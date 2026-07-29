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Итальянские политики добиваются остановки военных поставок на Украину

Итальянские политики добиваются остановки военных поставок на Украину - 29.07.2026 Украина.ру

Итальянские политики добиваются остановки военных поставок на Украину

Резолюцию о немедленном прекращении военной помощи киевскому режиму внесли на рассмотрение парламента Италии депутаты оппозиционной партии "Национальное будущее". Об этом 28 июля сообщила газета Blitz Quotidiano

2026-07-29T13:08

2026-07-29T13:08

2026-07-29T14:23

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"Партия "Национальное будущее" (Futuro Nazionale) повышает ставки в конфликте вокруг энергетической политики и военной поддержки Украины, внеся в Палату депутатов резолюцию, призывающую к немедленной приостановке поставок оружия в Киев", - сказано в публикации.Партия обвиняет правительство в том, что оно ставит международные обязательства выше экономических трудностей итальянцев."Мы внесли резолюцию с призывом немедленно прекратить все поставки оружия Зеленскому. Эти ресурсы следует использовать для снижения энергозатрат для итальянских семей", — заявил депутат от партии "Футуро Национале" Эдоардо Зиелло во время пресс-конференции перед парламентом, где также был вывешен баннер с надписью: "Деньги Зеленскому? Нет! Сначала для итальянского народа".Зиелло также подверг критике позицию парламентского большинства по программе ЕС "Безопасность" (Safe), заявив о "явном расколе". "Safe функционирует для стран, которые хотят вооружиться или перевооружиться, но где угроза? Казаков нет. Это всего лишь петля на шее, призванная позволить ЕС украсть суверенитет, который нам придется вернуть к 2035 году", — добавил он.В бытность украинским омбудсменом Людмила Денисова заявляла в парламенте Италии о выдуманных историях об изнасилованиях и других преступлениях, якобы совершённых российскими военнослужащими во время СВО. Денисова была изобличена во лжи и призналась польским СМИ в политической мотивации своей дезинформации политиков Евросоюза. Лживые заявления представителей киевского режима стали предлогом для решений о поставках на Украину летальной военной помощи, включая бронетехнику и ракетные установки, применявшиеся против мирных жителей Донбасса.Также в новостях: Запад накачивает Украину оружием, которое она повернёт против него же - ЗахароваБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Стало известно, как Дуров помогал спецслужбам Украины готовить теракты. Хроника событий на утро 29 июляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, украина, киев, италия, военная помощь украине, торговля оружием, украина-ес, украина-нато, людмила денисова, владимир зеленский, ес, мир без границ