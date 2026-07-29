Азов – наш! 330 лет успешному рывку Петра I на юг - 29.07.2026 Украина.ру
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История
https://ukraina.ru/20260729/1048084964.html
Азов – наш! 330 лет успешному рывку Петра I на юг
Азов – наш! 330 лет успешному рывку Петра I на юг - 29.07.2026 Украина.ру
Азов – наш! 330 лет успешному рывку Петра I на юг
На вопрос о месте рождения российского военного флота, наверное, 80% опрошенных ответят неправильно. Даже с водоёмом проблемы будут – Балтика? Белое море? Плещеево озеро? Яуза? Правильный ответ – Дон. Точнее даже не сам Дон, а его приток Воронеж. В 1695 году на его берегу встало первое в России адмиралтейство. Сейчас это центр миллионного города
2026-07-29T08:00
2026-07-29T08:57
история
история
история украины
история новороссии
азовское море
петр i
османская империя
московское царство
xvii век
россия
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На момент свержения правительства царевны Софьи в 1689 году юный царь Пётр политикой не очень-то интересовался. Основная сфера его интересов касалась военного вообще и военно-морского дела. В его распоряжении были уже "потешные" полки – заготовка будущей гвардии и бот "Святой Николай" – "дедушка русского флота". Войну против Турции он рассматривал как манёвры с целью проверки в бою создаваемой армии.Политика же, сосредоточенная в руках боярской думы и выдающегося дипломата своей эпохи Емельяна Украинцева, двигалась свои чередом. С 1686 года Россия была близка к антитурецкой коалиции и, главное, имела свои интересы на юге.К числу первоочередных интересов России на юге относился контроль над крепостью Азов на Дону. Поход против Азова планировал ещё Лжедмитрий в начале XVII века. В 1637 году крепость захватили донские казаки, однако, не получив поддержки от правительства Михаила Фёдоровича, вынуждены были её сдать в 1642 году. Поведение Москвы выглядело глупым – бесплатно же предлагают, но царские дипломаты опасались конфликта со всё ещё очень мощной Блистательной Портой – до того, как "крылатые гусары" Яна Собеского остановят продвижение османов в Европе оставалось ещё более 20 лет. А России ещё только предстояло столкновение с Речью Посполитой.После заключения "Вечного мира" с Польшей и Крымских походов можно было вернуться и к проблеме Азова.Пётр с присущей ему энергией занялся строительством речного флота, который должен был доставить войско на театр боевых действий (итоги Крымских походов, во время которых армия несла потери почти исключительно от болезней, были учтены).Весной 1695 года армия общей численностью около 30 тыс. человек выступила в поход. Формальным командующим был Пётр, но он благоразумно прислушивался к советам опытного наёмника генерала Патрика Гордона. Отдельными "генеральствами" командовали Автоном Головин (под его началом были "потешные" и стрелецкие полки) и друг царя Франц Лефорт. Правый флаг прикрывали действовавшие в Приднепровье войска Бориса Шереметева и Ивана Мазепы – они успешно атаковали турецкие крепости на острове Тавань (между Каховкой и Бериславом, был затоплен водами Каховского моря).Боевые действия в районе Азова были не слишком удачными. Российским войскам не удалось обеспечить полноценную блокаду крепости, потому её семитысячный гарнизон не испытывал проблем в припасах и коммуникации. Главным достижением стал захват оборонительных башен (каланчей), на которых были укреплены цепи, перекрывавшие движение по Дону. Русским войскам удалось захватить часть укреплений крепости, но они были оттуда выбиты.Одной из причин неудач стало и предательство голландского пушкаря Якоба Янсена, который сообщил туркам информацию о распорядке дня русского войска и характере боевого охранения, что позволило туркам предпринять эффективную вылазку.На том дело и кончилось. Пётр назвал кампанию "походом о невзятии Азова", но подошёл к делу по государственному, проведя тщательный анализ неудач и приняв меры к их исправлению недостатков военного строительства.В первую очередь были внесены изменения кораблестроительную программу – строить надлежало не только транспортные, но и боевые корабли, с целью захвата господства на море. В Воронеже были заложены два 36-пушечных корабля – "Апостол Пётр" и "Апостол Павел", а также собраны из частей, построенных в селе Преображенском под Москвой, 22 галеры и четыре брандера.