Польша хочет, чтобы Киев разместил на ее территории производство ракет Patriot. Новости к 11:00 - 29.07.2026 Украина.ру
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Польша хочет, чтобы Киев разместил на ее территории производство ракет Patriot. Новости к 11:00
Польша хочет, чтобы Киев разместил на ее территории производство ракет Patriot. Новости к 11:00 - 29.07.2026 Украина.ру
Польша хочет, чтобы Киев разместил на ее территории производство ракет Patriot. Новости к 11:00
Польша хочет, чтобы Украина разместила на ее территории производство ракет для ЗРК Patriot, заявил министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш в эфире радиостанции RMF FM. Об этом и других важных событиях рассказал 29 июля телеграм-канал Украина.ру
2026-07-29T11:00
2026-07-29T11:00
новости
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"Я не думаю, что возможно строительство фабрики по производству ракет Patriot на территории объятой войной. Но это возможно на территории Польши", - сказал министр.🟦 Венгрия заблокировала переговоры по двум пунктам о вступлении Украины в ЕС, пишет FT со ссылкой на источники. Будапешт отложил открытие второго и третьего кластеров, которые касаются интеграции в единый рынок, и выступил против ускоренного принятия Украины в сообщество.🟦 Сестра умершего сенатора Линдси Грэма*, которой временно были переданы полномочия по замещению его кресла, не стала голосовать в сенате по законопроекту о санкциях против России и Ирана.🟦 Великобритания и Франция отказались участвовать в военно-морской миссии США для охраны Ормузского пролива. Европейцы, как сообщается, сначала хотели бы увидеть устойчивое прекращение огня в войне с Ираном.🟦 Wildberries начала поиск вакантных складских помещений в Казахстане и готова занять весь существующий в стране их свободный объем, пишет Коммерсантъ.🟦 В Японии от тепловых ударов за неделю умерли 45 человек. Число пострадавших от жары с стране стало самым большим в 2026 году.О других событиях - в материале Главное за ночь 29 июля на сайте Украина.ру.* Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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Новости
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, польша, россия, линдси грэм, украина.ру, ес
Новости, Украина, Польша, Россия, Линдси Грэм, Украина.ру, ЕС

Польша хочет, чтобы Киев разместил на ее территории производство ракет Patriot. Новости к 11:00

11:00 29.07.2026
 
© Фото : Creative Commons/Mateusz War / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© Фото : Creative Commons/Mateusz War
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Польша хочет, чтобы Украина разместила на ее территории производство ракет для ЗРК Patriot, заявил министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш в эфире радиостанции RMF FM. Об этом и других важных событиях рассказал 29 июля телеграм-канал Украина.ру
"Я не думаю, что возможно строительство фабрики по производству ракет Patriot на территории объятой войной. Но это возможно на территории Польши", - сказал министр.
🟦 Венгрия заблокировала переговоры по двум пунктам о вступлении Украины в ЕС, пишет FT со ссылкой на источники. Будапешт отложил открытие второго и третьего кластеров, которые касаются интеграции в единый рынок, и выступил против ускоренного принятия Украины в сообщество.
🟦 Сестра умершего сенатора Линдси Грэма*, которой временно были переданы полномочия по замещению его кресла, не стала голосовать в сенате по законопроекту о санкциях против России и Ирана.
🟦 Великобритания и Франция отказались участвовать в военно-морской миссии США для охраны Ормузского пролива. Европейцы, как сообщается, сначала хотели бы увидеть устойчивое прекращение огня в войне с Ираном.
🟦 Wildberries начала поиск вакантных складских помещений в Казахстане и готова занять весь существующий в стране их свободный объем, пишет Коммерсантъ.
🟦 В Японии от тепловых ударов за неделю умерли 45 человек. Число пострадавших от жары с стране стало самым большим в 2026 году.
О других событиях - в материале Главное за ночь 29 июля на сайте Украина.ру.

* Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.
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