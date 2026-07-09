Сводка событий 8 июля "одной строкой" от канала "Украина.ру" - 09.07.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260709/svodka-sobytiy-8-iyulya-odnoy-strokoy-ot-kanala-ukrainaru-1081241447.html
Сводка событий 8 июля "одной строкой" от канала "Украина.ру"
Сводка событий 8 июля "одной строкой" от канала "Украина.ру" - 09.07.2026 Украина.ру
Сводка событий 8 июля "одной строкой" от канала "Украина.ру"
Обзор некоторых событий в России, в мире, на Украине и вокруг Украины за предыдущий день в формате "одной строкой" опубликовал в ночь на 9 июля телеграм-канал Украина.ру
2026-07-09T02:28
2026-07-09T02:28
украина.ру
россия
наступление вс рф
вс рф
сво
война на украине
новости
владимир путин
фсб
крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/01/1066298560_0:20:1212:702_1920x0_80_0_0_bcf58b7254340e6c7cb38ee24980e63b.jpg
🟥 Россия разворачивает новые системы РЭБ для подавления Starlink на фронте;🟥 Бойцы 77-го мотострелкового полка ВС РФ спасли в Константиновке 10-летнюю девочку;🟦 Президент России Владимир Путин сделал ряд важных заявлений о ситуации с топливом в стране;🟦 ФСБ задержала в Крыму двух граждан России по подозрению в госизмене;🟦 Базу донатов террористической группировки РДК* взломали российские хакеры;🟦 Киев отверг мирный план президента США Дональда Трампа из 28 пунктов, требуя для себя лучших условий, пишет газета The New York Post;🟦 Стали известны новые подробности дела о подрыве в Монако украинского олигарха Вадима Ермолаева — предполагаемый след СБУ и убийство исполнительницы;🟦 Трамп заявил о передаче прав на производство Patriot Киеву. Он допустил, что урегулирование по Украине вообще не потребует предоставления гарантий безопасности Киеву. Также американский президент заявил, что авианосец США атаковала некая "Исламская Республика Япония", а он сам мог бы быть "прямо как Ленин";🟦 Лидер польской партии и бывший депутат польского парламента Кшиштоф Толвиньский передал закупленную на личные средства партию гуманитарной помощи для ВС РФ;🟦 Во Львове прошёл массовый бунт против ТЦК.Ранее сообщалось, что отдельные ДРГ ВС РФ начали заходить на Васильевские пустоши — от них меньше трёх километров до первых улиц Краматорска.Подробнее о действиях российской армии по очистке Донбасса от формирований киевского режима - в публикации Группировка войск "Юг" продолжает наступление на Славянск: сводка за 8 июля.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.*Террористическая организация, запрещена на территории России
россия
крым
украина
киев
сша
монако
польша
львов
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/01/1066298560_127:0:1087:720_1920x0_80_0_0_d984395e8d5306418b93b770b4a090e0.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
украина.ру, россия, наступление вс рф, вс рф, сво, война на украине, новости, владимир путин, фсб, крым, украина, киев, сбу, вадим ермолаев, владимир зеленский, сша, президент сша, дональд трамп, монако, зрк patriot, военная помощь украине, польша, львов, тцк
Украина.ру, Россия, наступление ВС РФ, ВС РФ, СВО, война на Украине, Новости, Владимир Путин, ФСБ, Крым, Украина, Киев, СБУ, Вадим Ермолаев, Владимир Зеленский, США, президент США, Дональд Трамп, Монако, ЗРК Patriot, военная помощь Украине, Польша, Львов, ТЦК

Сводка событий 8 июля "одной строкой" от канала "Украина.ру"