Была изменена схема командования – во главе сухопутных войск встал ближний боярин Алексей Шеин. Позже, по итогам похода он стал первым русским генералиссимусом. Традиционно это назначение считается уступкой земельной аристократии, но позже Шеин проявил себя в качестве эффективного менеджера при освоении новых территорий России. Флотом же доверили командовать швейцарцу Лефорту, который, понятно, к морю никакого отношения не имел и никаких командных функций не исполнял.В мае-июле 1696 года была проведена первая успешная морская операция созданного в Воронеже военного флота – русские галеры блокировали устье Дона, исключив подход к крепости 6 кораблей и 17 галер с припасами и десантом в 4000 человек. Появление русских военных кораблей оказалось для турок столь неожиданным, что они не осмелились вступить в бой. До этого донские казаки смогли сжечь два боевых корабля и 10 транспортных судов.Через два месяца осады, 29 июля, не выдержав постоянных обстрелов и потеряв несколько бастионов из-за неорганизованной, но неожиданно эффективной атаки донских казаков, гарнизон Азова сдался. Одним из условий капитуляции стала выдача Янсена. На следующий день капитулировала и крепость Лютих, контролировавшую северную протоку Дона.2 августа царь Пётр утвердил планы восстановления цитадели и бастионов взятой крепости. Правда, использовать Азов в качестве базы флота было невозможно – для этой цели был основан город Таганрог на Азовском море.В 1700 году с Турцией был заключён мирный договор, который зафиксировал владения России на Азовском море. Однако уже в 1711 году, по итогам неудачного для России Прутского похода, Таганрог пришлось разрушить, а Азов вернуть Турции. Вторично его взяли войска фельдмаршала графа Петра Ласси уже в 1736 году. Возвращение Азова в состав России было зафиксировано Белградским договором 1740 года.Сам по себе Азов вряд ли был важной целью для России. Скорее уж он представлял интерес для донских казаков, действиям которых он препятствовал, так же, как, например, Кодак на Днепре. Однако, чтобы закрепиться на Азовском, а потом и на Чёрном море, необходимо было зачистить османские твердыни на побережье и тут обойти Азов было совершенно невозможно.Другое дело, что Пётр I, занявшись формулированием внешней политики, сразу же переориентировался на северо-западное направление – там Россия получала доступ на рынок развитых европейских государств, минуя Турцию. Российская дипломатия решала вопрос получения контроля над черноморскими проливами на протяжении трёх столетий (последним этот вопрос поднимал Сталин, планировавший получить военную базу в Турции), но так и не добилась успеха.
https://ukraina.ru/20250524/1046424920.html
https://ukraina.ru/20260723/1024357027.html
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азовское море
османская империя
московское царство
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Василий Стоякин
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история, история украины, история новороссии, азовское море, петр i, османская империя, московское царство, xvii век, россия, турция, воронеж
История, История, история Украины, история Новороссии, Азовское море, Петр I, Османская империя, Московское царство, XVII век, Россия, Турция, Воронеж

Азов – наш! 330 лет успешному рывку Петра I на юг

08:00 29.07.2026 (обновлено: 08:57 29.07.2026)
 
© РИА Новости . Галина КиселеваАдриан Шхонебек. "Взятие города Азова". 1696 год
Адриан Шхонебек. Взятие города Азова. 1696 год - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© РИА Новости . Галина Киселева
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Василий Стоякин авторы
Василий Стоякин
автор издания Украина.ру
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На вопрос о месте рождения российского военного флота, наверное, 80% опрошенных ответят неправильно. Даже с водоёмом проблемы будут – Балтика? Белое море? Плещеево озеро? Яуза? Правильный ответ – Дон. Точнее даже не сам Дон, а его приток Воронеж. В 1695 году на его берегу встало первое в России адмиралтейство. Сейчас это центр миллионного города
На момент свержения правительства царевны Софьи в 1689 году юный царь Пётр политикой не очень-то интересовался. Основная сфера его интересов касалась военного вообще и военно-морского дела. В его распоряжении были уже "потешные" полки – заготовка будущей гвардии и бот "Святой Николай" – "дедушка русского флота". Войну против Турции он рассматривал как манёвры с целью проверки в бою создаваемой армии.
