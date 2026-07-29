https://ukraina.ru/20260729/zachem-zelenskomu-nuzhno-vozdushnoe-peremirie-1081952544.html

Зачем Зеленскому нужно воздушное перемирие

Зачем Зеленскому нужно воздушное перемирие - 29.07.2026 Украина.ру

Зачем Зеленскому нужно воздушное перемирие

В официальной информации о состоявшейся вчера встрече Трампа и Зеленского речи о "воздушном перемирии", о которой сообщало ранее Reuters, не шло, но это само по себе ни о чём не говорит – ведь встреча была один на один, без прессы. Так что вполне возможно, что нам его ещё предложат

2026-07-29T13:37

2026-07-29T13:37

2026-07-29T13:37

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В России принято считать, что инициатива "воздушного перемирия", которую начали обсуждать в западных СМИ, связана с российским воздушным наступлением и призвана "спасти Украину". Это мнение шапкозакидательское просто потому, что мы же сами постоянно говорим, что судьба кампании решается на земле – для Украины это так же правильно, как и для нас.На самом деле на Западе существуют две группы – одна из них хочет достичь перемирия (это нужно Трампу перед осенними выборами в Конгресс), но Европа и Зеленский в приостановке боевых действий не заинтересованы. Тем не менее, обе стороны готовы предложить России воздушное перемирие.Если такая инициатива выдвигается от лица США, то идея тут очень простая – Россия должна пойти на уступки и отказаться от воздушного наступления. Фактически это означает прекращение и сухопутного наступления, поскольку украинская оборона пробивается в основном ФАБ с УМПК.С точки зрения Запада интерес российского руководства к заключению воздушного перемирия определяется тремя факторами.Во-первых, Росси постоянно декларирует свою готовность прекратить конфликт политико-дипломатическими методами – вот пусть и соответствует. Воздушное перемирие – вполне логичный первый шаг по деэскалации конфликта, показывающий готовность сторон к переговорам.Во-вторых, по всем западным расчётам Россия должна осенью столкнуться с существенным экономическими проблемами. Не знаем, насколько они обоснованы, но поверить в это можно – война мероприятие дорогостоящее, а санкции давят. Даже подорожание нефти на фоне войны в Персидском заливе положение России существенно не улучшает.В-третьих, судя по всему, именно осенью Украина начнёт полномасштабное воздушное наступление. Возможности ВСУ в основном уже продемонстрированы:- прицельные удары дронами и ракетами на дистанцию до 3000 км. (Омск);- наращивание ударов силами до 1000 БПЛА с прорывом даже Московской зоны ПВО;- блокирование движения по трассам по всей Новороссии (убивать всё что движется не обязательно – достаточно только грузовики и военную технику);- блокирование морских перевозок в Чёрном и Азовском морях.Скорее всего возможны и какие-то специальные акции, вроде ударов по Крымскому мосту, а также по районам базирования Северного и Тихоокеанского флотов (то, что это осуществимо, следует из поражения российского газовоза в Средиземном море).В этом случае, как надеются на Западе, Россия столкнётся не только с экономическим, но и с социально-политическим кризисом. Причём совершенно не важно, как будет выглядеть реакция российского общества в политическом отношении. Напомним, что партии, осуществившие Февральскую революцию, выступали за войну до победного конца. Просто они полагали, что негоже укреплять самодержавие скорой победой (а крах Германии объективно был близок, хотя сейчас и не скажешь, отдалила его Октябрьская революция или приблизила).Расчёт этот скорее всего несостоятелен, но в данном случае нам достаточно знать, что они верят в реалистичность этого плана и предупреждают, что будут его реализовывать. Наше же дело – согласиться, на "воздушное перемирие", чтобы избежать этой угрозы.А как же российский ответ в случае, если мы не согласимся на воздушное перемирие? А российского ответа они не боятся.Единственное, что может составлять угрозу для киевского режима – сухопутное наступление. Но, при нынешних темпах, оно скорее является темой для информационной войны – взяла российская армия хутор Сонные Щеглы или нет? Ну и дальше, как водится, – ничего такого не было, мы его отбили, все равно он был дотационным...Сам Зеленский, разумеется, находится в довольно сложной ситуации – у него в наличии целых три кризиса: политический (в связи с глубоко продуманной отставкой Фёдорова), мобилизационный (который давно вышел за рамки собственно комплектации армии и стал социально-политическим благодаря деятельности ТЦК), отопительный (будет актуальнее к началу сезона).Казалось бы, с точки зрения разрешения этих кризисов логично добиваться мира, но… нет.Во-первых, мир или перемирие от решения этих проблем не избавляют – политическая борьба только усилится, армию всё равно комплектовать нужно (даже если её придётся немного сократить – о масштабной демобилизации речь не идёт, Украина в любом случае останется самой милитаризированной страной Европы), проблемы с отоплением и энергоснабжением будут в любом случае.Во-вторых, главный вызов Зеленскому – не эти три кризиса, а сама по себе возможность прекращения боевых действий, создающая массу вызовов, на которые вообще неясно как отвечать: выборы (с высокими рисками юридической ответственности в случае проигрыша), недовольство плохо дрессированных неонацистов (угрозы со стороны Мадьяра* уже были), сокращение военно-экономической помощи и т.п.Т.е., Зеленскому, по большому счёту, воздушное перемирие нужно только для того, чтобы удовлетворить Трампа перед выборами в США и для накопления зенитных ракет.Ну а с ЕС ещё проще – они Украину рассматривают только как площадку для ракет и дронов, которые бьют по России. Соответственно, их беспокоит только то, что может помешать доставке ракет и дронов с европейских предприятий – морские порты, заправки, Бескидский туннель, мосты… Воздушное перемирие для них – возможность переместить больше дронов и ракет к районам пусковых площадок.А если воздушное перемирие не будет объявлено? А ничего не поменяется. В претензии останется один Трамп, который не сможет предъявить накануне ноябрьских выборов ощутимые результаты своих "миротворческих усилий", но и тут есть два важных момента:- США в принципе страна очень интровертная и избирателям в общем-то пофигу, что происходит на Украине;- если уж они и обратят внимание на международную повестку, то для них значительно важнее иранский кризис, в котором США участвуют непосредственно и который ведёт к повышению цен на нефть.Подробнее о переговорах Трампа и Зеленского - в статье Евгении Кондаковой "Война продолжается, мир - отложен. Итоги встречи Зеленского и Трампа и новые антироссийские санкции США"* Находится в федеральном и международном розыске по обвинению в военных преступлениях.

https://ukraina.ru/20260728/glavnaya-opasnost---vmesto-mira-zachem-zelenskomu-nuzhny-srochnye-peregovory-s-rf-o-peremirii-1081915019.html

https://ukraina.ru/20260722/ischenko-pro-ukrainu-ssha-ustroit-vremennoe-peremirie-evrope-nuzhna-bystraya-pobeda-1081710556.html

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