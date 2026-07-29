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Польша хочет, чтобы Киев разместил на ее территории производство ракет Patriot. Новости к 11:00

Польша хочет, чтобы Киев разместил на ее территории производство ракет Patriot. Новости к 11:00 - 29.07.2026 Украина.ру

Польша хочет, чтобы Киев разместил на ее территории производство ракет Patriot. Новости к 11:00

Польша хочет, чтобы Украина разместила на ее территории производство ракет для ЗРК Patriot, заявил министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш в эфире радиостанции RMF FM. Об этом и других важных событиях рассказал 29 июля телеграм-канал Украина.ру

2026-07-29T11:00

2026-07-29T11:00

2026-07-29T11:00

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"Я не думаю, что возможно строительство фабрики по производству ракет Patriot на территории объятой войной. Но это возможно на территории Польши", - сказал министр.🟦 Венгрия заблокировала переговоры по двум пунктам о вступлении Украины в ЕС, пишет FT со ссылкой на источники. Будапешт отложил открытие второго и третьего кластеров, которые касаются интеграции в единый рынок, и выступил против ускоренного принятия Украины в сообщество.🟦 Сестра умершего сенатора Линдси Грэма*, которой временно были переданы полномочия по замещению его кресла, не стала голосовать в сенате по законопроекту о санкциях против России и Ирана.🟦 Великобритания и Франция отказались участвовать в военно-морской миссии США для охраны Ормузского пролива. Европейцы, как сообщается, сначала хотели бы увидеть устойчивое прекращение огня в войне с Ираном.🟦 Wildberries начала поиск вакантных складских помещений в Казахстане и готова занять весь существующий в стране их свободный объем, пишет Коммерсантъ.🟦 В Японии от тепловых ударов за неделю умерли 45 человек. Число пострадавших от жары с стране стало самым большим в 2026 году.О других событиях - в материале Главное за ночь 29 июля на сайте Украина.ру.* Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.

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