Цемент для "дранг нах остен". Европа хочет уничтожить Россию из жадности, страха и мести - 29.07.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260729/tsement-dlya-drang-nakh-osten-evropa-khochet-unichtozhit-rossiyu-iz-zhadnosti-strakha-i-mesti-1081960989.html
Цемент для "дранг нах остен". Европа хочет уничтожить Россию из жадности, страха и мести
Цемент для "дранг нах остен". Европа хочет уничтожить Россию из жадности, страха и мести - 29.07.2026 Украина.ру
Цемент для "дранг нах остен". Европа хочет уничтожить Россию из жадности, страха и мести
Многие обозреватели уже не одно десятилетие не устают повторять, что есть в Европе свой "день сурка" – из века в век повторяющаяся геополитическая игра "завоюй Россию". Или, если хотите, "Дранг нах остен" – поход на Восток.
2026-07-29T14:01
2026-07-29T14:01
мнения
весь скачко
европа
россия
адольф гитлер
владимир жириновский
наполеон бонапарт
ссср
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/07/1d/1081960890_0:0:800:450_1920x0_80_0_0_7e51f1e68b2b128e7b3dbde364d36003.jpg
Раз в 100-130 лет собираются бравые европейцы в разноплеменную стаю и с безумием и страстью тупых маньяков несутся в восточном направлении поживиться чем-то русским или российским. Землей, людьми, но главное – ресурсами: зерном, лесом, нефтью, углем и всем прочим, что хранит в себе благословенная русская земля и что не дает спокойно спать потенциальным захватчикам.Как утверждают историки, началось все это в средние века среди германцев, которые всегда считали, что им не хватает жизненного пространства (лебенсраума). И поскольку им привычно давали по мордасам на западе франки, а на юге все остальные европейцы, то им казалось, что легче всего завоевать "варваров" на востоке, где обретались угро-финны и славяне. Западные, а потом и восточные, которые казались легкой добычей германским (немецким) королям и императорам, герцогам и прочим эрцгерцогамГоворят, что автором четкой концепции продвижения германцев на восток является германский император Фридрих I Барбаросса (1152—1190), который и сбивал первые стаи для походов в так называемые Северные или Балтийские крестовые походы, которые продолжались и после него в 1198—1411 годах, когда немецкие, датские и шведские рыцари ломанулись на восток против языческих финно-балто-славянских племен: финнов, карелов, ливов, эстов, пруссов, куршей, земгалов и жемайтов, бодричей, поморян, лютичей. От многих из них теперь остались только ностальгические воспоминания, отраженные в географических названиях. Кроме того, потомки тех гордецов сегодня считают себя европейцами и готовы сапоги лизать "старшим товарищам".Тогда европейцы оправдывали свои вторжение "несением варварам света христианства". Но шли не только с крестом, но и с мечом.В XV-XVI они вышли на границы с возрождающимся Московским царством, и началось. Точнее продолжилось – к процессу подключилась Англия, которая уже тогда получила отлуп в своем стремлении монопольно, как тогда говорили, "всем владети" в Московии, на русских землях. Вот с тех пор и начала англичанка гадить, толкая европейские страны и народы на Россию в надежде потом устроить распри и урвать куски пожирнее.В XVII веке Московия успешно отбилась от поляков, с подачи французов, немцев и англичан заразившихся "востокоманией" и желающих утвердиться в Европе за счет России. Польский король Владислав IV Ваза в 1610-1613 годах по воле московских бояр-предателей и до 1634 года номинально считался "Государем, Царем и Великим Князем всея Руси". Некоронованным и так не отведавшим московских пирожков, но все же…С превращением в XVIII и XIX веках в Российскую империю, без разрешения которой, как тогда любили повторять в ее столице Санкт-Петербурге, в Европе ни одна пушка не могла выстрелить, всем и всё, в принципе, стало ясно. Особенно когда в 1812-1815 годах русские наваляли по первое число "императору всех французов" Наполеону Бонапарту и освободили от него всю Европу, которую он подмял под себя, как бык овцу.