02:28 09.07.2026
 
© Украина.ру / Украина.руУкраина итоги недели
Украина итоги недели - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© Украина.ру / Украина.ру
Читать в
ДзенTelegram
Обзор некоторых событий в России, в мире, на Украине и вокруг Украины за предыдущий день в формате "одной строкой" опубликовал в ночь на 9 июля телеграм-канал Украина.ру
🟥 Россия разворачивает новые системы РЭБ для подавления Starlink на фронте;
🟥 Бойцы 77-го мотострелкового полка ВС РФ спасли в Константиновке 10-летнюю девочку;
🟦 Президент России Владимир Путин сделал ряд важных заявлений о ситуации с топливом в стране;
🟦 ФСБ задержала в Крыму двух граждан России по подозрению в госизмене;
🟦 Базу донатов террористической группировки РДК* взломали российские хакеры;
🟦 Киев отверг мирный план президента США Дональда Трампа из 28 пунктов, требуя для себя лучших условий, пишет газета The New York Post;
🟦 Стали известны новые подробности дела о подрыве в Монако украинского олигарха Вадима Ермолаева — предполагаемый след СБУ и убийство исполнительницы;
🟦 Трамп заявил о передаче прав на производство Patriot Киеву. Он допустил, что урегулирование по Украине вообще не потребует предоставления гарантий безопасности Киеву. Также американский президент заявил, что авианосец США атаковала некая "Исламская Республика Япония", а он сам мог бы быть "прямо как Ленин";
🟦 Лидер польской партии и бывший депутат польского парламента Кшиштоф Толвиньский передал закупленную на личные средства партию гуманитарной помощи для ВС РФ;
🟦 Во Львове прошёл массовый бунт против ТЦК.
Ранее сообщалось, что отдельные ДРГ ВС РФ начали заходить на Васильевские пустоши — от них меньше трёх километров до первых улиц Краматорска.
Подробнее о действиях российской армии по очистке Донбасса от формирований киевского режима - в публикации Группировка войск "Юг" продолжает наступление на Славянск: сводка за 8 июля.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
*Террористическая организация, запрещена на территории России
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
Украина.руРоссиянаступление ВС РФВС РФСВОвойна на УкраинеНовостиВладимир ПутинФСБКрымУкраинаКиевСБУВадим ЕрмолаевВладимир ЗеленскийСШАпрезидент СШАДональд ТрампМонакоЗРК Patriotвоенная помощь УкраинеПольшаЛьвовТЦК
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
18:07"ЕС живет в долг, занимая деньги у Ротшильдов и BlackRock" — политолог о финансовой дыре Европы
17:52Словения отказала Украине в €44 млн: список стран, развернувшихся от помощи Киеву, растёт
17:48Камкин: Стратегическое поражение и уничтожение России – глобальная задача НАТО
17:46Зрада Экспресс: итоги НАТО в Анкаре — саммит, где все перепутали всё
17:44Фермеры Европы переплатили €250 млн за удобрения из-за отказа от России
17:35Буданов* призвал задуматься, подробности убийства Березовской. Итоги 9 июля
17:29"Герань" сбила Ми-8 ВСУ в Полтавской области
17:21Воевать, но каждый за себя: к итогам саммита НАТО
17:19Почти половина поляков считает помощь Украине чрезмерной
17:11Абсурд Трампа: почему Вашингтон платит миллиарды Киеву, забыв о собственных законах — Лукьянов
17:10"Ликвидировали для защиты страны": адвокат объяснил убийство Березовской в суде
17:04"Украина была натовской лабораторией": Камкин о статусе страны-наемника и саммите в Анкаре
17:0215% украинских школьников не набрали даже минимальных баллов на НМТ — аналоге ЕГЭ
16:53Производитель дронов Fire Point объяснил, почему Украине нельзя заключать перемирие
16:26"Мы готовим адекватный ответ": эксперт про гибель детей и борьбе с "мидлстрайками" ВСУ
16:16Бундестаг проголосовал против поставок Украине ракет Taurus и комплексов Patriot
16:12НАТО дала истребителям в Прибалтике право сбивать воздушные цели
16:00"Давайте это будет за ваш счёт…": режиссёр Гурин из Харькова и его "Россия молодая"
15:50"Я понимал, что мы к готовы летней кампании": Кимаковский о подготовке штурмовиков и оптимизме
15:45Сорвана беспрецедентная серия терактов в РФ. Колпашников о работе ФСБ и убийствах ради "мира"
Лента новостейМолния