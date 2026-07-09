https://ukraina.ru/20260709/pochemu-deti-stanovyatsya-mishenyami-vsu-i-k-chemu-gotovyat-ukrainu-eksperty-o-voyne-i-ee-benefitsiarakh-1081198271.html

Почему дети становятся мишенями ВСУ и к чему готовят Украину. Эксперты о войне и ее бенефициарах

Почему дети становятся мишенями ВСУ и к чему готовят Украину. Эксперты о войне и ее бенефициарах - 09.07.2026 Украина.ру

Почему дети становятся мишенями ВСУ и к чему готовят Украину. Эксперты о войне и ее бенефициарах

В экспертном сообществе обсуждают, как долго ещё киевский режим способен сопротивляться и нападать, во что это обойдётся Украине и украинцам. Думают и над тем, насколько велика угроза перерастания украинского кризиса в кризис мировой

2026-07-09T06:20

2026-07-09T06:20

2026-07-09T06:28

эксклюзив

украина

россия

сергей толстов

впк

евгений копатько

киев

нпз

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Если ВС РФ продолжат с такой же интенсивностью наносить удары по объектам в Киеве и других городах, то к февралю Украины не будет, считает экс-депутат Верховной Рады, участник карательной АТО в Донбассе Игорь Мосийчук*.Он напомнил, что в ходе атаки ВС РФ в ночь на 6 июля в Вишнёвом под Киевом был поражен склад со снарядами с сердечниками из обеднённого урана, последствия могут быть серьёзные. На складе хранились и кассетные боеприпасы. За хранение таких боеприпасов в черте города должностные лица должны понести ответственность, заявил политик. По его мнению, высказанному в эфире интернет-канала Mayiak.UA, министра обороны Украины Михаила Фёдорова уже к вечеру того же дня должны были бы отправить за это в отставку.Экс-депутат в очередной раз провозгласил, что только остановка войны может спасти страну, продолжение боевых действий грозит Украине катастрофой.Но организаторов бойни это меньше всего волнует. И в киевских кабинетах (там сидят не организаторы, но старательные исполнители воли западных белых господ) на мир не настроены. Глава Офиса президента Кирилл Буданов* в эфире канала "РБК-Украина" заявил, что сохраняются шансы на завершение горячей фазы войны в этом году, что мирный процесс не прекращён. Но при этом подчеркнул, что территориальные компромиссы для Киева неприемлемы и в принципе невозможны.По его словам, если мирные переговоры ни к чему не приведут, то Киев способен воевать ещё годы. В общем, "всё решается на поле боя и в кабинетах".Насколько вероятен переход украинского конфликта в открытое глобальное столкновение? Запад не скрывает, что именно к этому и готовится. Так, министр обороны Германии Борис Писториус призвал жителей страны сделать запасы еды, воды и других необходимых вещей на случай чрезвычайных ситуаций.Комментируя этот призыв, украинский политолог Сергей Толстов отметил, что, по его мнению, это ещё не свидетельство близящейся катастрофы, а лишь "психологическая тренировка местного населения", попытка властей оказывать психологическое воздействие на людей, чтобы те не расслаблялись."Пока они не чувствуют никакой прямой угрозы и не способны вообще играть в модель сдерживания России как военной крупной державы или, возможно, еще пока сверхдержавы", - сказал эксперт в эфире канала Politeka, пояснив, что этим и вызваны такие заявления - "тренируются на кошках, пока идет война в Украине и им вообще ничего не угрожает".Впрочем, по его словам, "не угрожает – слабенькая метафора, поскольку из последних докладов выяснилось, что системы ПВО европейских стран оказались практически не способны контролировать свое воздушное пространство и защищать его от разведывательных дронов РФ".Толстов также констатировал, что "пока европейская экономика не достигла таких мобилизационных параметров, которые позволяли бы рассматривать рост ВПК как драйвер экономического развития". Он предположил, что европейские политики будут тянуть время до тех пор, пока ситуация не станет драматической (если станет). Или же к власти там придут правые, которые будут формировать политику в условиях новых реалий.На Украине эти самые новые реалии начинают осознаваться гражданами, но пока ещё не всеми. Полное понимание придет зимой."Пока все радуются ударам по российским НПЗ, по информации наших источников, в Украине уничтожено 60% добычи газа, что станет ощутимо всем зимой, но об этом все молчат. На данном этапе наши ПГХ (подземные газовые хранилища — ред.) находятся на рекордно низких показателях заполняемости", - пишет популярный на Украине телеграм-канал "Резидент".Авторы канала указывают, что "охранителям мир не нужен, и они готовы воевать до последнего украинца, а потом покинут страну с миллионами и осядут в ЕС"."Вот наша реальность, которая с каждым днем напоминает о том, что зима близко", - пишет канал.Но кто именно воюет с Россией руками украинцев, кто готов воевать с Россией до последнего украинца? Это Европа и весь коллективный Запад. Именно там находится "краник" денег, оружия, развединформации, краник Starlink и прочего, напомнил покинувший страну украинский социолог Евгений Копатько.Этот "краник" могут подкрутить, а могут открыть больше, чтобы продолжить обеспечивать самоистребление славян. Это самоистребление само по себе — трагедия, подчеркнул социолог. Но трагедия только для нас, а не для них, не для организаторов."Для них - мы туземцы", - сказал Копатько в эфире одного из интернет-каналов.Добавим, что среди "них" много любопытных, если не сказать зловещих персонажей."В прошлом году британское отделение американской корпорации Palantir возглавил Луис Мосли - внук основателя Британского союза фашистов и соратника Гитлера Освальда Мосли. Palantir работает с большими объемами данных и с начала СВО помогает укронацистам наводить оружие по нашим объектам, включая гражданские постройки и мирных жителей", - пишет "РИА Катюша" в своём телеграм-канале.При этом, по данным издания, миллиардер и гендиректор Palantir Technologies Алекс Карп является ярым сторонником запрещённого в РФ движения "чайлдфри"**, которое призывает к отказу от деторождения."К вопросу о том, почему они бьют по нашим колледжам, автобусам с детьми и т.д. Это реальные фашисты 21 века - не без примеси либертарианства и трансгуманизма, - пишет "Катюша". - В "дивном новом мире", который строят эти неомальтузианцы, для русских людей традиционных взглядов места не предусмотрено. Мы признаны "негодными" для их нового мира, мешающими их планам".В публикации отмечается, что и "в т. н. российской элите" хватает проводников целого ряда разрушительных идей, в частности, идеи необходимости тотальной оцифровки как инструмента контроля и управления обществом. Эти и многие другие процессы странным образом идут параллельно в России и на враждебном как будто бы Западе, война этому почему-то не мешает.Но тут нам всем надо делать выбор, по какому пути пойти: "Православная цивилизация и демоническая цивилизация человеконенавистничества несовместимы".* лица, признанные в РФ иноагентами; лица, внесённые в список экстремистов и террористов**Деятельность организации запрещена в РФПодробнее о происходящем на Украине и вокруг — в материале Сергея Зуева "Может и по Лондону прилететь". Эксперты и политики о ситуации

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Сергей Зуев

эксклюзив, украина, россия, сергей толстов, впк, евгений копатько, киев, нпз