Увы, кроме Англии, которая тогда превращалась в Великобританию и гадила еще больше. Квинтэссенцией английского отношения к России стали слова некоего Генри Джона Темпла или лорда Пальмерстона, премьер-министра Великобритании (1784-1865), который после провальной для России Крымской войны произнес: "Как тяжело жить на свете, когда Россия ни с кем не воюет".Пальмерстон, как вы понимаете, страстно очень хотел обогатиться чем-то русским, но тоже получил отлуп.К тому времени могилы под деревянными крестами, а то и без них вовсе в России нашла так называемая "Великая армия" Наполеона, сборная военная "солянка" из французов и прочих европейцев, мобилизованных "корсиканским чудовищем" на войну с Россией. Наполеон тоже сдуру был уверен, что "русские — это азиаты, переодетые в европейские мундиры. Стоит только сильно ударить, и этот колосс на глиняных ногах рухнет".Наполеон, правда, в чрезвычайной русофобии замечен не был. И даже сватался к двум принцессам, дочерям русского императора Павла I и сестрам его сына, императора Александра I. Но он тоже организовал поход против России, чтобы чем-то там поживиться и принудить ее к соблюдению политических условий – присоединиться к континентальной блокаде Англии. В основе действий Наполеона по России лежали прежде всего геополитические и стратегические интересы в борьбе за доминирование в Европе.Но Александр I его и уконтрапупил, а французы в Париже узнали точный смысл слова "быстро" на французский манер – "бистрО" выпить, закусить и полюбить. Мужики тамошние скрипели зубами, но привычно покорялись "варварам", а вот женщины, говорят, были от них без ума и в воздух чепчики бросали…Но не суть. В последней трети XIX века на карте Европы появилась Германская империя. Ее основатель Отто фон Бисмарк, правда, предупреждал и умолял земляков никогда не воевать на два фронта и особенно с русскими, которые, по его словам, "всегда приходят за своим". К тому времени русские уже дважды были в Берлине: в Семилетнюю войну в октябре 1760 года и во время освобождения от Наполеона в марте 1813 года. В последнем случае по большому счету русские вообще вернули немцам их государственность. Но то такое: благодарность – явно не немецкая черта…И Бисмарка не послушались, и Германия стала причиной и поджигательницей двух мировых войн, которые она либо начинала, либо заканчивала походом "дранг нах остен" – на Россию.В 1941 году Германия Адольфа Гитлера, который объединил для этого всю Европу, напала на СССР. Это был поистине общеевропейский поход "дранг нах остен": все хотели урвать от России, а немцы так и вообще землю, чернозем срывали с украинских земель и вагонами вывозили на свои каменистые немецкие супеси, полупригодные для сельского хозяйства.А министр пропаганды гитлеровской Германии Йозеф Геббельс в день вторжения в СССР, 22 июня 1941 года, весьма откровенно сказал о его цели: "Это не война за трон и алтарь. Это война за зерно, железо, руду, уголь и сырье. Это война за сытый стол для немецкого рабочего".Пожрать за чужой счет – вот что гнало как псов-рыцарей, так и солдат вермахта на русские земли. Что в средневековье, что в ХХ веке, что сейчас, в веке ХХI-м, когда против России опять ополчился уже весь коллективный Запад: и Европа, и Америка, и все их холуи по миру.И всегда им важно было найти благовидный предлог-ширму для оправдания своих набегов ради наживы. То это был "свет христианства", то "освобождение от азиатской тирании", то борьба с кремлевским жидо-большевизмом и антикоммунизм, то сейчас вот "борьба за демократию" и "свободу и государственность украинского народа".Это тот идеологический и культурно-психологический цемент, которым скрепляли все антирусские коалиции и блоки, идущие "дранг нах остен". Скрепляют и сейчас. И в основе его всегда лежала в былые годы и лежит сейчас звериная, зоологическая русофобия. Страх перед Россией и перед ее огромностью. Потом зависть к ее богатствам, сопряженная с желанием ограбить. И, наконец, месть за прежние поражения, жажда отыграться, реваншизм, который должен стать изюминкой на торте, который подадут на сладкой к столу торжествующих победителей "русского медведя".