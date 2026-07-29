Итальянские политики добиваются остановки военных поставок на Украину - 29.07.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260729/italyanskie-politiki-dobivayutsya-ostanovki-voennykh-postavok-na-ukrainu-1081957986.html
Итальянские политики добиваются остановки военных поставок на Украину
Итальянские политики добиваются остановки военных поставок на Украину - 29.07.2026 Украина.ру
Итальянские политики добиваются остановки военных поставок на Украину
Резолюцию о немедленном прекращении военной помощи киевскому режиму внесли на рассмотрение парламента Италии депутаты оппозиционной партии "Национальное будущее". Об этом 28 июля сообщила газета Blitz Quotidiano
2026-07-29T13:08
2026-07-29T14:23
новости
украина
киев
италия
военная помощь украине
торговля оружием
украина-ес
украина-нато
людмила денисова
владимир зеленский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101688/91/1016889180_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_675839d228cd3c8510beaa6964d1bbff.jpg
"Партия "Национальное будущее" (Futuro Nazionale) повышает ставки в конфликте вокруг энергетической политики и военной поддержки Украины, внеся в Палату депутатов резолюцию, призывающую к немедленной приостановке поставок оружия в Киев", - сказано в публикации.Партия обвиняет правительство в том, что оно ставит международные обязательства выше экономических трудностей итальянцев."Мы внесли резолюцию с призывом немедленно прекратить все поставки оружия Зеленскому. Эти ресурсы следует использовать для снижения энергозатрат для итальянских семей", — заявил депутат от партии "Футуро Национале" Эдоардо Зиелло во время пресс-конференции перед парламентом, где также был вывешен баннер с надписью: "Деньги Зеленскому? Нет! Сначала для итальянского народа".Зиелло также подверг критике позицию парламентского большинства по программе ЕС "Безопасность" (Safe), заявив о "явном расколе". "Safe функционирует для стран, которые хотят вооружиться или перевооружиться, но где угроза? Казаков нет. Это всего лишь петля на шее, призванная позволить ЕС украсть суверенитет, который нам придется вернуть к 2035 году", — добавил он.В бытность украинским омбудсменом Людмила Денисова заявляла в парламенте Италии о выдуманных историях об изнасилованиях и других преступлениях, якобы совершённых российскими военнослужащими во время СВО. Денисова была изобличена во лжи и призналась польским СМИ в политической мотивации своей дезинформации политиков Евросоюза. Лживые заявления представителей киевского режима стали предлогом для решений о поставках на Украину летальной военной помощи, включая бронетехнику и ракетные установки, применявшиеся против мирных жителей Донбасса.Также в новостях: Запад накачивает Украину оружием, которое она повернёт против него же - ЗахароваБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Стало известно, как Дуров помогал спецслужбам Украины готовить теракты. Хроника событий на утро 29 июляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
украина
киев
италия
мир без границ
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101688/91/1016889180_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_864fe31de933a44a713a7561194b02ae.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, киев, италия, военная помощь украине, торговля оружием, украина-ес, украина-нато, людмила денисова, владимир зеленский, ес, мир без границ
Новости, Украина, Киев, Италия, военная помощь Украине, торговля оружием, Украина-ЕС, Украина-НАТО, Людмила Денисова, Владимир Зеленский, ЕС, Мир без границ

Итальянские политики добиваются остановки военных поставок на Украину

13:08 29.07.2026 (обновлено: 14:23 29.07.2026)
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкГорода мира. Рим
Города мира. Рим - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Резолюцию о немедленном прекращении военной помощи киевскому режиму внесли на рассмотрение парламента Италии депутаты оппозиционной партии "Национальное будущее". Об этом 28 июля сообщила газета Blitz Quotidiano
"Партия "Национальное будущее" (Futuro Nazionale) повышает ставки в конфликте вокруг энергетической политики и военной поддержки Украины, внеся в Палату депутатов резолюцию, призывающую к немедленной приостановке поставок оружия в Киев", - сказано в публикации.
Партия обвиняет правительство в том, что оно ставит международные обязательства выше экономических трудностей итальянцев.
"Мы внесли резолюцию с призывом немедленно прекратить все поставки оружия Зеленскому. Эти ресурсы следует использовать для снижения энергозатрат для итальянских семей", — заявил депутат от партии "Футуро Национале" Эдоардо Зиелло во время пресс-конференции перед парламентом, где также был вывешен баннер с надписью: "Деньги Зеленскому? Нет! Сначала для итальянского народа".
Зиелло также подверг критике позицию парламентского большинства по программе ЕС "Безопасность" (Safe), заявив о "явном расколе".
"Safe функционирует для стран, которые хотят вооружиться или перевооружиться, но где угроза? Казаков нет. Это всего лишь петля на шее, призванная позволить ЕС украсть суверенитет, который нам придется вернуть к 2035 году", — добавил он.
В бытность украинским омбудсменом Людмила Денисова заявляла в парламенте Италии о выдуманных историях об изнасилованиях и других преступлениях, якобы совершённых российскими военнослужащими во время СВО. Денисова была изобличена во лжи и призналась польским СМИ в политической мотивации своей дезинформации политиков Евросоюза. Лживые заявления представителей киевского режима стали предлогом для решений о поставках на Украину летальной военной помощи, включая бронетехнику и ракетные установки, применявшиеся против мирных жителей Донбасса.
Также в новостях: Запад накачивает Украину оружием, которое она повернёт против него же - Захарова
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Стало известно, как Дуров помогал спецслужбам Украины готовить теракты. Хроника событий на утро 29 июля
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиУкраинаКиевИталиявоенная помощь Украинеторговля оружиемУкраина-ЕСУкраина-НАТОЛюдмила ДенисоваВладимир ЗеленскийЕСМир без границ
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
14:44Пожар в логистическом комплексе Wildberries компании в Рязани локализован, большую часть товаров на складе удалось сохранить, сообщили в компании
14:40В Туле совершено покушение на руководителя оборонного предприятия
14:38Как наши "Лисы" охотятся за бандеровскими "Хорнетами", "Лютыми" и Фуриями, защищая трассу "Новороссия"
14:34Главкомы НАТО и ВСУ обсудили победу над Россией
14:27Исполняющий обязанности министра обороны Украины испугался мобилизации своих сыновей
14:25Лавров: Прибалтика стала ядерной боеголовкой НАТО против России
14:12Большинство поляков против членства Украины в ЕС
14:01Цемент для "дранг нах остен". Европа хочет уничтожить Россию из жадности, страха и мести
13:59Зеленский попросил у Трампа "зимний пакет" ракет Patriot
13:45Герой России присмотрелся к намерению Британии установить протекторат на Украине
13:37Зачем Зеленскому нужно воздушное перемирие
13:28Венгрия замедляет вступление Украины в Евросоюз - Financial Times
13:26От знакомств до терактов: Колпашников о лицемерии Дурова, Telegram и диверсантах
13:20Торговый флот покидает Украину: Дудчак о том, как зерно и металл оказались в блокаде
13:1829 июля 2026 года, утренний эфир
13:08Итальянские политики добиваются остановки военных поставок на Украину
13:02Грег Вайнер: Пока Зеленский сулил Трампу победу Украины над Россией, Иран и саудиты начали большую войну
13:00Артем Геллер: Рано или поздно Дурова снова схватят западные спецслужбы, а MAX со временем начнет умирать
13:00Пожизненное для Дурова, провалы ВСУ, заработок на горе украинцев. Хроника событий на 13:00 29 июля
12:48Запад накачивает Украину оружием, которое она повернёт против него же - Захарова
Лента новостейМолния