Политика же, сосредоточенная в руках боярской думы и выдающегося дипломата своей эпохи Емельяна Украинцева, двигалась свои чередом. С 1686 года Россия была близка к антитурецкой коалиции и, главное, имела свои интересы на юге.
К числу первоочередных интересов России на юге относился контроль над крепостью Азов на Дону. Поход против Азова планировал ещё Лжедмитрий в начале XVII века. В 1637 году крепость захватили донские казаки, однако, не получив поддержки от правительства Михаила Фёдоровича, вынуждены были её сдать в 1642 году. Поведение Москвы выглядело глупым – бесплатно же предлагают, но царские дипломаты опасались конфликта со всё ещё очень мощной Блистательной Портой – до того, как "крылатые гусары" Яна Собеского остановят продвижение османов в Европе оставалось ещё более 20 лет. А России ещё только предстояло столкновение с Речью Посполитой.
После заключения "Вечного мира" с Польшей и Крымских походов можно было вернуться и к проблеме Азова.
Пётр с присущей ему энергией занялся строительством речного флота, который должен был доставить войско на театр боевых действий (итоги Крымских походов, во время которых армия несла потери почти исключительно от болезней, были учтены).
Перекопская крепость (реконструкция) - РИА Новости, 1920, 24.05.2025
24 мая 2025, 16:00История
Крымские походы: СВО, закончившаяся неудачей, но достигшая целей Главная битва обоих Крымских походов состоялась 24 мая 1689 года в урочище Чёрная долина (Чаплинский район Херсонской области России). Конница Селима I Герая атаковала русское войско под командованием Василия Голицына и Ивана Мазепы, но успеха не достигла, хотя сумела потеснить некоторые полки. 30 мая русские подошли к Перекопу
Весной 1695 года армия общей численностью около 30 тыс. человек выступила в поход. Формальным командующим был Пётр, но он благоразумно прислушивался к советам опытного наёмника генерала Патрика Гордона. Отдельными "генеральствами" командовали Автоном Головин (под его началом были "потешные" и стрелецкие полки) и друг царя Франц Лефорт. Правый флаг прикрывали действовавшие в Приднепровье войска Бориса Шереметева и Ивана Мазепы – они успешно атаковали турецкие крепости на острове Тавань (между Каховкой и Бериславом, был затоплен водами Каховского моря).
Боевые действия в районе Азова были не слишком удачными. Российским войскам не удалось обеспечить полноценную блокаду крепости, потому её семитысячный гарнизон не испытывал проблем в припасах и коммуникации. Главным достижением стал захват оборонительных башен (каланчей), на которых были укреплены цепи, перекрывавшие движение по Дону. Русским войскам удалось захватить часть укреплений крепости, но они были оттуда выбиты.
Одной из причин неудач стало и предательство голландского пушкаря Якоба Янсена, который сообщил туркам информацию о распорядке дня русского войска и характере боевого охранения, что позволило туркам предпринять эффективную вылазку.
© Фото : Открытый источникКрепость Азов
Крепость Азов - РИА Новости, 1920, 25.07.2026
© Фото : Открытый источник
Крепость Азов
На том дело и кончилось. Пётр назвал кампанию "походом о невзятии Азова", но подошёл к делу по государственному, проведя тщательный анализ неудач и приняв меры к их исправлению недостатков военного строительства.
В первую очередь были внесены изменения кораблестроительную программу – строить надлежало не только транспортные, но и боевые корабли, с целью захвата господства на море. В Воронеже были заложены два 36-пушечных корабля – "Апостол Пётр" и "Апостол Павел", а также собраны из частей, построенных в селе Преображенском под Москвой, 22 галеры и четыре брандера.
