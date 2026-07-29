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Киевский режим теряет контроль над топливной инфраструктурой
Киевский режим теряет контроль над топливной инфраструктурой - 29.07.2026 Украина.ру
Киевский режим теряет контроль над топливной инфраструктурой
Украинские ресурсы бьют тревогу: российские войска системно уничтожают топливную инфраструктуру страны, и это уже оборачивается катастрофой для экономики и простых граждан. Об этом стало известно 29 июля
2026-07-29T12:45
2026-07-29T12:45
2026-07-29T12:45
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павел дуров
вооруженные силы украины
всу
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Украинский Телеграм-канал "Резидент" констатирует, что от точечных ударов страдают не только прифронтовые, но и тыловые регионы, а ситуация с топливом стремительно ухудшается.По данным канала, ВС РФ уничтожили уже более 160 автозаправочных станций по всей Украине. Особенно интенсивно атакуются заправки вдоль трасс Киев-Харьков, Днепр-Харьков, а также в северо-восточных регионах. При этом, как отмечают источники, готовятся новые удары по АЗС в Киевской, Житомирской областях и в большинстве тыловых регионов.Директор консалтинговой компании "А-95" Сергей Куюн подтверждает: в стране уже наблюдается реальный дефицит бензина, а цена в 100 гривен за литр может оказаться не самым плохим сценарием. По данным "Резидента", собственники АЗС уже начали закладывать свои потери в стоимость топлива, предупреждая, что ситуация может выйти из-под контроля и привести к банкротству крупных сетей."По информации наших источников, ситуация будет ухудшаться к осени, а цена в 100 гривен уже не считается предельной. Собственники АЗС начали закладывать в топливо свои потери и предупреждают, что ситуация может стать неконтролируемой и вызвать банкротства крупных сетей", — констатирует украинский канал.Между тем в социальных сетях публикуются кадры последствий ночной атаки беспилотников на заправочную станцию в Мариуполе. Эти кадры наглядно демонстрируют, что российские военные продолжают методично уничтожать топливную инфраструктуру противника, лишая ВСУ возможности пополнять запасы горючего. О других новостях к началу этого дня — в ежедневном обзоре Стало известно, как Дуров помогал спецслужбам Украины готовить теракты. Хроника событий на утро 29 июля.
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новости, украина, житомирская область, россия, павел дуров, вооруженные силы украины, всу
Новости, Украина, Житомирская область, Россия, Павел Дуров, Вооруженные силы Украины, ВСУ
Киевский режим теряет контроль над топливной инфраструктурой
Украинские ресурсы бьют тревогу: российские войска системно уничтожают топливную инфраструктуру страны, и это уже оборачивается катастрофой для экономики и простых граждан. Об этом стало известно 29 июля
Украинский Телеграм-канал "Резидент" констатирует, что от точечных ударов страдают не только прифронтовые, но и тыловые регионы, а ситуация с топливом стремительно ухудшается.
По данным канала, ВС РФ уничтожили уже более 160 автозаправочных станций по всей Украине. Особенно интенсивно атакуются заправки вдоль трасс Киев-Харьков, Днепр-Харьков, а также в северо-восточных регионах.
При этом, как отмечают источники, готовятся новые удары по АЗС в Киевской, Житомирской областях и в большинстве тыловых регионов.
Директор консалтинговой компании "А-95" Сергей Куюн подтверждает: в стране уже наблюдается реальный дефицит бензина, а цена в 100 гривен за литр может оказаться не самым плохим сценарием.
По данным "Резидента", собственники АЗС уже начали закладывать свои потери в стоимость топлива, предупреждая, что ситуация может выйти из-под контроля и привести к банкротству крупных сетей.
"По информации наших источников, ситуация будет ухудшаться к осени, а цена в 100 гривен уже не считается предельной. Собственники АЗС начали закладывать в топливо свои потери и предупреждают, что ситуация может стать неконтролируемой и вызвать банкротства крупных сетей", — констатирует украинский канал.
Между тем в социальных сетях публикуются кадры последствий ночной атаки беспилотников на заправочную станцию в Мариуполе. Эти кадры наглядно демонстрируют, что российские военные продолжают методично уничтожать топливную инфраструктуру противника, лишая ВСУ возможности пополнять запасы горючего.