https://ukraina.ru/20260729/1081957621.html

Артем Геллер: Рано или поздно Дурова снова схватят западные спецслужбы, а MAX со временем начнет умирать

Артем Геллер: Рано или поздно Дурова снова схватят западные спецслужбы, а MAX со временем начнет умирать - 29.07.2026 Украина.ру

Артем Геллер: Рано или поздно Дурова снова схватят западные спецслужбы, а MAX со временем начнет умирать

Независимое информационное пространство можно создавать на разных ресурсах. У нас был неплохой опыт с тем же Telegram и YouTube. Просто шаги, которые были предприняты в этих направлениях, нивелировали все старые наработки. Отечественные платформы, которые у нас появились, оказались не столь масштабными и эффективными, которыми пользовались ранее

2026-07-29T13:00

2026-07-29T13:00

2026-07-29T13:00

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал главный разработчик сайта Kremlin.ru, председатель комиссии в Институте развития интернета Артем ГеллерРанее ФСБ предъявило обвинение сооснователю Telegram Павлу Дурову в содействии террористической деятельности. В ведомстве указали, что многочисленные каналы, чаты и боты в мессенджере активно используются украинскими спецслужбами для подготовки диверсий, но они не были удалены.- Артем Владимирович, мог ли Дуров повести себя как-то иначе, если бы ФСБ сразу предъявило ему эти обвинения? И почему он в принципе так упорствует, учитывая, что Telegram в той же Испании послушно блокирует пророссийские ресурсы?- На самом деле Telegram удаляет значительное число вредных ресурсов. Просто не все и не всегда. Да и в Испании он не удаляет все и всегда. Просто испанские власти сделать с ним ничего не могут. Мы тоже с ним ничего сделать не можем.Конечно, это большая проблема и в правовом смысле тонкая. Большинство каналов, которые приводятся в пример того, что их не удаляют – это куча внутренних приложений знакомств. Это просто канал, через который люди общаются. Такой же, как почта или СМС. Террористы и мошенники могут этими каналами пользоваться. Но это же не значит, что надо закрывать почту как таковую. И удалять приложения для знакомств, где сидят около 13 миллионов человек, для которых это часть рекламного бизнеса или досуга, вряд ли целесообразно.Скорее всего, государство и Telegram действительно в очередной раз не договорились. И Дуров получил то, что получил.- Возможно ли, что Дуров в какой-то момент окончательно доиграется, оставшись без "крыши", учитывая, что французы его однажды чуть не сцапали?- Вполне вероятно. Причем это история не про нас, а про США и Европу. Жизнь Дурова в этом плане незавидна. Ему трудно уезжать куда бы то ни было. Перед каждым выездом приходится глубоко и серьезно консультироваться с юристами. И такими методами рано или поздно кто-то его снова скрутит.- А с нашей стороны есть ли красивый выход из этой некрасивой ситуации, которая длится весь 2026 год?- Для этого нужны дипломаты, которые умеют договариваться и решать вопросы за счет большого количества мелких шагов без резких движений. В долгосрочной перспективе это разумнее, чем обрубать и запрещать. Да, время диктует свои правила, поэтому есть задача максимально оперативно это сделать. Но сами видите, что у государства пока ресурсов не хватает: и технических, и политических. И окончательное решение пока не принято.- А можем ли мы в принципе сделать закрытое информационное пространство, учитывая, что народ может спокойно ездить в Казахстан и в Белоруссию?- Нет, не можем. На это нужны огромные ресурсы. Да и смысла в этом особого нет. Даже в "закрытом" Китае с его файрволом ситуация гораздо проще, чем в России. Там достаточно поставить любой VPN, который в Китае не блокируется в таких масштабах, и у тебя все прекрасно работает. Эти технологии запретить сложно и дорого.- А MAX со временем в обществе будет восприниматься менее токсично?- Не знаю. Это зависит от тех, кто занимается его продвижением. Пока, судя по тому, что делают пиарщики этого мессенджера и что делает противник, чаша весов не в пользу MAX. Полагаю, что он со временем начнет умирать. Если мессенджер нельзя удобно поставить на телефоны, он будет терять аудиторию. Его уже недостаточно будет сделать обязательным. Тем более, "Максу" технологически и функционально надо дорасти до конкурентов. Повторюсь, тут многое будет зависеть от коллег, которые развивают его как продукт. Но мне слабо верится, что он может в такой борьбе и в нынешней форме добиться успеха.- Насчет борьбы против MAX. Есть ли у Запада техническая возможность отключить Россию от интернета в качестве жестких санкций, которые они еще не применяли?- Запад уже это сделал, когда удалил "MAX" со своих устройств: и на Android, и на IOS. Это большая проблема. Если он удалился с IOS, или я купил новый телефон, а я в этом ничего не понимаю, мне надо идти в МФЦ или в банк, чтобы его установить. То есть в полном отключении нет смысла. Достаточно сделать пользование чем-либо максимально неудобным, чтобы люди сами от этого отказались. Правда, когда наше государство попыталось сделать это по отношению к иностранным мессенджерам, это не сработало, потому что переходить было не на что.- Давайте подытожим нашу беседу. Что надо сделать, чтобы создать эффективное независимое информационное пространство? В какой степени этот вопрос касается материальных ресурсов, а в какой – политической воли?- Независимое информационное пространство можно создавать на разных ресурсах. У нас был неплохой опыт с тем же Telegram и YouTube. Просто шаги, которые были предприняты в этих направлениях, нивелировали все старые наработки. Отечественные платформы, которые у нас появились, оказались не столь масштабными и эффективными, которыми пользовались ранее.На мой взгляд, серьезное давление, которое у нас было по этим направлениям, не показало свою эффективность. Посмотрим, будет ли эта стратегия пересмотрена. Судя по новостям, которые мы обсуждаем, стратегию эту пересматривать пока не собираются. Но, может быть, есть то, о чем мы с вами пока не знаем.

https://ukraina.ru/20260403/1077495988.html

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Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

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Кирилл Курбатов

интервью, павел дуров, telegram, фсб, россия, китай, сша, европа, спецслужба, интернет, санкции, запад