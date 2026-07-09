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Группировка войск "Юг" продолжает наступление на Славянск: сводка за 8 июля

Группировка войск "Юг" продолжает наступление на Славянск: сводка за 8 июля - 09.07.2026 Украина.ру

Группировка войск "Юг" продолжает наступление на Славянск: сводка за 8 июля

Группировка войск "Юг" ВС РФ продолжает наступление на Славянском направлении. О действиях российской армии по очистке Донбасса от формирований киевского режима в ночь на 9 июля сообщает телеграм-канал "Рыбарь"

2026-07-09T01:21

2026-07-09T01:21

2026-07-09T01:22

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🟥 Пока к востоку от канала Северский Донец — Донбасс продолжаются ожесточенные бои на подступах к Николаевке, к западу от него постепенно расширяется российский плацдарм. Малые группы ВС РФ действуют в районе занятой недавно Малиновки и уже зашли на территорию Тихоновки.🟥 О полном контроле над селом пока говорить рано. Большей ценностью обладают опорные пункты на прилегающих высотах, которые заранее подготовлены противником. Расширение плацдарма к западу от канала важно с точки зрения оборудования переправ, поскольку сейчас он хоть и высох, все еще остается широким рвом, преодолеть который, что пешком, что на технике в условиях огромного количества дронов задача не из простых.🟥 Вооруженные Силы России сосредоточены на ударах по Краматорску и Славянску, в которые украинские формирования затягивают новые подкрепления, в том числе из числа инженерных подразделений, которые заняты подготовкой городов к обороне. В центрах населенных пунктов делают не только противодроновые коридоры, но и распределяют колючую проволоку и противотанковые заграждения.🟥 Операторы БПЛА поражают инженерные подразделения и места концентрации личного состава и техники западнее агломерации. Это вынуждает ВСУ отодвигать тыловую инфраструктуру всё дальше от линии фронта.Подробнее о ходе операции по освобождению Донбасса - в публикации Баранец: Красный Лиман и Константиновка — ключи к Славянско-Краматорской агломерации.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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