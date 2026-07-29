https://ukraina.ru/20260729/zelenskiy-poprosil-u-trampa-zimniy-paket-raket-patriot--1081963016.html

Зеленский попросил у Трампа "зимний пакет" ракет Patriot

Зеленский попросил у Трампа "зимний пакет" ракет Patriot - 29.07.2026 Украина.ру

Зеленский попросил у Трампа "зимний пакет" ракет Patriot

Владимир Зеленский попросил американского лидера Дональда Трампа предоставить экстренный "зимний пакет" из трехсот ракет-перехватчиков для Patriot, сообщает портал Axios, передает 29 июля телеграм-канал Украина.ру

2026-07-29T13:59

2026-07-29T13:59

2026-07-29T14:13

новости

украина

россия

сша

владимир зеленский

дональд трамп

киево-печерская лавра

украина.ру

мир без границ

ии (искусственный интеллект)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/14/1070345590_0:25:1350:784_1920x0_80_0_0_dd4419229f6d644e5c05b3a2842c6ee3.jpg

Как указал Зеленский, Трамп согласился продолжить процедуру получения лицензий на производство ракет Patriot на Украине. Однако, отмечает портал, этот процесс займет от года до пяти лет.По его словам, Украина рассчитывает получить 300 перехватчиков к зиме. Зеленский рассказал, что "Трамп обещал попытаться помочь, но также ясно дал понять, что это будет сложно из-за необходимости в перехватчиках в войне с Ираном".Он подчеркнул, что Украина готова поделиться любыми военными технологиями или опытом, которые понадобятся США для получения истребителей-перехватчиков Patriot."Расстрелявший дорогой боекомплект преимущественно в небо, как в копеечку, по домам мирных киевлян и даже в крышу Киево-Печерской лавры, Зеленский плачется, что зима будет трудной. По его словам, если эта проблема не будет решена до зимы, российские атаки могут уничтожить украинские электростанции", - отметил телеграм-канал Украина.ру.Подробнее о встрече Трампа и Зеленского - в материале Война продолжается, мир - отложен. Итоги встречи Зеленского и Трампа и новые антироссийские санкции США на сайте Украина.ру.

украина

россия

сша

киево-печерская лавра

мир без границ

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, россия, сша, владимир зеленский, дональд трамп, киево-печерская лавра, украина.ру, мир без границ, ии (искусственный интеллект)