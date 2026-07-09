https://ukraina.ru/20260709/ankara-zhizn-posle-nato-1081246100.html

Анкара: жизнь после НАТО

Анкара: жизнь после НАТО - 09.07.2026 Украина.ру

Анкара: жизнь после НАТО

Помните суслика, которого не видно, а он есть. 22 года назад, после первого ющенковского оранжевого путча на политической карте мира появилось государство, которое видно, но его нет. Это была Украина.

2026-07-09T07:38

2026-07-09T07:38

2026-07-09T12:22

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Не то, чтобы раньше не было несостоявшихся государств. Были – одно, ставшее нарицательным Сомали чего стоит. Но находились они, преимущественно, в Африке, в крайнем случае в Азии и совсем редко в Латинской Америке. В случае с Украиной впервые несостоявшимся оказалось государство в центре Европы, с неплохим изначальным потенциалом и ещё большими амбициями, которое, кроме того, до сих пор играет существенную роль в западных планах возвращения евро-американской планетарной гегемонии.Собственно, это всё, что надо знать о западных планах. Конечно, есть люди, до сих пор считающие, что у Украины всё ещё получится, ожидающие её победу над Россией и триумфальное принятие в НАТО и ЕС. Говорить о победе Украины – всё равно, что в доме повешенного упоминать о верёвке: руководители государства, рассчитывающие на победу, не обещают воевать "до последнего украинца". Серьёзность своих намерений обозначают по-разному. Например, Александр I обещал "отступить хоть до Камчатки, но не заключать мира, пока хоть один неприятель находится на русской земле". В 1941 году руководители государства просто сказали: "Враг будет разбит! Победа будет за нами!" Никто, никогда не обещал "воевать до последнего русского", ибо "стоять до последнего" – значит изначально проститься с надеждой на победу, но попытаться ценой своей жизни увеличить цену, которую заплатит победитель.Такое обещание иногда может работать, как шантаж: мы, мол, готовы все погибнуть, но вы заплатите такую цену, что не сможете воспользоваться плодами победы, у вас обессиленных их вырвут из рук конкуренты. Такой шантаж может быть действенным, если на вас напали с целью поживиться куском территории, но Россия ведёт войну для обеспечения своей безопасности от агрессии Запада, осуществляемой руками Украины. То есть для Москвы победа, одержанная над Киевом, является не окончательным, но необходимым этапом в защите своего суверенитета от посягательств Запада. И Россия уже сделала итоги войны для Запада неприемлемыми в случае любого её исхода. Европа и США, настолько обессилели финансово-экономически и утратили политический авторитет, что даже если Россия вдруг исчезнет, как будто её никогда не было, западную гегемонию восстановить всё равно не удастся.Если до последнего момента в этом и были какие-то сомнения, лучше всего их развеял саммит НАТО, закончившийся в Анкаре. Большего позора я не видел даже при распаде СССР. Всё же не только Организацию Варшавского договора и Совет экономической взаимопомощи, но даже сам Союз распустили без безобразных склок и клоунады. Даже пролившаяся в междоусобных конфликтах после распада СССР кровь, пролилась в основном по вине Запада, который не смог отказать себе в удовольствии поддержать в позднем СССР и на постсоветском пространстве наиболее радикальные силы, нацеленные не просто на безостановочный распад, но на вооружённый конфликт, как на средство собственной легитимации.Что же мы увидели в Анкаре? Не успела начаться встреча, как Трамп – президент государства, являющегося признанным лидером НАТО и его основой, начал публично унижать премьер-министра Италии Джорджу Мелони, долгое время известную своими протрамповскими симпатиями. К концу встречи Трамп также запретил США торговать с Испанией, так как она, по его мнению, недостаточно поддерживала США в качестве союзника по НАТО. В чём провинилась Испания не совсем понятно. Возможно, Трамп её перепутал с какой-то другой страной. Спутал же он Иран с Японией. Мелони же, судя по всему, оскорбила президента США тем, что опровергла его домыслы относительно якобы исходившей от неё просьбы во время встречи "Группы семи" о совместном снимке, который якобы был ей нужен для повышения рейтинга. Даже если бы Мелони действительно обратилась к Трампу с такой просьбой (что маловероятно), публичный рассказ об этом являлся бестактностью как в личном, так и в политическом плане.Если бы я был склонен к теории заговора, то предположил бы, что Трамп намеренно корчит из себя невменяемого деменциального старика, чтобы подобной клоунадой прикрыть провал своей внешней политики. В конце концов, на саммите США полностью сдали трампистские позиции предельно ослабленным Европе и Украине. О слабости и никчемности последних Трамп неоднократно заявлял сам. Но максимум чего он смог добиться в Анкаре – чтобы Зеленского приглашали не на все мероприятия. И то непонятно, это была уступка партнёров Трампу, или демонстрация Эрдогана, который традиционно пытается сидеть на двух стульях, не разрывая с коллективным Западом, поддерживающим Украину, но и не ссорясь при этом с Россией.