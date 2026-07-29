https://ukraina.ru/20260729/tsement-dlya-drang-nakh-osten-evropa-khochet-unichtozhit-rossiyu-iz-zhadnosti-strakha-i-mesti-1081960989.html

Цемент для "дранг нах остен". Европа хочет уничтожить Россию из жадности, страха и мести

Цемент для "дранг нах остен". Европа хочет уничтожить Россию из жадности, страха и мести - 29.07.2026 Украина.ру

Цемент для "дранг нах остен". Европа хочет уничтожить Россию из жадности, страха и мести

Многие обозреватели уже не одно десятилетие не устают повторять, что есть в Европе свой "день сурка" – из века в век повторяющаяся геополитическая игра "завоюй Россию". Или, если хотите, "Дранг нах остен" – поход на Восток.

2026-07-29T14:01

2026-07-29T14:01

2026-07-29T14:01

мнения

весь скачко

европа

россия

адольф гитлер

владимир жириновский

наполеон бонапарт

ссср

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Раз в 100-130 лет собираются бравые европейцы в разноплеменную стаю и с безумием и страстью тупых маньяков несутся в восточном направлении поживиться чем-то русским или российским. Землей, людьми, но главное – ресурсами: зерном, лесом, нефтью, углем и всем прочим, что хранит в себе благословенная русская земля и что не дает спокойно спать потенциальным захватчикам.Как утверждают историки, началось все это в средние века среди германцев, которые всегда считали, что им не хватает жизненного пространства (лебенсраума). И поскольку им привычно давали по мордасам на западе франки, а на юге все остальные европейцы, то им казалось, что легче всего завоевать "варваров" на востоке, где обретались угро-финны и славяне. Западные, а потом и восточные, которые казались легкой добычей германским (немецким) королям и императорам, герцогам и прочим эрцгерцогамГоворят, что автором четкой концепции продвижения германцев на восток является германский император Фридрих I Барбаросса (1152—1190), который и сбивал первые стаи для походов в так называемые Северные или Балтийские крестовые походы, которые продолжались и после него в 1198—1411 годах, когда немецкие, датские и шведские рыцари ломанулись на восток против языческих финно-балто-славянских племен: финнов, карелов, ливов, эстов, пруссов, куршей, земгалов и жемайтов, бодричей, поморян, лютичей. От многих из них теперь остались только ностальгические воспоминания, отраженные в географических названиях. Кроме того, потомки тех гордецов сегодня считают себя европейцами и готовы сапоги лизать "старшим товарищам".Тогда европейцы оправдывали свои вторжение "несением варварам света христианства". Но шли не только с крестом, но и с мечом.В XV-XVI они вышли на границы с возрождающимся Московским царством, и началось. Точнее продолжилось – к процессу подключилась Англия, которая уже тогда получила отлуп в своем стремлении монопольно, как тогда говорили, "всем владети" в Московии, на русских землях. Вот с тех пор и начала англичанка гадить, толкая европейские страны и народы на Россию в надежде потом устроить распри и урвать куски пожирнее.В XVII веке Московия успешно отбилась от поляков, с подачи французов, немцев и англичан заразившихся "востокоманией" и желающих утвердиться в Европе за счет России. Польский король Владислав IV Ваза в 1610-1613 годах по воле московских бояр-предателей и до 1634 года номинально считался "Государем, Царем и Великим Князем всея Руси". Некоронованным и так не отведавшим московских пирожков, но все же…С превращением в XVIII и XIX веках в Российскую империю, без разрешения которой, как тогда любили повторять в ее столице Санкт-Петербурге, в Европе ни одна пушка не могла выстрелить, всем и всё, в принципе, стало ясно. Особенно когда в 1812-1815 годах русские наваляли по первое число "императору всех французов" Наполеону Бонапарту и освободили от него всю Европу, которую он подмял под себя, как бык овцу.Увы, кроме Англии, которая тогда превращалась в Великобританию и гадила еще больше. Квинтэссенцией английского отношения к России стали слова некоего Генри Джона Темпла или лорда Пальмерстона, премьер-министра Великобритании (1784-1865), который после провальной для России Крымской войны произнес: "Как тяжело жить на свете, когда Россия ни с кем не воюет".Пальмерстон, как вы понимаете, страстно очень хотел обогатиться чем-то русским, но тоже получил отлуп.К тому времени могилы под деревянными крестами, а то и без них вовсе в России нашла так называемая "Великая армия" Наполеона, сборная военная "солянка" из французов и прочих европейцев, мобилизованных "корсиканским чудовищем" на войну с Россией. Наполеон тоже сдуру был уверен, что "русские — это азиаты, переодетые в европейские мундиры. Стоит только сильно ударить, и этот колосс на глиняных ногах рухнет".Наполеон, правда, в чрезвычайной русофобии замечен не был. И даже сватался к двум принцессам, дочерям русского императора Павла I и сестрам его сына, императора Александра I. Но он тоже организовал поход против России, чтобы чем-то там поживиться и принудить ее к соблюдению политических условий – присоединиться к континентальной блокаде Англии. В основе действий Наполеона по России лежали прежде всего геополитические и стратегические интересы в борьбе за доминирование в Европе.