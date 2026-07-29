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"Лживая провокация": Медведев опроверг слухи о мобилизации

"Лживая провокация": Медведев опроверг слухи о мобилизации - 29.07.2026 Украина.ру

"Лживая провокация": Медведев опроверг слухи о мобилизации

Провокационные слухи о мобилизации в России являются провокацией и вражеской дезинформацией, заявил 28 июля зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Об этом сообщает ИА Regnum

2026-07-29T12:19

2026-07-29T12:19

2026-07-29T12:19

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мобилизация на украине

мобилизация в россии

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"Попытки врага нести всякую пургу о том, что в стране готовится мобилизация — не более чем лживая провокация", — заявил Медведев на заседании межведомственной комиссии Совбеза по комплектованию армии России военнослужащими по контракту.По его мнению, это является частью пропаганды в преддверии выборов."Они стараются, естественно, дестабилизировать обстановку", — сказал Медведев.Издание напомнило, что в июне 2024 года президент России Владимир Путин заявил об отсутствии необходимости в мобилизации. Он отметил, что российские войска придерживаются другой тактики и продолжают выполнять задачи без привлечения дополнительных сил.Тем временем на Украине продолжается насильственная мобилизация. Мнение эксперта на эту тему: "Нацисты-людоловы вместо ТЦК": Алёхин о мобилизационном кризисе и провале контратак ВСУБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Стало известно, как Дуров помогал спецслужбам Украины готовить теракты. Хроника событий на утро 29 июляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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