрома."Ракета Patriot создается годами, поэтому производство в Украине не появится в те сроки, которые ей необходимы", — заявила эксперт Bloomberg Economics Бекка Вассер. По её словам, опыт Украины в быстром производстве дронов и других ракет вряд ли можно перенести на Patriot из-за жесткого американского контроля над технологиями и сложности самой системы.Издание отмечает, что существующие цепочки поставок уже перегружены, а запуск новой производственной линии потребует специализированного оборудования, подготовки персонала и создания сети поставщиков. Дополнительной проблемой станет то, что любой такой завод на Украине будет одной из приоритетных целей для российских ударов — армия РФ уже продемонстрировала способность уничтожать объекты военной инфраструктуры противника на любом удалении от линии фронта.Эксперты сходятся во мнении, что даже в оптимистичном сценарии налаживание серийного выпуска ракет Patriot займет не менее трех-пяти лет. А это значит, что обещание Трампа — не более чем попытка создать видимость поддержки, не предоставляя Киеву реального военного ресурса сейчас, когда он критически необходим для защиты украинских городов от российских ударов.Примечательно, что накануне Трамп заявил Владимиру Зеленскому: "Мне не птичка нашептала, что мы дадим им право делать Patriot, мы покажем, как их делать. Тогда вы не сможете жаловаться, что мы даем вам недостаточно — делайте их сами". Президент США также допустил, что Вашингтон может начать закупать украинские дроны, назвав украинцев "очень одаренными" и упомянув наличие подземных заводов.Однако, как уже отмечал украинский Телеграм-канал "Политика страны", Трамп не сказал ни слова о поставках готовых ракет "прямо сейчас", зато обронил многозначительную фразу: "теперь нас никто не сможет попрекать, что мы не помогаем Украине с оружием". То есть главная цель американского лидера — не военная помощь, а защита от политической критики внутри США и со стороны союзников.То же самое касается и закупок украинских дронов: неизвестно, в каком объеме и когда они будут осуществляться. Информационная шумиха вокруг этих инициатив не дает ответа на главный вопрос: получит ли Киев реальное оружие сейчас или очередную "дорожную карту" на годы вперед?Американское издание Responsible Statecraft, анализируя риски инициативы, озвученной на саммите НАТО в Анкаре, также высказало мнение касательно обещания президента США передать Украине лицензию на производство ракет для систем Patriot.В публикации говорится, что подобно решение может оказаться не только бесполезным, но и опасным для самих Соединенных Штатов.Авторы материала указывают на две ключевые проблемы. Первая — сроки."Украинцы не смогут построить их вовремя, чтобы это хоть как-то изменило ситуацию", — говорится в статье. При этом отмечается, что войну с Россией "никогда не выиграть на поле боя", и даже гипотетическое начало производства ракет в Киеве не изменит общей картины.Вторая проблема — риски для национальной безопасности США. Передача технологий Patriot может открыть доступ к секретной информации о системах ПВО для конкурентов Вашингтона. Издание предполагает, что американские власти могут в итоге сами отказаться от реализации этой инициативы, понимая связанные с ней риски. "Неясно, знает ли Трамп хоть что-то из этого. Пентагон, без сомнения, знает, и мы не удивимся, если этот подарок Украине будут затягивать до полного предания забвению, где ему и самое место", — отмечается в материале.В Москве неоднократно предупреждали, что попытки Запада вооружать Украину лишь затягивают конфликт, а создание оборонных производств на украинской территории не имеет смысла — они будут своевременно выявляться и уничтожаться российскими высокоточными средствами поражения. Обещания Трампа по Patriot, по оценкам экспертов, вряд ли изменят ситуацию на поле боя, но зато отлично создают иллюзию деятельности для западной аудитории. Трамп снова втягивает США в большую войну: Иран отвечает ударом на ударЭскалация между Вашингтоном и Тегераном перешла в открытое военное противостояние. Корпус стражей исламской революции (КСИР) нанес ракетные удары по американским военным объектам в Кувейте и Бахрейне в ответ на массированные атаки США по иранской территории. Об этом сообщает иранский телеканал Press TV.