Вот посудите сами: во Второй мировой войне Гитлер оправдывал себя и получал деньги под антикоммунизм, в основе которого лежала расовая теория, которая сводилась к человеконенавистничеству и русофобии. Гитлер мечтал превратить Москву и Санкт-Петербург в озера, уничтожить почти все славянское население, а остатки его либо превратить в рабов арийцев, либо загнать за Уральские горы.Все закончилось третьим вхождением русских-советских в Берлин в мае 1945 года. Но после этого прошло уже больше 80 лет: и срок подходит, и старые психолого-идеологические фантомы оживают, и мотивация возрождается.За прошедшие годы идея нового похода против СССР-России возродилась, выкристаллизировалась и приобрела новые подпорки, которые и стали мотивацией. И она стара, как мир. Госсекретарь США в 1997-2001 годах Мадлен Олбрайт еще тогда сказала: "У России слишком много природных богатств. Это несправедливо".А потом, призывая не допустить возрождения СССР, который счастливо для Запада распался в 1991 году, добавила: "В России слишком много богатств для одной страны".И сейчас непуганные мужчины и нерожавшие женщины в европейской политике, забывшие, что значит война, опять хотят повоевать с Россией и поставить ее на колени, ограбив донага. И "цемент" у них тот же – звериная русофобия, жадность к чужому и жажда реванша, только уже неприкрытые, свободные от всяких идеологических шор типа антикоммунизма.Нынешняя русофобия – это антикоммунизм для Гитлера, его успешный, как кажется европейцам и американцам, заменитель. Плюс жажда реванша, желание перевоевать, отомстить за проигравших дедов и прадедовДовольно известный чешский писатель, публицист и журналист Любомир Ман еще в 2020 году, до всякого СВО писал в статье для чешского издания Haló noviny: "…При рейхе было то же, что и сейчас".И вы не поверите, но даже повод Запада нашел, покопавшись в прошлом. Если верить усопшему Владимиру Жириновскому, то еще упомянутый лорд Пальмерстон сказал: "Украинцы — это дрова, которые мы бросим в печку антирусского бунта".Откуда чопорный британец знал об украинцах, которые сами еще толком не знали, что они украинцы, – это, конечно, другой вопрос. Но "дрова"-то британцы, равно как и европейцы с американцами нашли правильные. И правильно бросают их в топку, рискуя разжечь Третью мировую войну во время очередного "дранг нах остен".Официальный представитель МИД России Мария Захарова, говоря о современной милитаризации Европы с подачи Великобритании и США, как-то сказала: "Сейчас, когда Европа приближается к опаснейшей черте, занята только милитаризацией и не знает, как еще объяснить своим гражданам, почему нужно спонсировать киевский режим и его терроризм, осознание хрупкости мира для нормальных людей все яснее".Яснее, но, похоже, не для всех. Но Россия знает, что ей делать: если Запад хочет перевоевать, то надо так и сделать: довоевать то, что не доделали наши предки. Может, тогда дойдет и день сурка остановится…Подробнее о предсказаниях Жириновского - в статье Жириновский предсказал, когда, чем закончится СВО, бегство Зеленского и распад Украины. Мистика или наука
https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html
европа
россия
ссср
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Владимир Скачко
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg
Владимир Скачко
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/07/1d/1081960890_0:0:754:565_1920x0_80_0_0_4e66b05272e16bb4ff7ec95fc39550c7.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
мнения, весь скачко, европа, россия, адольф гитлер, владимир жириновский, наполеон бонапарт, ссср
Мнения, весь Скачко, Европа, Россия, Адольф Гитлер, Владимир Жириновский, Наполеон Бонапарт, СССР

Цемент для "дранг нах остен". Европа хочет уничтожить Россию из жадности, страха и мести

14:01 29.07.2026
 
© Фото : topwar.ru
- РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© Фото : topwar.ru
Читать в
ДзенTelegram
Владимир Скачко авторы
Владимир Скачко
обозреватель издания Украина.ру
Все материалы
Многие обозреватели уже не одно десятилетие не устают повторять, что есть в Европе свой "день сурка" – из века в век повторяющаяся геополитическая игра "завоюй Россию". Или, если хотите, "Дранг нах остен" – поход на Восток.
