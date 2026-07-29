Большинство поляков против членства Украины в ЕС - 29.07.2026 Украина.ру
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Большинство поляков против членства Украины в ЕС
Большинство поляков против членства Украины в ЕС - 29.07.2026 Украина.ру
Большинство поляков против членства Украины в ЕС
Более половины поляков против вступления Украины в Евросоюз. Такие данные обнародованы 29 июля по итогам опроса польской компании Opinia24
2026-07-29T14:12
2026-07-29T14:15
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Социологический опрос в Польше выявил: 52% граждан не поддерживают вступление Украины в ЕС и 44% считают, что Польша должна остановить военную помощь режиму Зеленского из-за проблем с Волынской резнёй и прославлением устроившей этот геноцид УПА*. За продолжение военной выступили 41% опрошенных.Также 55% опрошенных одобрили решение президента Польши Кароля Навроцкого лишить Зеленского польского ордена. Против этого выступили 27%.36% опрошенных отметили ухудшение отношения поляков к украинцам с начала СВО. Лишь 3% заявили, что отношение улучшилось.18% одобрили участие польских военнослужащих в интервенции на Украину после подписания мирного договора с Россией и 65% против этого.Опрос Opinia24 был проведен среди 1000 совершеннолетних граждан Польши 13–15 июля.* Признана экстремистской и запрещена на территории РФ.Накануне в новостях: Польша демонстрирует всплеск преступлений из-за ненависти к украинцамБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Пожизненное для Дурова, провалы ВСУ, заработок на горе украинцев. Хроника событий на 13:00 29 июляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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Новости
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новости, украина, польша, владимир зеленский, кароль навроцкий, варшава, ес, украина-ес, восточная европа, восточное партнерство, евроинтеграция, оун-упа, россия, опрос, мир без границ
Новости, Украина, Польша, Владимир Зеленский, Кароль Навроцкий, Варшава, ЕС, Украина-ЕС, Восточная Европа, Восточное партнерство, евроинтеграция, ОУН-УПА, Россия, опрос, Мир без границ

Большинство поляков против членства Украины в ЕС

14:12 29.07.2026 (обновлено: 14:15 29.07.2026)
 
© РИА Новости . Алексей Никольский / Перейти в фотобанкФлаги на территории посольства Польши в Москве.
Флаги на территории посольства Польши в Москве. - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© РИА Новости . Алексей Никольский
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Более половины поляков против вступления Украины в Евросоюз. Такие данные обнародованы 29 июля по итогам опроса польской компании Opinia24
Социологический опрос в Польше выявил: 52% граждан не поддерживают вступление Украины в ЕС и 44% считают, что Польша должна остановить военную помощь режиму Зеленского из-за проблем с Волынской резнёй и прославлением устроившей этот геноцид УПА*. За продолжение военной выступили 41% опрошенных.
Также 55% опрошенных одобрили решение президента Польши Кароля Навроцкого лишить Зеленского польского ордена. Против этого выступили 27%.
36% опрошенных отметили ухудшение отношения поляков к украинцам с начала СВО. Лишь 3% заявили, что отношение улучшилось.
18% одобрили участие польских военнослужащих в интервенции на Украину после подписания мирного договора с Россией и 65% против этого.
Опрос Opinia24 был проведен среди 1000 совершеннолетних граждан Польши 13–15 июля.
* Признана экстремистской и запрещена на территории РФ.
Накануне в новостях: Польша демонстрирует всплеск преступлений из-за ненависти к украинцам
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Пожизненное для Дурова, провалы ВСУ, заработок на горе украинцев. Хроника событий на 13:00 29 июля
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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