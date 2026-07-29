https://ukraina.ru/20260729/belgorod-i-tseli-svo-1081949622.html

Белгород и цели СВО

Белгород и цели СВО - 29.07.2026 Украина.ру

Белгород и цели СВО

Белгород отличается от других областных центров России тем, что он находится в сфере досягаемости (от границы) не только разного рода ракет и беспилотников, не только большинства современных типов РСЗО, но и дальнобойных систем ствольной артиллерии.

2026-07-29T06:30

2026-07-29T06:30

2026-07-29T06:30

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Это значит, что в случае войны с хорошо вооружённым и подготовленным противником России надо будет выбрать между кровопролитным (и без гарантии успеха) наступлением на заранее подготовленные оборонительные рубежи (противник будет заранее знать, где вынуждена будет наступать Россия, чтобы отодвинуть линию фронта от Белгорода, а значит подготовится ещё до начала боевых действий), либо смириться с временным превращением областного центра в безжизненное пространство.В принципе, это относится ко всем областным центрам новых территорий если российская граница пройдёт по западным рубежам ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской области. Вряд ли найдётся кто-то, кто находясь в здравом уме и твёрдой памяти поверит, что Украина не начнёт готовить реванш сразу же после подписания мирного соглашения (сами украинцы клянутся, что тут же начнут подготовку к новой войне), что Запад и в этот раз не позаботится о максимальной накачке военных мускулов Киева, в том числе постарается по максимуму обеспечить его военной техникой и средствами дальнего поражения, что уроки и ошибки нынешнего столкновения враг не постарается в полной мере учесть, чтобы отыграться.Единственное средство мирной борьбы с подобного рода опасностью – глубина территории. Чем большее пространство надо преодолеть ударным средствам врага, прежде чем достигнуть цели, тем больше шансов, что они будут обнаружены и сбиты средствами ПВО/ПРО страны, а остаток добьёт объектовая или местная ПВО. Если же что-то и прорвётся, то по крайней мере ущерб удастся свести к минимуму.Напомню, что главной целью СВО названо обеспечение безопасности России. Все остальные российские требования (демилитаризация, денацификация, постоянный нейтралитет Украины) – суть лишь средства выполнения этой главной задачи. Между тем, как показали события последнего года, об относительной безопасности региона (города) можно говорить только в том случае, если он находится вне пределов досягаемости ракет дальностью 300 -500 км и аналогичного семейства БЛА. То есть, буферная зона или зона безопасности, отделяющая критически важные объекты от потенциального противника, не должна быть меньше дальности применения ракет меньшей и малой дальности и (в рамках выполнения целей СВО) не может быть меньше пятисот километров.В нынешнем виде, если исходить из того, что Россия официально претендует только на включённые в её состав согласно Конституции шесть бывших украинских регионов, это означает, что демилитаризованная зона должна включить в себя Николаевскую, Одесскую, Днепропетровскую, Харьковскую, Сумскую и Черниговскую области. Но, поскольку у нас нет сомнений в том, что Украина (если уцелеет) и её союзники начнут готовить реванш раньше, чем будет подписан мир, возникает вопрос разумно ли оставлять враждебному нацистскому режиму и его западным друзьям промышленный потенциал русских Харькова и Екатеринослава (а его полностью уничтожить будет крайне трудно), а также портовые мощности русской Одессы?Уже факт контроля Россией низовий и верховий Днепра – крупнейшей логистической артерии, связывающей центр России с Чёрным морем, требует контроля и его среднего течения. Иначе использование Днепра в качестве водной транспортной артерии будет затруднительно. Но контроль речных перевозок также требует обеспечения единства юрисдикции и гарантий безопасности, то есть граница должна пройти по правому берегу, причём включить в себя и крупнейшую сухопутную логистическую артерию: трасу Одесса-Киев-Чернигов-Смоленск. Когда-то я уже писал, что для обеспечения этой трассы от внезапного прорыва противника от границы по голой степи, граница должна пройти по западным пределам Житомирской и Винницкой областей, а зона безопасности (демилитаризованная зона + 500 км минимум) соответственно по западным рубежам Ровенской и Хмельницкой областей.В таком случае, за пределами зоны прямого российского контроля остаются только Волынь, Галиция, Закарпатье и Буковина. Вряд ли, однако, Россия захочет оставлять в этом регионе рассадник бандеровщины и реваншизма, значит какую-то форму контроля над ним придётся оформить.