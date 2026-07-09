https://ukraina.ru/20260709/postnatovskoe-poslevkusie-k-chemu-zapad-gotovit-kievskiy-rezhim--1081245244.html

ПостНАТОвское послевкусие. К чему Запад готовит киевский режим

ПостНАТОвское послевкусие. К чему Запад готовит киевский режим - 09.07.2026 Украина.ру

ПостНАТОвское послевкусие. К чему Запад готовит киевский режим

По данным американской "Нью-Йорк пост", Киев отказался рассматривать конкретное мирное соглашение из 28 пунктов по прекращению конфликта с Россией, которое продвигалось США, было согласовано с российской стороной на встрече президентов России и США в Анкоридже и в целом устраивало Россию.

2026-07-09T06:56

2026-07-09T06:56

2026-07-09T11:17

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Формально это соглашение до сих пор служило основой переговоров между РФ, США и Украиной об окончании войны, хотя фактически переговоры закончились безрезультатно и после начала агрессии США против Ирана не возобновлялись. А сейчас, Киев через американские СМИ официально, в лице посла Украины в США Стефанишиной отказался от обсуждения американо-российского плана.Вместо этого Киев пытается убедить Трампа, что на поле боя есть такое изменение ситуации, которое "создаёт дополнительные рычаги влияния на Россию" и это, мол, является основанием "более творческого" подхода к вопросу завершения конфликта.Очевидно, отказ Киева зрел давно и был подготовлен именно к общей встрече НАТО в верхах 7-8 июля, где есть шанс в присутствии всех европейских лидеров НАТО, поддерживающих Киев, склонить Трампа к жёсткой антироссийской позиции.По многим косвенным признакам видно, что накануне встречи НАТО и на самой встрече обсуждался некий новый план в духе этого "более творческого" подхода (который, скорее всего, неприемлем для России). И комментарии Стефанишиной "Нью-Йорк пост" отражают эти обсуждения.В них прямо сказано, что кроме "обсуждений одного-единственного мирного плана есть и другие пути" и, как она надеется, Трамп и Зеленский "обсудят эти возможности на встрече НАТО в верхах". Киев при поддержке ряда европейских лидеров, по всей видимости, попытается использовать эту встречу, чтобы убедить Трампа усилить давление на Россию.Позиция самого Трампа по итогам встречи НАТО в верхах пока всё также не ясна, во всяком случае в полной мере. То, что Трамп взял паузу в переговорах по украинскому кризису – факт, но это не означает, что он отказался от договорённостей в Анкоридже.А его отрывистые и крайне неконкретные высказывания о скором урегулировании кризиса на фоне отсутствия критики Зеленского и президента России говорят, скорее, о более осторожном подходе к сложной теме, который учитывает массу американских внутриполитических тонкостей в преддверии осенних довыборов в конгресс.Что дало киевскому режиму основания для официального изменения своей позиции и почему есть немалая вероятность, что Трамп может к ней прислушаться?Нарастание ударов по объектам топливно-энергетической отрасли России дальними и средними беспилотниками не прошли бесследно. О временном частичном сокращении объёмов производства бензинов и дизеля говорил 8 июля заместитель председателя правительства РФ Новак на совещании президента с членами правительства как раз по этой проблеме.Повреждение ряда НПЗ породили в европейской группе поддержки киевского режима и в самом Киеве надежды, что через какое-то время это скажется на снабжении горюче-смазочными материалами (ГСМ) российской армии на фронте.На этом фоне взятие Константиновки, как и неизбежное освобождение Красного Лимана и Славянско-Краматорской агломерации, как и продвижения ВС РФ на иных участках фронта Европу, а, возможно, и Трампа, не впечатляет. Почему?Видимо, сравнивая эти две истории, они считают, что ущерб для Киева от текущих и будущих потерь остатков Донбасса не столь критичен, как долгосрочный ущерб от топливного кризиса для российской экономики и армии.Находящаяся под контролем Киева территория ДНР составляет мизерную часть всей территории Украины, и с ней режим Зеленского молчаливо давно попрощался. Киевские политики, не говоря уже майданных неонацистах, население Донбасса давно не считали за людей (мы помним слова Юлии Тимошенко про "обнести Донбасс колючей проволокой" и что-то там ещё в этом же духе).Также, и Зеленский объяснял отказ вывести войска с оставшейся части ДНР тем, что там оборудована мощная защитная линия, которая "истощит русских" и "затруднит их движение к Киеву", т.е., фактически отводил Донбассу буферную роль. Самостоятельной ценности для киевского режима эта территория и люди на ней не имеют. В отличии, от России.А топливный кризис в России, накапливаясь, способен, по их расчётам, создать отрицательный мультипликативный и долговременный эффект для всей экономики, что со временем скажется на снабжении армии и вынудит Россию согласиться на европейские условия мирного урегулирования, т.