https://ukraina.ru/20260729/polsha-khochet-chtoby-kiev-razmestil-na-ee-territorii-proizvodstvo-raket-patriot-novosti-k-1100-1081953265.html
Польша хочет, чтобы Киев разместил на ее территории производство ракет Patriot. Новости к 11:00
Польша хочет, чтобы Киев разместил на ее территории производство ракет Patriot. Новости к 11:00 - 29.07.2026 Украина.ру
Польша хочет, чтобы Киев разместил на ее территории производство ракет Patriot. Новости к 11:00
Польша хочет, чтобы Украина разместила на ее территории производство ракет для ЗРК Patriot, заявил министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш в эфире радиостанции RMF FM. Об этом и других важных событиях рассказал 29 июля телеграм-канал Украина.ру
2026-07-29T11:00
2026-07-29T11:00
2026-07-29T11:00
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"Я не думаю, что возможно строительство фабрики по производству ракет Patriot на территории объятой войной. Но это возможно на территории Польши", - сказал министр.🟦 Венгрия заблокировала переговоры по двум пунктам о вступлении Украины в ЕС, пишет FT со ссылкой на источники. Будапешт отложил открытие второго и третьего кластеров, которые касаются интеграции в единый рынок, и выступил против ускоренного принятия Украины в сообщество.🟦 Сестра умершего сенатора Линдси Грэма*, которой временно были переданы полномочия по замещению его кресла, не стала голосовать в сенате по законопроекту о санкциях против России и Ирана.🟦 Великобритания и Франция отказались участвовать в военно-морской миссии США для охраны Ормузского пролива. Европейцы, как сообщается, сначала хотели бы увидеть устойчивое прекращение огня в войне с Ираном.🟦 Wildberries начала поиск вакантных складских помещений в Казахстане и готова занять весь существующий в стране их свободный объем, пишет Коммерсантъ.🟦 В Японии от тепловых ударов за неделю умерли 45 человек. Число пострадавших от жары с стране стало самым большим в 2026 году.О других событиях - в материале Главное за ночь 29 июля на сайте Украина.ру.* Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, польша, россия, линдси грэм, украина.ру, ес
Новости, Украина, Польша, Россия, Линдси Грэм, Украина.ру, ЕС
Польша хочет, чтобы Киев разместил на ее территории производство ракет Patriot. Новости к 11:00
Польша хочет, чтобы Украина разместила на ее территории производство ракет для ЗРК Patriot, заявил министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш в эфире радиостанции RMF FM. Об этом и других важных событиях рассказал 29 июля телеграм-канал Украина.ру
"Я не думаю, что возможно строительство фабрики по производству ракет Patriot на территории объятой войной. Но это возможно на территории Польши", - сказал министр.
🟦 Венгрия заблокировала переговоры по двум пунктам о вступлении Украины в ЕС, пишет FT со ссылкой на источники. Будапешт отложил открытие второго и третьего кластеров, которые касаются интеграции в единый рынок, и выступил против ускоренного принятия Украины в сообщество.
🟦 Сестра умершего сенатора Линдси Грэма*, которой временно были переданы полномочия по замещению его кресла, не стала голосовать в сенате по законопроекту о санкциях против России и Ирана.
🟦 Великобритания и Франция отказались участвовать в военно-морской миссии США для охраны Ормузского пролива. Европейцы, как сообщается, сначала хотели бы увидеть устойчивое прекращение огня в войне с Ираном.
🟦 Wildberries начала поиск вакантных складских помещений в Казахстане и готова занять весь существующий в стране их свободный объем, пишет Коммерсантъ.
🟦 В Японии от тепловых ударов за неделю умерли 45 человек. Число пострадавших от жары с стране стало самым большим в 2026 году.
О других событиях - в материале Главное за ночь 29 июля на сайте Украина.ру.
* Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.