Недавно Путин в очередной раз выразил уверенность в том, что Польша, Венгрия и Румыния рано или поздно "заберут своё". Оно вообще-то наше, ну да Бог с ним, можно было бы действительно пожертвовать европейцам их любимых бандеровцев и потом с интересом наблюдать, как они "демократично" решают проблему коллективного помешательства населения Галиции. Волынь, Закарпатье и Буковину жаль, но нас же учили приносить жертвы ради великой цели. Однако восточноевропейцы в очередной раз твёрдо отреклись от этих территорий, заявив, что никогда они не покусятся на территориальную целостность Украины. Насчёт никогда верится с трудом, но в ближайшем будущем, пока ЕС и НАТО планируют конфликтовать с Россией, точно не покусятся – даже если займут войсками, юридически оформлять как своё не будут, им пока выгоднее числиться "спасителями" Украины, а не её гробовщиками.Следовательно проблема контроля остаётся проблемой России. Отдельно замечу, что как бы ни хотелось отельным экзальтированным личностям провести с Украиной операцию в украинском стиле – получить всё, на потратив ничего, так не получится. Украина потому и гибнет, что не хотела ничего тратить на обеспечение своих интересов (даже усилия). Что ни создавай: выжженую землю, концлагерь или цветущий сад – всё требует вложений. Причём выжженая земля и концлагерь в результате оказываются дороже, так как тратиться на подержание пустынности, на охрану и колючую проволоку всё равно надо, а прибыли, в отличии от цветущего сада, они никакой не приносят. Вряд ли поработав с территориями (в каком бы статусе они ни находились) лет 10-20 Россия захочет их кому-то отдавать, к тому времени в них слишком много будет вложено сил и ресурсов.В принципе, размеры территории включаемой в состав России и контролируемой в качестве демилитаризованной зоны безопасности, зависит не от желаний, а от реальных возможностей страны и общей геополитической ситуации на момент решения судьбы бывшей Украины. Выше перечислено три основных варианта:1. В составе России шесть новых регионов, а остальная Новороссия и Слобожанщина выполняют роль демилитаризованной зоны безопасности.2. В составе России полностью Новороссия, Малороссия и Слобожанщина, а граница зоны безопасности вынесена на рубеж Галиции.3. Западная граница России совпадает с западной границей СССР на момент его распада, но Галиция (возможно с рядом соседних регионов) на переходный период (без фиксированной даты окончания) образуют зону со специальным режимом управления (уже не Украина, но ещё не Россия).Помимо этих основных возможны десятки промежуточных вариантов. Но одну простую вещь надо уяснить чётко: если хочешь что-то сделать хорошо – сделай это сам. Кроме нас самих о нашей безопасности и о наших интересах никто не позаботится. И дай нам Бог не остановится раньше времени из ложно понятого гуманизма. Если бы у нас была возможность помыть ноги в Атлантическом океане, укрепиться на его побережье и никуда не уйти, надо было бы и это сделать. Потому, что опасность ядерной войны будет существовать пока существуют США, а их ликвидировать куда труднее, чем Украину. Если Европа американская, то при расчёте боеголовок, мы должны исходить из того, что как минимум пару тысяч понадобится для приведение Европы в адекватное состояние, на США боеголовок останется на две тысячи меньше, их системам ПРО работать будет проще.Если же Европа будет нашей, то США придётся выделять средства ядерного нападения для уничтожения пары сотен (или больше) крупных европейских городов, массы военных баз, складов, воинских частей, аэродромов и предприятий военной промышленности. Мало того, что на удар по России останется меньше, так этим ракетам ещё надо будет преодолеть европейский барьер. Для межконтинентальной баллистики – это не проблема, но создаст определённую дополнительную трудность, хотя бы за счёт лучших возможностей раннего обнаружения ракетного нападения, а вот для крылатых ракет, которым в американской стратегии отводится важное место – серьёзное препятствие.Хоть войска давно не ходят пешком, а ракеты могут прилететь в любой момент в любую точку планеты, важность пространственного фактора никто не отменял. Чем дальше граница на Запад, тем спокойнее условному Белгороду.

https://ukraina.ru/20230227/1043912675.html

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Ростислав Ищенко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/13/1038848324_396:49:890:543_100x100_80_0_0_84fbb53212fa6b85e0b628004be87f9b.jpg

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Ростислав Ищенко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/13/1038848324_396:49:890:543_100x100_80_0_0_84fbb53212fa6b85e0b628004be87f9b.jpg

мнения, россия, украина, белгород, владимир путин, ес, нато