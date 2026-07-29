Зеленский попросил у Трампа "зимний пакет" ракет Patriot - 29.07.2026 Украина.ру
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Зеленский попросил у Трампа "зимний пакет" ракет Patriot
Зеленский попросил у Трампа "зимний пакет" ракет Patriot - 29.07.2026 Украина.ру
Зеленский попросил у Трампа "зимний пакет" ракет Patriot
Владимир Зеленский попросил американского лидера Дональда Трампа предоставить экстренный "зимний пакет" из трехсот ракет-перехватчиков для Patriot, сообщает портал Axios, передает 29 июля телеграм-канал Украина.ру
2026-07-29T13:59
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Как указал Зеленский, Трамп согласился продолжить процедуру получения лицензий на производство ракет Patriot на Украине. Однако, отмечает портал, этот процесс займет от года до пяти лет.По его словам, Украина рассчитывает получить 300 перехватчиков к зиме. Зеленский рассказал, что "Трамп обещал попытаться помочь, но также ясно дал понять, что это будет сложно из-за необходимости в перехватчиках в войне с Ираном".Он подчеркнул, что Украина готова поделиться любыми военными технологиями или опытом, которые понадобятся США для получения истребителей-перехватчиков Patriot."Расстрелявший дорогой боекомплект преимущественно в небо, как в копеечку, по домам мирных киевлян и даже в крышу Киево-Печерской лавры, Зеленский плачется, что зима будет трудной. По его словам, если эта проблема не будет решена до зимы, российские атаки могут уничтожить украинские электростанции", - отметил телеграм-канал Украина.ру.Подробнее о встрече Трампа и Зеленского - в материале Война продолжается, мир - отложен. Итоги встречи Зеленского и Трампа и новые антироссийские санкции США на сайте Украина.ру.
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новости, украина, россия, сша, владимир зеленский, дональд трамп, киево-печерская лавра, украина.ру, мир без границ, ии (искусственный интеллект)
Новости, Украина, Россия, США, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Киево-Печерская лавра, Украина.ру, Мир без границ, ИИ (искусственный интеллект)

Зеленский попросил у Трампа "зимний пакет" ракет Patriot

13:59 29.07.2026 (обновлено: 14:13 29.07.2026)
 
© РИА НовостиВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© РИА Новости
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Владимир Зеленский попросил американского лидера Дональда Трампа предоставить экстренный "зимний пакет" из трехсот ракет-перехватчиков для Patriot, сообщает портал Axios, передает 29 июля телеграм-канал Украина.ру
Как указал Зеленский, Трамп согласился продолжить процедуру получения лицензий на производство ракет Patriot на Украине. Однако, отмечает портал, этот процесс займет от года до пяти лет.

"Такой график не подходит. Нам нужны "Патриоты" еще вчера", — признал Зеленский.

По его словам, Украина рассчитывает получить 300 перехватчиков к зиме. Зеленский рассказал, что "Трамп обещал попытаться помочь, но также ясно дал понять, что это будет сложно из-за необходимости в перехватчиках в войне с Ираном".
Он подчеркнул, что Украина готова поделиться любыми военными технологиями или опытом, которые понадобятся США для получения истребителей-перехватчиков Patriot.
"Расстрелявший дорогой боекомплект преимущественно в небо, как в копеечку, по домам мирных киевлян и даже в крышу Киево-Печерской лавры, Зеленский плачется, что зима будет трудной. По его словам, если эта проблема не будет решена до зимы, российские атаки могут уничтожить украинские электростанции", - отметил телеграм-канал Украина.ру.
Подробнее о встрече Трампа и Зеленского - в материале Война продолжается, мир - отложен. Итоги встречи Зеленского и Трампа и новые антироссийские санкции США на сайте Украина.ру.
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