Раз в 100-130 лет собираются бравые европейцы в разноплеменную стаю и с безумием и страстью тупых маньяков несутся в восточном направлении поживиться чем-то русским или российским. Землей, людьми, но главное – ресурсами: зерном, лесом, нефтью, углем и всем прочим, что хранит в себе благословенная русская земля и что не дает спокойно спать потенциальным захватчикам.
Как утверждают историки, началось все это в средние века среди германцев, которые всегда считали, что им не хватает жизненного пространства (лебенсраума). И поскольку им привычно давали по мордасам на западе франки, а на юге все остальные европейцы, то им казалось, что легче всего завоевать "варваров" на востоке, где обретались угро-финны и славяне. Западные, а потом и восточные, которые казались легкой добычей германским (немецким) королям и императорам, герцогам и прочим эрцгерцогам
Говорят, что автором четкой концепции продвижения германцев на восток является германский император Фридрих I Барбаросса (1152—1190), который и сбивал первые стаи для походов в так называемые Северные или Балтийские крестовые походы, которые продолжались и после него в 1198—1411 годах, когда немецкие, датские и шведские рыцари ломанулись на восток против языческих финно-балто-славянских племен: финнов, карелов, ливов, эстов, пруссов, куршей, земгалов и жемайтов, бодричей, поморян, лютичей. От многих из них теперь остались только ностальгические воспоминания, отраженные в географических названиях. Кроме того, потомки тех гордецов сегодня считают себя европейцами и готовы сапоги лизать "старшим товарищам".
Тогда европейцы оправдывали свои вторжение "несением варварам света христианства". Но шли не только с крестом, но и с мечом.
Владимир Скачко - РИА Новости, 1920, 05.03.2019
5 марта 2019, 15:34
Владимир Скачко: кто онИзвестный украинский журналист, публицист, политический аналитик
В XV-XVI они вышли на границы с возрождающимся Московским царством, и началось. Точнее продолжилось – к процессу подключилась Англия, которая уже тогда получила отлуп в своем стремлении монопольно, как тогда говорили, "всем владети" в Московии, на русских землях. Вот с тех пор и начала англичанка гадить, толкая европейские страны и народы на Россию в надежде потом устроить распри и урвать куски пожирнее.
В XVII веке Московия успешно отбилась от поляков, с подачи французов, немцев и англичан заразившихся "востокоманией" и желающих утвердиться в Европе за счет России. Польский король Владислав IV Ваза в 1610-1613 годах по воле московских бояр-предателей и до 1634 года номинально считался "Государем, Царем и Великим Князем всея Руси". Некоронованным и так не отведавшим московских пирожков, но все же…
С превращением в XVIII и XIX веках в Российскую империю, без разрешения которой, как тогда любили повторять в ее столице Санкт-Петербурге, в Европе ни одна пушка не могла выстрелить, всем и всё, в принципе, стало ясно. Особенно когда в 1812-1815 годах русские наваляли по первое число "императору всех французов" Наполеону Бонапарту и освободили от него всю Европу, которую он подмял под себя, как бык овцу.
Увы, кроме Англии, которая тогда превращалась в Великобританию и гадила еще больше. Квинтэссенцией английского отношения к России стали слова некоего Генри Джона Темпла или лорда Пальмерстона, премьер-министра Великобритании (1784-1865), который после провальной для России Крымской войны произнес: "Как тяжело жить на свете, когда Россия ни с кем не воюет".
Пальмерстон, как вы понимаете, страстно очень хотел обогатиться чем-то русским, но тоже получил отлуп.
К тому времени могилы под деревянными крестами, а то и без них вовсе в России нашла так называемая "Великая армия" Наполеона, сборная военная "солянка" из французов и прочих европейцев, мобилизованных "корсиканским чудовищем" на войну с Россией. Наполеон тоже сдуру был уверен, что "русские — это азиаты, переодетые в европейские мундиры. Стоит только сильно ударить, и этот колосс на глиняных ногах рухнет".
