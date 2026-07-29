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Киевский режим теряет контроль над топливной инфраструктурой

Киевский режим теряет контроль над топливной инфраструктурой - 29.07.2026 Украина.ру

Киевский режим теряет контроль над топливной инфраструктурой

Украинские ресурсы бьют тревогу: российские войска системно уничтожают топливную инфраструктуру страны, и это уже оборачивается катастрофой для экономики и простых граждан. Об этом стало известно 29 июля

2026-07-29T12:45

2026-07-29T12:45

2026-07-29T12:45

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Украинский Телеграм-канал "Резидент" констатирует, что от точечных ударов страдают не только прифронтовые, но и тыловые регионы, а ситуация с топливом стремительно ухудшается.По данным канала, ВС РФ уничтожили уже более 160 автозаправочных станций по всей Украине. Особенно интенсивно атакуются заправки вдоль трасс Киев-Харьков, Днепр-Харьков, а также в северо-восточных регионах. При этом, как отмечают источники, готовятся новые удары по АЗС в Киевской, Житомирской областях и в большинстве тыловых регионов.Директор консалтинговой компании "А-95" Сергей Куюн подтверждает: в стране уже наблюдается реальный дефицит бензина, а цена в 100 гривен за литр может оказаться не самым плохим сценарием. По данным "Резидента", собственники АЗС уже начали закладывать свои потери в стоимость топлива, предупреждая, что ситуация может выйти из-под контроля и привести к банкротству крупных сетей."По информации наших источников, ситуация будет ухудшаться к осени, а цена в 100 гривен уже не считается предельной. Собственники АЗС начали закладывать в топливо свои потери и предупреждают, что ситуация может стать неконтролируемой и вызвать банкротства крупных сетей", — констатирует украинский канал.Между тем в социальных сетях публикуются кадры последствий ночной атаки беспилотников на заправочную станцию в Мариуполе. Эти кадры наглядно демонстрируют, что российские военные продолжают методично уничтожать топливную инфраструктуру противника, лишая ВСУ возможности пополнять запасы горючего. О других новостях к началу этого дня — в ежедневном обзоре Стало известно, как Дуров помогал спецслужбам Украины готовить теракты. Хроника событий на утро 29 июля.

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новости, украина, житомирская область, россия, павел дуров, вооруженные силы украины, всу