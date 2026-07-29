Киевский режим теряет контроль над топливной инфраструктурой - 29.07.2026 Украина.ру
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Киевский режим теряет контроль над топливной инфраструктурой
Киевский режим теряет контроль над топливной инфраструктурой - 29.07.2026 Украина.ру
Киевский режим теряет контроль над топливной инфраструктурой
Украинские ресурсы бьют тревогу: российские войска системно уничтожают топливную инфраструктуру страны, и это уже оборачивается катастрофой для экономики и простых граждан. Об этом стало известно 29 июля
2026-07-29T12:45
2026-07-29T12:45
новости
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житомирская область
россия
павел дуров
вооруженные силы украины
всу
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Украинский Телеграм-канал "Резидент" констатирует, что от точечных ударов страдают не только прифронтовые, но и тыловые регионы, а ситуация с топливом стремительно ухудшается.По данным канала, ВС РФ уничтожили уже более 160 автозаправочных станций по всей Украине. Особенно интенсивно атакуются заправки вдоль трасс Киев-Харьков, Днепр-Харьков, а также в северо-восточных регионах. При этом, как отмечают источники, готовятся новые удары по АЗС в Киевской, Житомирской областях и в большинстве тыловых регионов.Директор консалтинговой компании "А-95" Сергей Куюн подтверждает: в стране уже наблюдается реальный дефицит бензина, а цена в 100 гривен за литр может оказаться не самым плохим сценарием. По данным "Резидента", собственники АЗС уже начали закладывать свои потери в стоимость топлива, предупреждая, что ситуация может выйти из-под контроля и привести к банкротству крупных сетей."По информации наших источников, ситуация будет ухудшаться к осени, а цена в 100 гривен уже не считается предельной. Собственники АЗС начали закладывать в топливо свои потери и предупреждают, что ситуация может стать неконтролируемой и вызвать банкротства крупных сетей", — констатирует украинский канал.Между тем в социальных сетях публикуются кадры последствий ночной атаки беспилотников на заправочную станцию в Мариуполе. Эти кадры наглядно демонстрируют, что российские военные продолжают методично уничтожать топливную инфраструктуру противника, лишая ВСУ возможности пополнять запасы горючего. О других новостях к началу этого дня — в ежедневном обзоре Стало известно, как Дуров помогал спецслужбам Украины готовить теракты. Хроника событий на утро 29 июля.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, житомирская область, россия, павел дуров, вооруженные силы украины, всу
Новости, Украина, Житомирская область, Россия, Павел Дуров, Вооруженные силы Украины, ВСУ

Киевский режим теряет контроль над топливной инфраструктурой

12:45 29.07.2026
 
© REUTERS / State Emergency Service of Ukraine
- РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© REUTERS / State Emergency Service of Ukraine
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Украинские ресурсы бьют тревогу: российские войска системно уничтожают топливную инфраструктуру страны, и это уже оборачивается катастрофой для экономики и простых граждан. Об этом стало известно 29 июля
Украинский Телеграм-канал "Резидент" констатирует, что от точечных ударов страдают не только прифронтовые, но и тыловые регионы, а ситуация с топливом стремительно ухудшается.
По данным канала, ВС РФ уничтожили уже более 160 автозаправочных станций по всей Украине. Особенно интенсивно атакуются заправки вдоль трасс Киев-Харьков, Днепр-Харьков, а также в северо-восточных регионах.
При этом, как отмечают источники, готовятся новые удары по АЗС в Киевской, Житомирской областях и в большинстве тыловых регионов.
Директор консалтинговой компании "А-95" Сергей Куюн подтверждает: в стране уже наблюдается реальный дефицит бензина, а цена в 100 гривен за литр может оказаться не самым плохим сценарием.
По данным "Резидента", собственники АЗС уже начали закладывать свои потери в стоимость топлива, предупреждая, что ситуация может выйти из-под контроля и привести к банкротству крупных сетей.
"По информации наших источников, ситуация будет ухудшаться к осени, а цена в 100 гривен уже не считается предельной. Собственники АЗС начали закладывать в топливо свои потери и предупреждают, что ситуация может стать неконтролируемой и вызвать банкротства крупных сетей", — констатирует украинский канал.
Между тем в социальных сетях публикуются кадры последствий ночной атаки беспилотников на заправочную станцию в Мариуполе. Эти кадры наглядно демонстрируют, что российские военные продолжают методично уничтожать топливную инфраструктуру противника, лишая ВСУ возможности пополнять запасы горючего.
О других новостях к началу этого дня — в ежедневном обзоре Стало известно, как Дуров помогал спецслужбам Украины готовить теракты. Хроника событий на утро 29 июля.
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