Была изменена схема командования – во главе сухопутных войск встал ближний боярин Алексей Шеин. Позже, по итогам похода он стал первым русским генералиссимусом. Традиционно это назначение считается уступкой земельной аристократии, но позже Шеин проявил себя в качестве эффективного менеджера при освоении новых территорий России. Флотом же доверили командовать швейцарцу Лефорту, который, понятно, к морю никакого отношения не имел и никаких командных функций не исполнял.
Луи Каравак Портрет Петра I, 1717 год, ГРМ - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
23 июля, 08:00История
Горе побеждённым. 315 лет со дня заключения Прутского мираВ этот день в 1711 году Петр Первый был вынужден подписать с Турцией мирный договор, который оказался меньшим злом в сравнении не только с возможными куда более жесткими условиями османов, но и перспективой полного военного разгрома и даже плена. Однако мира между державами документ так и не принес.
В мае-июле 1696 года была проведена первая успешная морская операция созданного в Воронеже военного флота – русские галеры блокировали устье Дона, исключив подход к крепости 6 кораблей и 17 галер с припасами и десантом в 4000 человек. Появление русских военных кораблей оказалось для турок столь неожиданным, что они не осмелились вступить в бой. До этого донские казаки смогли сжечь два боевых корабля и 10 транспортных судов.
Через два месяца осады, 29 июля, не выдержав постоянных обстрелов и потеряв несколько бастионов из-за неорганизованной, но неожиданно эффективной атаки донских казаков, гарнизон Азова сдался. Одним из условий капитуляции стала выдача Янсена. На следующий день капитулировала и крепость Лютих, контролировавшую северную протоку Дона.
2 августа царь Пётр утвердил планы восстановления цитадели и бастионов взятой крепости. Правда, использовать Азов в качестве базы флота было невозможно – для этой цели был основан город Таганрог на Азовском море.
© commons.wikimedia.orgПервый русский генералиссимус - боярин Алексей Шеин
Первый русский генералиссимус - боярин Алексей Шеин - РИА Новости, 1920, 25.07.2026
© commons.wikimedia.org
Первый русский генералиссимус - боярин Алексей Шеин
В 1700 году с Турцией был заключён мирный договор, который зафиксировал владения России на Азовском море. Однако уже в 1711 году, по итогам неудачного для России Прутского похода, Таганрог пришлось разрушить, а Азов вернуть Турции. Вторично его взяли войска фельдмаршала графа Петра Ласси уже в 1736 году. Возвращение Азова в состав России было зафиксировано Белградским договором 1740 года.
Сам по себе Азов вряд ли был важной целью для России. Скорее уж он представлял интерес для донских казаков, действиям которых он препятствовал, так же, как, например, Кодак на Днепре. Однако, чтобы закрепиться на Азовском, а потом и на Чёрном море, необходимо было зачистить османские твердыни на побережье и тут обойти Азов было совершенно невозможно.
Другое дело, что Пётр I, занявшись формулированием внешней политики, сразу же переориентировался на северо-западное направление – там Россия получала доступ на рынок развитых европейских государств, минуя Турцию. Российская дипломатия решала вопрос получения контроля над черноморскими проливами на протяжении трёх столетий (последним этот вопрос поднимал Сталин, планировавший получить военную базу в Турции), но так и не добилась успеха.
Петр I (Петр Первый, Петр Великий, Петр 1) - РИА Новости, 1920, 05.08.2023
5 августа 2023, 18:00История
Стратегическая ошибка Петра IПётр I как известно прорубил окно в Европу. Сделал он это на севере – в Балтийском море. Но начинал-то на юге… 6 августа 1696 года Пётр распорядился начать строительство на мысу Таганий Рог гавани для военно-морского флота, которая должна была стать плацдармом для дальнейшей российской экспансии на юг
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ИсторияИсторияистория Украиныистория НовороссииАзовское мореПетр IОсманская империяМосковское царствоXVII векРоссияТурцияВоронеж
 
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