В обмен не мелкое унижение Зеленского (надо ещё спросить считает ли Зеленский себя униженным) Трамп поддержал резолюцию саммита, объявившую Россию главной угрозой НАТО и гарантировавшую Украине поддержку стран блока. Понятно, что поддержка будет такая же, как и раньше – деньги будут выделяться и разворовываться западными чиновниками и бандой Зеленского, а вооружений будет поступать на Украину ровно столько, сколько останется после выполнения Западом плановых показателей по восстановлению и увеличению собственных арсеналов в свете подготовки к неоднократно анонсированной европейскими политиками войне с Россией. Но факт заключается в том, что Трамп хотя бы формально свою позицию Европе слил, даже предложил передать Украине лицензию на производство ракет к комплексам Patriot, чтобы Зеленский не досаждал ему своими просьбами (интересно на каких мощностях Украина, которая даже танки выпускать не в состоянии, будет создавать технологически гораздо более сложные зенитные ракеты?). Европа же позицию США по Ирану не поддержала. Страны альянса только потыкали Трампа носом в свою логистическую поддержку, объяснив ему, что без них он бы даже не смог содержать группировку в Персидском заливе, но не удовлетворили его давнишнее требование принять активное участие в войне на стороне США, путём участия в разблокировании Ормузского пролива. Подчеркну, что на деле все остались при своих, но в резолюции саммита европейская позиция отражена и США её поддержали, а об американской позиции и её поддержке Европой ни слова.Это проблема не Трампа, Трамп - старик, осуществивший свою мечту стать президентом (причём избраться дважды), но получивший в управление предельно ослабленное государство, которое он так и не смог вывести из состояния прогрессирующего системного кризиса. Трамп умрёт, а его биографы будут гадать, была ли вызвана его клоунада последних лет старческими изменениями мозга или это была реакция отчаявшегося человека, который "поздно встал – и на дороге застигнут ночью Рима был", эпатаж ли это прожжённого циника, или истерика патриота, видящего как рушится его мир и понимающего, что у него нет ресурсов для исправления ситуации?Это проблема НАТО, которое фактически зафиксировало свой статус "несостоявшегося военного блока". Угрозы России от имени блока озвучил списанный голландский политик Марк Рютте, который скоро лишится кресла генсека НАТО, после чего СМИ окончательно утратят к нему интерес и пугать войной он не сможет даже жену, поскольку ни одну женщину не вдохновила перспектива брака с ним.На деле НАТО никогда не было настолько разъединённым. Противоречия в Европе (между Западом и Востоком, Севером и Югом) давние, противоречия между ЕС и США тоже не сегодня возникли. Но впервые со времени окончания Второй Мировой войны, Европа откровенно унижает США, заставляя их президента публично расписаться в провале своей политики и формально поддержать Европу. Но тем самым Европа стреляет себе даже не в ногу, а сразу в голову.Ни для кого не секрет, что НАТО держались на авторитете и военной мощи США. Поэтому, с точки зрения интересов блока Трамп был прав, когда требовал от ЕС максимальной поддержки в конфликте с Ираном. Без победы над Ираном США не могли рассчитывать на победу над Китаем, а победа над Китаем была поставлена ими на первое место в повестке дня после того, как казавшаяся им более лёгкой победа над Россией была признана невозможной. Заставив США формально признать приоритетность российского фронта, отказав им в поддержке против Ирана, Европа не просто окончательно похоронила авторитет Вашингтона, публично унижаемого собственными союзниками, Европа, тем самым, уничтожила предельно маловероятный последний шанс переломить ход глобальной конфронтации в пользу Запада.Без США Европа ничтожна, в этом Трамп прав. Но и США уже не в состоянии самостоятельно решать проблему даже кризисов регионального масштаба, а союзники им больше не подчиняются. Военный блок вроде бы есть, но фактически его нет. Впрочем, если европейцы и американцы обратятся к Зеленскому, он укажет им надёжный путь к консолидации – прийти на войну с Россией. На Украине он таким образом уже больше двух миллионов "консолидировал" и готов продолжать в том же духе. Он ничего не понимает и ничего не боится – настоящий европеец.По данным американской "Нью-Йорк пост", Киев отказался рассматривать конкретное мирное соглашение из 28 пунктов по прекращению конфликта с Россией. Подробнее - в материале ПостНАТОвское послевкусие. К чему Запад готовит киевский режим

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Ростислав Ищенко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/13/1038848324_396:49:890:543_100x100_80_0_0_84fbb53212fa6b85e0b628004be87f9b.jpg

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