По данным КСИР, ударам подверглись базы "Арифджан" и "Али ас-Салем" в Кувейте, а также "Аль-Джуффейр" и "Шейх-Иса" в Бахрейне. В корпусе заявили, что атака стала прямым ответом на ночные удары США по прибрежным базам и объектам в иранской провинции Хормозган и городе Махшехр. При этом в Тегеране подчеркнули, что это лишь "первоначальный ответ" на действия Вашингтона.Ранее Центральное командование ВС США сообщило о нанесении ударов примерно по 90 военным объектам Ирана. Среди пораженных целей — системы противовоздушной обороны, средства берегового наблюдения, склады ракет и беспилотников, объекты военно-морских сил и военной логистики на побережье страны.Накануне Дональд Трамп объявил о прекращении перемирия между США и Ираном после ночного обмена ударами. Американский лидер заявил, что в переговорах с Тегераном больше нет смысла, а также обвинил Иран в блокировании Ормузского пролива и нарушении договоренностей.Ночью США начали "серию мощных ударов" по Ирану, назвав операцию ответом на атаки иранских сил против трех коммерческих судов в Ормузском проливе.В ответ КСИР нанес массированный удар по американским военным объектам на Ближнем Востоке, заявив об уничтожении более 85 целей, включая объекты в порту Салман, районе базирования 5-го флота ВМС США в Бахрейне и авиабазе Али аль-Салем в Кувейте. Также иранская сторона сообщила об уничтожении американского беспилотника MQ-9 Reaper.Центральное командование США подтвердило, что в ходе ночной операции американские силы нанесли удары по приблизительно 90 военным объектам Ирана. Среди целей — системы ПВО, склады ракет и беспилотников, средства берегового наблюдения, объекты военно-морских сил и военной логистики на побережье страны. В Пентагоне подчеркнули, что удары были направлены на "ослабление способности Ирана проводить агрессивные действия против судоходства в Персидском заливе".В Тегеране заявили, что удары США пересекли все красные линии. В свою очередь, США привели силы в Персидском заливе в состояние повышенной боеготовности. По данным американских источников, рассматривается возможность новых ударов, если Иран продолжит атаки на военные объекты США и союзников в регионе.Фронтовая сводка Дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 73 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа в ночь с 8 на 9 июля. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.По данным ведомства, в период с 20.00 8 июля до 07.00 9 июля массированная атака БПЛА была отражена над территориями 13 регионов страны. Наибольшее количество дронов уничтожено над Белгородской, Брянской и Курской областями — на этих направлениях противник традиционно предпринимает наиболее интенсивные попытки прорыва.Перехваты также осуществлялись в небе над Калужской, Новгородской, Тверской, Орловской, Ленинградской, Ростовской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Республикой Крым и над акваторией Азовского моря.Тем временем военкор Евгений Лисицын опубликовал фронтовую сводку, проинформировав о ходе дел на нескольких из направлений СВО. На Купянском направлении подразделения ВС РФ удерживают позиции на правом берегу реки Оскол. После освобождения Петро-Ивановки наши подразделения расширяют зону контроля на северном фланге участка. Продолжаются бои в районе Кучеровки, где противник пытается контратаковать, но успеха не имеет.В Константиновке продолжаются зачистка городской застройки и разминирование инфраструктуры. Трасса Дружковка — Алексеево-Дружковка находится под плотным огневым контролем российских войск, что затрудняет переброску резервов противника. В городе ведется эвакуация мирных жителей, которых украинская администрация ранее использовала как живой щит.На Запорожском направлении украинские формирования продолжают атаки в районе Степногорска, пытаясь перехватить инициативу. Однако российские войска вернули под контроль центральную и северную части населенного пункта Плавни, а на восточном участке удерживают занимаемые рубежи, отражая попытки ВСУ прорвать оборону.На Краснолиманском направлении продолжается зачистка города от остатков украинских подразделений. Противник предпринимает контратаки в районах Пришиба, Катериновки и Нового, но несет потери и откатывается на исходные позиции.В экспертном сообществе обсуждают, как долго ещё киевский режим способен сопротивляться и нападать, во что это обойдётся Украине и украинцам. Подробнее - в материале Почему дети становятся мишенями ВСУ и к чему готовят Украину. Эксперты о войне и ее бенефициарах

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