е., отказаться от целей СВО.Судя по многочисленным официальным и полуофициальным комментариям из Киева, США и ЕС, именно топливные трудности в России подразумеваются под "переломом" в войне, которую неграмотно в ряде комментариев называют "серьёзными изменениями" и "переломом" на поле боя.Обладая без сомнения, реальной полнотой картины российского наступления на поле боя, администрация Трампа с высокой вероятностью может прислушаться к аргументам о "переломе", исходя как раз из описанных выше соображений.Госсекретарь Рубио прямо отметил важную роль "ударов вглубь РФ" в связи с "возросшими возможностями Украины", которые "изменили ход войны в последние месяцы". По его мнению, это "создает сейчас пространство для переговоров с целью завершения войны", т.е., подразумевается, что временные трудности с топливом вынудят российскую сторону к перемирию на условиях Запада.На словах Трамп уже обнадёжил Киев, пообещав разрешить производство ракет для пусковых установок ПВО "Пэтриот": "Одна птичка мне нашептала, что мы дадим им право производить Пэтриот". Учитывая, сквозную простреливаемость территории Украины, речь может идти о производстве на территории ЕС.В ситуации, когда Трамп в силу, прежде всего, внутриполитических причин, принуждать Зеленского к миру не хочет и не может, остаётся шанс попытаться давить на Россию, сколь бы это ни было бесперспективно. В этом смысле мотивы президента США понятны.США в этой ситуации ничего не теряют, зарабатывая на продаже вооружения в Европу (а будут, возможно, зарабатывать ещё и на разрешениях на производство ракет к "Пэтриотам") и после провала киевского "перелома" и освобождения российской армией Донбасса, ещё и попытаются вернуться к анкориджским соглашениям. Если к тому времени предложения России не ужесточатся, учитывая продвижение ВС РФ "на земле".Судя по Декларации, европейские глобалисты продавили свой подход на продолжение финансовой и военной поддержки киевского режима, который почти полностью взят на иждивение ЕС. На военные поставки Киеву страны НАТО обязались выделить 70 млрд евро в 2026 году и не меньшую сумму – в 2027 году.В итоговой Декларации воспроизведена статья 5 о коллективной обороне: "Нападение на одного является нападением на всех", что, очевидно очень важно было услышать ряду стран Европы, особенно активно поддерживающих неонацистский киевский режим.Никаких принципиально новых рисков для России встреча НАТО не вскрыла. Но само по себе затягивание войны, как следствие решений встречи является риском; и не только для России, но и для Европы, учитывая нарастающую опасность непосредственного столкновения России и НАТО.Исходить следует из того, что, несмотря на отказ ряда мелких стран ЕС участвовать в сборе на вооружение Киеву, за счёт наиболее экономически развитой евротройки некую значимую сумму всё же получится собрать. Это даст возможность Киеву, отступая, удерживать линию фронта и навязывать нам изматывающие встречные бои.Нет сомнений в том, что топливная проблема решается и будет решена, а Донбасс будет освобождён. Но далее необходимо продумывать стратегию и тактику действий в отношении остатков Украины и Европы, которые будут оставаться источником неприемлемых угроз России.При этом следует учесть, что Европа пытается решить одновременно две трудные задачи, которые выходят за пределы текущей войны - нанести "стратегическое поражение" России и не довести дело до ядерной войны, поскольку превосходит Россию по обычным вооружениям и финансам, но абсолютно уступает по ядерному потенциалу.В этой ситуации, вынудить Европу к примирению с Россией и к договорённостям о новой архитектуре безопасности на континенте, можно лишь созданием прямой и осязаемой для европейского Запада угрозы ядерной войны.Необходимо действием подкрепить аргументы тех вменяемых, но пока маргинальных голосов на Западе, которые верят в готовность России применить в случае необходимости ядерное оружие и всеми силами предостерегают Европу от продолжения противостояния с Россией.В ночь с 7 на 8 июля стороны вновь обменялись ударами: США очередную атаку на Иран связали с ударами по трём коммерческим судам в Ормузском проливе, а Тегеран в ответ атаковал 85 целей — преимущественно военных объектов США в странах Персидского залива. Подробнее - в материале Часики тикают: как опустошаются нефтяные запасы в США и ЕС

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Виктор Пироженко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/0d/1070013358_381:27:900:546_100x100_80_0_0_4c45dbee4a144a011f76c5d23ab421d5.jpg

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россия, киев, сша, дональд трамп, владимир зеленский, ольга стефанишина, нато, ес, нпз, эксклюзив, украина.ру