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Запад накачивает Украину оружием, которое она повернёт против него же - Захарова

Запад накачивает Украину оружием, которое она повернёт против него же - Захарова - 29.07.2026 Украина.ру

Запад накачивает Украину оружием, которое она повернёт против него же - Захарова

Созданный Западом на Украине монстр связан с криминалом и нанесёт удар по своим спонсорам. Об этом 29 июля заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik

2026-07-29T12:48

2026-07-29T12:48

2026-07-29T12:48

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Чаще всего западные поставки оружия не доходят до Киева и "распределяются", отметила Захарова. По её словам, что-то уходит на черный рынок, часть – в регионы мира, где действуют террористы, а часть – на украинский фронт. "Созданный западом монстр идет уже напролом, обслуживает интересы не то что итальянской мафии, он будет обслуживать любые группировки, которые будут давать ему деньги. Он уже какое-то время назад до африканского континента добрался, вплоть до того, что с дипломатические отношения с Украиной разорвали три африканских государства... А про Европу понятно было сразу, что весь поток оружия, который идет на Банковую, он первой частью туда вообще не доходит", – сказала Захарова.Она напомнила слова главы Минобороны Италии Крозетто, который сравнил военную помощь Украине с "лекарством для больного", предупредив, что рано или поздно киевский режим нанесет удар по своим спонсорам."Вы больному даете не то что позволит ему иметь силы для осознания своего преступления, для исправления, для переходы в новое качество – от больного к здоровому, от преступника к человеку, осознавшему свое преступление. Вы накачиваете его тем, что мобилизует его на смертном одре для последнего удара по вам же!" – подчеркнула Захарова.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Стало известно, как Дуров помогал спецслужбам Украины готовить теракты. Хроника событий на утро 29 июляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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