Но Александр I его и уконтрапупил, а французы в Париже узнали точный смысл слова "быстро" на французский манер – "бистрО" выпить, закусить и полюбить. Мужики тамошние скрипели зубами, но привычно покорялись "варварам", а вот женщины, говорят, были от них без ума и в воздух чепчики бросали…Но не суть. В последней трети XIX века на карте Европы появилась Германская империя. Ее основатель Отто фон Бисмарк, правда, предупреждал и умолял земляков никогда не воевать на два фронта и особенно с русскими, которые, по его словам, "всегда приходят за своим". К тому времени русские уже дважды были в Берлине: в Семилетнюю войну в октябре 1760 года и во время освобождения от Наполеона в марте 1813 года. В последнем случае по большому счету русские вообще вернули немцам их государственность. Но то такое: благодарность – явно не немецкая черта…И Бисмарка не послушались, и Германия стала причиной и поджигательницей двух мировых войн, которые она либо начинала, либо заканчивала походом "дранг нах остен" – на Россию.В 1941 году Германия Адольфа Гитлера, который объединил для этого всю Европу, напала на СССР. Это был поистине общеевропейский поход "дранг нах остен": все хотели урвать от России, а немцы так и вообще землю, чернозем срывали с украинских земель и вагонами вывозили на свои каменистые немецкие супеси, полупригодные для сельского хозяйства.А министр пропаганды гитлеровской Германии Йозеф Геббельс в день вторжения в СССР, 22 июня 1941 года, весьма откровенно сказал о его цели: "Это не война за трон и алтарь. Это война за зерно, железо, руду, уголь и сырье. Это война за сытый стол для немецкого рабочего".Пожрать за чужой счет – вот что гнало как псов-рыцарей, так и солдат вермахта на русские земли. Что в средневековье, что в ХХ веке, что сейчас, в веке ХХI-м, когда против России опять ополчился уже весь коллективный Запад: и Европа, и Америка, и все их холуи по миру.И всегда им важно было найти благовидный предлог-ширму для оправдания своих набегов ради наживы. То это был "свет христианства", то "освобождение от азиатской тирании", то борьба с кремлевским жидо-большевизмом и антикоммунизм, то сейчас вот "борьба за демократию" и "свободу и государственность украинского народа".Это тот идеологический и культурно-психологический цемент, которым скрепляли все антирусские коалиции и блоки, идущие "дранг нах остен". Скрепляют и сейчас. И в основе его всегда лежала в былые годы и лежит сейчас звериная, зоологическая русофобия. Страх перед Россией и перед ее огромностью. Потом зависть к ее богатствам, сопряженная с желанием ограбить. И, наконец, месть за прежние поражения, жажда отыграться, реваншизм, который должен стать изюминкой на торте, который подадут на сладкой к столу торжествующих победителей "русского медведя".Вот посудите сами: во Второй мировой войне Гитлер оправдывал себя и получал деньги под антикоммунизм, в основе которого лежала расовая теория, которая сводилась к человеконенавистничеству и русофобии. Гитлер мечтал превратить Москву и Санкт-Петербург в озера, уничтожить почти все славянское население, а остатки его либо превратить в рабов арийцев, либо загнать за Уральские горы.Все закончилось третьим вхождением русских-советских в Берлин в мае 1945 года. Но после этого прошло уже больше 80 лет: и срок подходит, и старые психолого-идеологические фантомы оживают, и мотивация возрождается.За прошедшие годы идея нового похода против СССР-России возродилась, выкристаллизировалась и приобрела новые подпорки, которые и стали мотивацией. И она стара, как мир. Госсекретарь США в 1997-2001 годах Мадлен Олбрайт еще тогда сказала: "У России слишком много природных богатств. Это несправедливо".А потом, призывая не допустить возрождения СССР, который счастливо для Запада распался в 1991 году, добавила: "В России слишком много богатств для одной страны".И сейчас непуганные мужчины и нерожавшие женщины в европейской политике, забывшие, что значит война, опять хотят повоевать с Россией и поставить ее на колени, ограбив донага. И "цемент" у них тот же – звериная русофобия, жадность к чужому и жажда реванша, только уже неприкрытые, свободные от всяких идеологических шор типа антикоммунизма.Нынешняя русофобия – это антикоммунизм для Гитлера, его успешный, как кажется европейцам и американцам, заменитель. Плюс жажда реванша, желание перевоевать, отомстить за проигравших дедов и прадедовДовольно известный чешский писатель, публицист и журналист Любомир Ман еще в 2020 году, до всякого СВО писал в статье для чешского издания Haló noviny: "…При рейхе было то же, что и сейчас".И вы не поверите, но даже повод Запада нашел, покопавшись в прошлом. Если верить усопшему Владимиру Жириновскому, то еще упомянутый лорд Пальмерстон сказал: "Украинцы — это дрова, которые мы бросим в печку антирусского бунта".Откуда чопорный британец знал об украинцах, которые сами еще толком не знали, что они украинцы, – это, конечно, другой вопрос. Но "дрова"-то британцы, равно как и европейцы с американцами нашли правильные. И правильно бросают их в топку, рискуя разжечь Третью мировую войну во время очередного "дранг нах остен".Официальный представитель МИД России Мария Захарова, говоря о современной милитаризации Европы с подачи Великобритании и США, как-то сказала: "Сейчас, когда Европа приближается к опаснейшей черте, занята только милитаризацией и не знает, как еще объяснить своим гражданам, почему нужно спонсировать киевский режим и его терроризм, осознание хрупкости мира для нормальных людей все яснее".Яснее, но, похоже, не для всех. Но Россия знает, что ей делать: если Запад хочет перевоевать, то надо так и сделать: довоевать то, что не доделали наши предки. Может, тогда дойдет и день сурка остановится…Подробнее о предсказаниях Жириновского - в статье Жириновский предсказал, когда, чем закончится СВО, бегство Зеленского и распад Украины. Мистика или наука

https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html

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Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

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мнения, весь скачко, европа, россия, адольф гитлер, владимир жириновский, наполеон бонапарт, ссср