Наполеон, правда, в чрезвычайной русофобии замечен не был. И даже сватался к двум принцессам, дочерям русского императора Павла I и сестрам его сына, императора Александра I. Но он тоже организовал поход против России, чтобы чем-то там поживиться и принудить ее к соблюдению политических условий – присоединиться к континентальной блокаде Англии. В основе действий Наполеона по России лежали прежде всего геополитические и стратегические интересы в борьбе за доминирование в Европе.
Но Александр I его и уконтрапупил, а французы в Париже узнали точный смысл слова "быстро" на французский манер – "бистрО" выпить, закусить и полюбить. Мужики тамошние скрипели зубами, но привычно покорялись "варварам", а вот женщины, говорят, были от них без ума и в воздух чепчики бросали…
Но не суть. В последней трети XIX века на карте Европы появилась Германская империя. Ее основатель Отто фон Бисмарк, правда, предупреждал и умолял земляков никогда не воевать на два фронта и особенно с русскими, которые, по его словам, "всегда приходят за своим". К тому времени русские уже дважды были в Берлине: в Семилетнюю войну в октябре 1760 года и во время освобождения от Наполеона в марте 1813 года. В последнем случае по большому счету русские вообще вернули немцам их государственность. Но то такое: благодарность – явно не немецкая черта…
И Бисмарка не послушались, и Германия стала причиной и поджигательницей двух мировых войн, которые она либо начинала, либо заканчивала походом "дранг нах остен" – на Россию.
В 1941 году Германия Адольфа Гитлера, который объединил для этого всю Европу, напала на СССР. Это был поистине общеевропейский поход "дранг нах остен": все хотели урвать от России, а немцы так и вообще землю, чернозем срывали с украинских земель и вагонами вывозили на свои каменистые немецкие супеси, полупригодные для сельского хозяйства.
А министр пропаганды гитлеровской Германии Йозеф Геббельс в день вторжения в СССР, 22 июня 1941 года, весьма откровенно сказал о его цели: "Это не война за трон и алтарь. Это война за зерно, железо, руду, уголь и сырье. Это война за сытый стол для немецкого рабочего".
Пожрать за чужой счет – вот что гнало как псов-рыцарей, так и солдат вермахта на русские земли. Что в средневековье, что в ХХ веке, что сейчас, в веке ХХI-м, когда против России опять ополчился уже весь коллективный Запад: и Европа, и Америка, и все их холуи по миру.
И всегда им важно было найти благовидный предлог-ширму для оправдания своих набегов ради наживы. То это был "свет христианства", то "освобождение от азиатской тирании", то борьба с кремлевским жидо-большевизмом и антикоммунизм, то сейчас вот "борьба за демократию" и "свободу и государственность украинского народа".
Это тот идеологический и культурно-психологический цемент, которым скрепляли все антирусские коалиции и блоки, идущие "дранг нах остен". Скрепляют и сейчас. И в основе его всегда лежала в былые годы и лежит сейчас звериная, зоологическая русофобия. Страх перед Россией и перед ее огромностью. Потом зависть к ее богатствам, сопряженная с желанием ограбить. И, наконец, месть за прежние поражения, жажда отыграться, реваншизм, который должен стать изюминкой на торте, который подадут на сладкой к столу торжествующих победителей "русского медведя".
Вот посудите сами: во Второй мировой войне Гитлер оправдывал себя и получал деньги под антикоммунизм, в основе которого лежала расовая теория, которая сводилась к человеконенавистничеству и русофобии. Гитлер мечтал превратить Москву и Санкт-Петербург в озера, уничтожить почти все славянское население, а остатки его либо превратить в рабов арийцев, либо загнать за Уральские горы.
Все закончилось третьим вхождением русских-советских в Берлин в мае 1945 года. Но после этого прошло уже больше 80 лет: и срок подходит, и старые психолого-идеологические фантомы оживают, и мотивация возрождается.
За прошедшие годы идея нового похода против СССР-России возродилась, выкристаллизировалась и приобрела новые подпорки, которые и стали мотивацией. И она стара, как мир. Госсекретарь США в 1997-2001 годах Мадлен Олбрайт еще тогда сказала: "У России слишком много природных богатств. Это несправедливо".
А потом, призывая не допустить возрождения СССР, который счастливо для Запада распался в 1991 году, добавила: "В России слишком много богатств для одной страны".
