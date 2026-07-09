Группировка войск "Юг" продолжает наступление на Славянск: сводка за 8 июля - 09.07.2026 Украина.ру
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Группировка войск "Юг" продолжает наступление на Славянск: сводка за 8 июля
Группировка войск "Юг" продолжает наступление на Славянск: сводка за 8 июля - 09.07.2026 Украина.ру
Группировка войск "Юг" продолжает наступление на Славянск: сводка за 8 июля
Группировка войск "Юг" ВС РФ продолжает наступление на Славянском направлении. О действиях российской армии по очистке Донбасса от формирований киевского режима в ночь на 9 июля сообщает телеграм-канал "Рыбарь"
2026-07-09T01:21
2026-07-09T01:22
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🟥 Пока к востоку от канала Северский Донец — Донбасс продолжаются ожесточенные бои на подступах к Николаевке, к западу от него постепенно расширяется российский плацдарм. Малые группы ВС РФ действуют в районе занятой недавно Малиновки и уже зашли на территорию Тихоновки.🟥 О полном контроле над селом пока говорить рано. Большей ценностью обладают опорные пункты на прилегающих высотах, которые заранее подготовлены противником. Расширение плацдарма к западу от канала важно с точки зрения оборудования переправ, поскольку сейчас он хоть и высох, все еще остается широким рвом, преодолеть который, что пешком, что на технике в условиях огромного количества дронов задача не из простых.🟥 Вооруженные Силы России сосредоточены на ударах по Краматорску и Славянску, в которые украинские формирования затягивают новые подкрепления, в том числе из числа инженерных подразделений, которые заняты подготовкой городов к обороне. В центрах населенных пунктов делают не только противодроновые коридоры, но и распределяют колючую проволоку и противотанковые заграждения.🟥 Операторы БПЛА поражают инженерные подразделения и места концентрации личного состава и техники западнее агломерации. Это вынуждает ВСУ отодвигать тыловую инфраструктуру всё дальше от линии фронта.Подробнее о ходе операции по освобождению Донбасса - в публикации Баранец: Красный Лиман и Константиновка — ключи к Славянско-Краматорской агломерации.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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украина.ру, россия, донбасс, славянск, днр, сво, сводка сво, новости сво, спецоперация, война на украине, всу, вооруженные силы украины, украина, наступление вс рф, вс рф, краматорск, славянско-краматорская агломерация
Украина.ру, Россия, Донбасс, Славянск, ДНР, СВО, сводка СВО, новости СВО, Спецоперация, война на Украине, ВСУ, Вооруженные силы Украины, Украина, наступление ВС РФ, ВС РФ, Краматорск, Славянско-Краматорская агломерация

Группировка войск "Юг" продолжает наступление на Славянск: сводка за 8 июля

01:21 09.07.2026 (обновлено: 01:22 09.07.2026)
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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Группировка войск "Юг" ВС РФ продолжает наступление на Славянском направлении. О действиях российской армии по очистке Донбасса от формирований киевского режима в ночь на 9 июля сообщает телеграм-канал "Рыбарь"

🟥 Пока к востоку от канала Северский Донец — Донбасс продолжаются ожесточенные бои на подступах к Николаевке, к западу от него постепенно расширяется российский плацдарм. Малые группы ВС РФ действуют в районе занятой недавно Малиновки и уже зашли на территорию Тихоновки.
🟥 О полном контроле над селом пока говорить рано. Большей ценностью обладают опорные пункты на прилегающих высотах, которые заранее подготовлены противником. Расширение плацдарма к западу от канала важно с точки зрения оборудования переправ, поскольку сейчас он хоть и высох, все еще остается широким рвом, преодолеть который, что пешком, что на технике в условиях огромного количества дронов задача не из простых.
🟥 Вооруженные Силы России сосредоточены на ударах по Краматорску и Славянску, в которые украинские формирования затягивают новые подкрепления, в том числе из числа инженерных подразделений, которые заняты подготовкой городов к обороне. В центрах населенных пунктов делают не только противодроновые коридоры, но и распределяют колючую проволоку и противотанковые заграждения.
🟥 Операторы БПЛА поражают инженерные подразделения и места концентрации личного состава и техники западнее агломерации. Это вынуждает ВСУ отодвигать тыловую инфраструктуру всё дальше от линии фронта.
Подробнее о ходе операции по освобождению Донбасса - в публикации Баранец: Красный Лиман и Константиновка — ключи к Славянско-Краматорской агломерации.
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