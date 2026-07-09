https://ukraina.ru/20260709/svodka-sobytiy-8-iyulya-odnoy-strokoy-ot-kanala-ukrainaru-1081241447.html

Сводка событий 8 июля "одной строкой" от канала "Украина.ру"

Сводка событий 8 июля "одной строкой" от канала "Украина.ру" - 09.07.2026 Украина.ру

Сводка событий 8 июля "одной строкой" от канала "Украина.ру"

Обзор некоторых событий в России, в мире, на Украине и вокруг Украины за предыдущий день в формате "одной строкой" опубликовал в ночь на 9 июля телеграм-канал Украина.ру

2026-07-09T02:28

2026-07-09T02:28

2026-07-09T02:28

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🟥 Россия разворачивает новые системы РЭБ для подавления Starlink на фронте;🟥 Бойцы 77-го мотострелкового полка ВС РФ спасли в Константиновке 10-летнюю девочку;🟦 Президент России Владимир Путин сделал ряд важных заявлений о ситуации с топливом в стране;🟦 ФСБ задержала в Крыму двух граждан России по подозрению в госизмене;🟦 Базу донатов террористической группировки РДК* взломали российские хакеры;🟦 Киев отверг мирный план президента США Дональда Трампа из 28 пунктов, требуя для себя лучших условий, пишет газета The New York Post;🟦 Стали известны новые подробности дела о подрыве в Монако украинского олигарха Вадима Ермолаева — предполагаемый след СБУ и убийство исполнительницы;🟦 Трамп заявил о передаче прав на производство Patriot Киеву. Он допустил, что урегулирование по Украине вообще не потребует предоставления гарантий безопасности Киеву. Также американский президент заявил, что авианосец США атаковала некая "Исламская Республика Япония", а он сам мог бы быть "прямо как Ленин";🟦 Лидер польской партии и бывший депутат польского парламента Кшиштоф Толвиньский передал закупленную на личные средства партию гуманитарной помощи для ВС РФ;🟦 Во Львове прошёл массовый бунт против ТЦК.Ранее сообщалось, что отдельные ДРГ ВС РФ начали заходить на Васильевские пустоши — от них меньше трёх километров до первых улиц Краматорска.Подробнее о действиях российской армии по очистке Донбасса от формирований киевского режима - в публикации Группировка войск "Юг" продолжает наступление на Славянск: сводка за 8 июля.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.*Террористическая организация, запрещена на территории России

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

украина.ру, россия, наступление вс рф, вс рф, сво, война на украине, новости, владимир путин, фсб, крым, украина, киев, сбу, вадим ермолаев, владимир зеленский, сша, президент сша, дональд трамп, монако, зрк patriot, военная помощь украине, польша, львов, тцк