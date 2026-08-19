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За шаг до войны заговорить о мире: США хотят воскресить "дух Анкориджа"

За шаг до войны заговорить о мире: США хотят воскресить "дух Анкориджа" - 19.08.2026 Украина.ру

За шаг до войны заговорить о мире: США хотят воскресить "дух Анкориджа"

Вашингтон намерен добиться прорыва в диалоге об украинском урегулировании с помощью новых переговорщиков, утверждает издание Financial Times со ссылкой на... Украина.ру, 19.08.2026

2026-08-19T06:04

2026-08-19T06:04

2026-08-19T06:04

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Вашингтон намерен добиться прорыва в диалоге об украинском урегулировании с помощью новых переговорщиков, утверждает издание Financial Times со ссылкой на осведомлённые источники.Издание уточняет, что речь о председателе Комиссии США по изящным искусствам Родни Мимсе Куке – младшем, который в начале июня возглавил американскую делегацию на Петербуржском международном экономическом форуме."США надеются, что неожиданные переговорщики, как Кук, могут помочь выйти из дипломатического тупика", — говорится в статье, опубликованной 18 августа.В участии Мимса Кука – младшего в петербуржском форуме Financial Times усмотрело "глубокий символический смысл" и сигнал о возможном восстановлении дипломатических контактов между Вашингтоном и Москвой.Также издание отмечает, что президент США Дональд Трамп с оптимизмом оценивает шансы на достижение сделки по урегулированию украинского конфликта, а Вашингтон "продолжает играть конструктивную роль в диалоге с обеими сторонами", работая над его завершением.Тем временем помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков подтвердил участие Мимса Кука - младшего на экономическом форуме в Санкт-Петербурге, но при этом подчеркнул, что его контакты с остальными участниками были открытыми. От Эр-Рияда до АнкориджаНачало российско-американским переговорам по Украине положил телефонный разговор президентов двух стран Владимира Путина и Дональда Трампа, состоявшийся 12 февраля 2025 года. Это был их первый официальный телефонный контакт после инаугурации американского президента на второй срок 20 января.Трамп тогда высказался за срочную остановку боевых действий (СВО) и решение конфликта мирными методами. Путин напомнил о необходимости устранения первопричин конфликта и согласился с американским лидером, что долгосрочное урегулирование может быть достигнуто путём мирных переговоров.Контакты российской и американской стороны продолжились в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Делегации Москвы и Вашингтона тогда договорились начать процесс по украинскому урегулированию и назначить переговорщиков. Новый этап переговоров, с участием уже российской и украинской делегаций, начался в середине мая в Стамбуле. По итогам переговоров в турецкой столице впервые было заявлено, что Москва и Вашингтон, помимо украинского урегулирования, обсуждают и возможности для возобновления экономического сотрудничества.Украинское урегулирование и нормализация российско-американских отношений стали темами, обсуждаемыми на саммите лидеров России и США в Анкоридже на Аляске 15 августа 2025 года. После встречи подход к урегулированию украинского конфликта, который обсуждался в ходе встречи, получил неофициальное название "формула Анкориджа" или "дух Анкориджа". Но конкретные параметры никогда не раскрывались. Уже в феврале 2026 года министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил: несмотря на то что Россия согласилась на идеи США в Анкоридже, теперь к ним не готов сам Вашингтон. В марте он констатировал, что "дух Анкориджа испаряется". По словам министра, украинцы и европейцы приложили усилия, чтобы "переписать" понимание договоренностей, достигнутых на основе предложений, внесённых Трампом и его командой."Дух Анкориджа" в конце июля окончательно похоронил госсекретарь Марко Рубио. Он сказал, что прошлогодние понимания Анкориджа неактуальны. По словам Рубио, оно изначально было неприемлемо для Киева.Хотят ли Штаты переговоровЧерез год после встречи Путина и Трампа на Аляске достижение мира на Украине кажется более сложным процессом, чем когда-либо раньше. Военные действия проходят фазу эскалации. Российские удары по украинской военной инфраструктуре только усиливаются, а противоракеты для американских систем ПВО Patriot уже не в состоянии выделить Киеву даже Вашингтон. На этом фоне американское издание Financial Times пишет о попытках американской администрации добиться возобновления переговоров по украинскому урегулированию, на этот раз с новыми переговорщиками.Российская сторона никогда не отказывалась от переговоров, однако, как справедливо отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова 27 июля, прежде чем выдвигать новые идеи по урегулированию конфликта на Украине, надо "внести ясность" в ситуацию с договоренностями, достигнутыми на саммите в Анкоридже.Если бы год назад американская сторона была серьёзно нацелена на достижение мирного соглашения по Украине, она могла бы оказать давление как на руководство в Киеве, так и на своих европейских партнеров, которые по поводу условий будущего мира оказались крайне несговорчивыми. Но Вашингтон этого не сделал – по ряду причин.Одна из них – ситуация внутри самых США, где, помимо администрации Трампа, в политической жизни участвуют Республиканская партия и так называемое "глубинное государство", приверженное жёсткому подходу по отношению к России. Вторая причина – в том, что Вашингтону не подходит такой итог украинского конфликта, при котором Россия окажется победителем. США заинтересованы, чтобы Украина сохранилась как анти-Россия на западных российских границах.Также украинский конфликт помогает Трампу шантажировать Европу. Американскому президенту важно, чтобы Брюссель согласился на его условия по расходам на оборону в рамках НАТО, по взаимной торговле и по финансированию Украины.При этом администрация Трампа сохраняет возможность возобновления активной фазы переговоров с Москвой в любой момент. Помимо последнего вброса о возможных изменениях в американской команде переговорщиков, в публичном пространстве регулярно появляются новости о возможном визите в Россию Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера. Последний раз они приезжали в российскую столицу 22 января 2026 года.А президент Владимир Путин в конце июня заявил, что российская сторона ждёт визита американской делегации после завершения всех событий горячей фазы в Иране. За это время на украинском треке многое может измениться.

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эксклюзив, россия, сша, украина, дональд трамп, владимир путин, financial times, владимир зеленский, вооруженные силы украины