И сейчас непуганные мужчины и нерожавшие женщины в европейской политике, забывшие, что значит война, опять хотят повоевать с Россией и поставить ее на колени, ограбив донага. И "цемент" у них тот же – звериная русофобия, жадность к чужому и жажда реванша, только уже неприкрытые, свободные от всяких идеологических шор типа антикоммунизма.
Нынешняя русофобия – это антикоммунизм для Гитлера, его успешный, как кажется европейцам и американцам, заменитель. Плюс жажда реванша, желание перевоевать, отомстить за проигравших дедов и прадедов
Довольно известный чешский писатель, публицист и журналист Любомир Ман еще в 2020 году, до всякого СВО писал в статье для чешского издания Haló noviny: "…При рейхе было то же, что и сейчас".
И вы не поверите, но даже повод Запада нашел, покопавшись в прошлом. Если верить усопшему Владимиру Жириновскому, то еще упомянутый лорд Пальмерстон сказал: "Украинцы — это дрова, которые мы бросим в печку антирусского бунта".
Откуда чопорный британец знал об украинцах, которые сами еще толком не знали, что они украинцы, – это, конечно, другой вопрос. Но "дрова"-то британцы, равно как и европейцы с американцами нашли правильные. И правильно бросают их в топку, рискуя разжечь Третью мировую войну во время очередного "дранг нах остен".
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, говоря о современной милитаризации Европы с подачи Великобритании и США, как-то сказала: "Сейчас, когда Европа приближается к опаснейшей черте, занята только милитаризацией и не знает, как еще объяснить своим гражданам, почему нужно спонсировать киевский режим и его терроризм, осознание хрупкости мира для нормальных людей все яснее".
Яснее, но, похоже, не для всех. Но Россия знает, что ей делать: если Запад хочет перевоевать, то надо так и сделать: довоевать то, что не доделали наши предки. Может, тогда дойдет и день сурка остановится…
Подробнее о предсказаниях Жириновского - в статье Жириновский предсказал, когда, чем закончится СВО, бегство Зеленского и распад Украины. Мистика или наука
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
Мнениявесь СкачкоЕвропаРоссияАдольф ГитлерВладимир ЖириновскийНаполеон БонапартСССР
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
14:44Пожар в логистическом комплексе Wildberries компании в Рязани локализован, большую часть товаров на складе удалось сохранить, сообщили в компании
14:40В Туле совершено покушение на руководителя оборонного предприятия
14:38Как наши "Лисы" охотятся за бандеровскими "Хорнетами", "Лютыми" и Фуриями, защищая трассу "Новороссия"
14:34Главкомы НАТО и ВСУ обсудили победу над Россией
14:27Исполняющий обязанности министра обороны Украины испугался мобилизации своих сыновей
14:25Лавров: Прибалтика стала ядерной боеголовкой НАТО против России
14:12Большинство поляков против членства Украины в ЕС
14:01Цемент для "дранг нах остен". Европа хочет уничтожить Россию из жадности, страха и мести
13:59Зеленский попросил у Трампа "зимний пакет" ракет Patriot
13:45Герой России присмотрелся к намерению Британии установить протекторат на Украине
13:37Зачем Зеленскому нужно воздушное перемирие
13:28Венгрия замедляет вступление Украины в Евросоюз - Financial Times
13:26От знакомств до терактов: Колпашников о лицемерии Дурова, Telegram и диверсантах
13:20Торговый флот покидает Украину: Дудчак о том, как зерно и металл оказались в блокаде
13:1829 июля 2026 года, утренний эфир
13:08Итальянские политики добиваются остановки военных поставок на Украину
13:02Грег Вайнер: Пока Зеленский сулил Трампу победу Украины над Россией, Иран и саудиты начали большую войну
13:00Артем Геллер: Рано или поздно Дурова снова схватят западные спецслужбы, а MAX со временем начнет умирать
13:00Пожизненное для Дурова, провалы ВСУ, заработок на горе украинцев. Хроника событий на 13:00 29 июля
12:48Запад накачивает Украину оружием, которое она повернёт против него же - Захарова
Лента новостейМолния