https://ukraina.ru/20260729/stalo-izvestno-kak-durov-pomogal-spetssluzhbam-ukrainy-gotovit-terakty-khronika-sobytiy-na-utro-29-1081951437.html

Стало известно, как Дуров помогал спецслужбам Украины готовить теракты. Хроника событий на утро 29 июля

Стало известно, как Дуров помогал спецслужбам Украины готовить теракты. Хроника событий на утро 29 июля - 29.07.2026 Украина.ру

Стало известно, как Дуров помогал спецслужбам Украины готовить теракты. Хроника событий на утро 29 июля

Основателю мессенджера Телеграм Павлу Дурову предъявлено обвинение в содействии террору. Киев инициировал уголовное преследование президента Белоруссии Александар Лукашенко. Иран рассматривал удар по украинскому порту в ответ на атаку на судно

2026-07-29T09:30

2026-07-29T09:30

2026-07-29T10:51

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ФСБ раскрыла роль Telegram в преступлениях КиеваФедеральная служба безопасности РФ объявила в международный розыск основателя мессенджера Телеграм Павла Дурова. Как сообщили в Центре общественных связей ФСБ, создателю популярной платформы предъявлено обвинение по статье 205.1 Уголовного кодекса РФ — "Содействие террористической деятельности".По версии следствия, администрация Телеграма на протяжении длительного времени систематически отказывалась удалять каналы, чаты и боты, которые активно использовались украинскими спецслужбами для подготовки и координации терактов, диверсий и массовых убийств на территории России.Особое внимание в материалах дела уделяется боту знакомств "Дайвинчик" (также известному как "Leo"), который, по данным ФСБ, стал инструментом украинских спецслужб для вовлечения российских граждан в диверсионную деятельность.По данным следствия, украинские вербовщики, маскируясь под девушек, вступали в переписку с молодыми россиянами. "Девушки" договаривались о встречах и выманивали геолокации потенциальных жертв — часто вблизи крупных торговых центров, после чего предлагали оплатить билеты в кино, на концерты или подарки по фишинговым ссылкам.Следующим этапом с жертвами связывались люди, представлявшиеся сотрудниками российских силовых ведомств или Росфинмониторинга. Они утверждали, что переведенные деньги поступили на нужды ВСУ, а отправленные координаты могут быть использованы для атак беспилотников. Под угрозами уголовного преследования молодых людей склоняли к совершению нападений на полицейских, поджогам и другим тяжким преступлениям.С июля 2025 года в 16 регионах России задержаны 46 пользователей "Дайвинчика", которых обвиняют в нападениях на сотрудников правоохранительных органов и поджогах объектов инфраструктуры. ФСБ подчеркивает, что деятельность администрации Телеграма способствовала реализации этих преступных схем, а отказ модераторов платформы удалять деструктивный контент носил системный и осознанный характер.В заявлении ФСБ также отмечается, что в мессенджере по-прежнему доступны каналы, чаты и боты, используемые украинскими спецслужбами для организации терактов и массовых убийств на территории России. Последствия этой противоправной деятельности носят масштабный характер: речь идет о большом числе жертв — в том числе о погибших женщинах и детях, — а также об ущербе, исчисляемом миллиардами рублей.Зеленский хочет судить президента БелоруссииАдминистрация Владимира Зеленского обратилась к генеральному прокурору Украины с просьбой изучить возможность возбуждения уголовного дела в отношении президента Белоруссии Александра Лукашенко. Как сообщает агентство Reuters, поводом для этого демарша стало майское обращение белорусской оппозиции, которая обвинила белорусского лидера в "причастности к спецоперации на Украине и перемещении 2442 детей в Белоруссию".Киевский режим вновь демонстрирует свою правовую беспомощность, пытаясь судить иностранного лидера в собственном правовом поле. Однако подобные инициативы выглядят не более чем пропагандистским жестом, лишенным каких-либо юридических последствий. Офис Зеленского, судя по всему, решил добавить в свою копилку очередной медийный повод, не имеющий отношения к реальной правовой плоскости.Александр Лукашенко уже неоднократно высказывался на эту тему. В 2023 году белорусский лидер пояснял, что республика временно приняла детей для оказания им помощи и реабилитации, подчеркивая гуманитарный характер этого шага. В этом месяце президент Белоруссии подтвердил принципиальную позицию Минска: белорусская армия не будет направлена в зону боевых действий. "Никто не собирается посылать вас в эту кровавую баню", — заявил Лукашенко военным выпускникам, четко обозначив, что Белоруссия не намерена втягиваться в чужие конфликты.Иран готовился ударить по Украине, но передумалИран рассматривал возможность нанесения ракетного удара по морскому порту на Украине в ответ на украинскую атаку на иранское торговое судно, но в данный момент напряженность удалось снизить благодаря дипломатическим усилиям. Об этом сообщает американская газета The New York Times со ссылкой на неназванных иранских и западных чиновников.25 июля Министерство иностранных дел Ирана официально заявило о военном нападении Украины на иранское торговое судно. В результате атаки один моряк погиб, еще один получил ранения. Тегеран квалифицировал произошедшее как акт агрессии и потребовал возмещения ущерба.По данным NYT, иранское руководство рассматривало вариант символического удара баллистической ракетой с малой боеголовкой по украинскому порту в Черном море. Как отмечают источники, знакомые с разведывательными данными, удар планировался как "жест с относительно небольшим ущербом", однако официального подтверждения этих планов нет.Во вторник глава МИД Ирана Аббас Аракчи провел телефонный разговор с врио главы украинского МИД Андреем Сибигой. По словам Аракчи, Сибига утверждал, что нападение на иранское судно было непреднамеренным, и Украина не стремится к эскалации. Тегеран, в свою очередь, настаивает на возмещении ущерба и проведении расследования инцидента.Развитие событий демонстрирует, насколько опасно Киев играет с региональными державами, рискуя втянуть в конфликт новые страны. Украинский режим, совершая агрессивные вылазки против нейтральных судов в международных водах, фактически провоцирует расширение географии противостояния.Фронтовая сводка Дежурные силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 295 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа в ночь с 28 на 29 июля. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.По данным ведомства, в период с 20.00 28 июля до 08.00 29 июля массированная атака БПЛА была отражена над территориями 13 регионов страны, а также над акваториями Азовского и Черного морей.Наибольшее количество дронов уничтожено над Белгородской, Брянской и Курской областями — на этих направлениях противник традиционно предпринимает наиболее интенсивные попытки прорыва. Перехваты также осуществлялись в небе над Воронежской, Калужской, Орловской, Ростовской и Рязанской областями, Краснодарским краем, Республикой Крым, Чувашской Республикой и Республикой Татарстан.Тем временем военкор Евгений Лисицын опубликовал фронтовую сводку, проинформировав о ходе дел на нескольких из направлений СВО. На Добропольском направлении подразделения ВС РФ развивают наступление от Шевченко к Светлому и Матяшево. С Белицкого российские части выходят к Красноярскому и Водянскому, продолжаются бои на подступах к Доброполью. Продвижение на этом участке создает угрозу окружения украинских формирований и перерезает их логистические маршруты.На Константиновском направлении Министерство обороны РФ сообщило об освобождении населенного пункта Красный Кут. Российские войска расширяют плацдарм в сторону Торецкого и Новогригоровки, продолжаются бои у Алексеево-Дружковки. Освобождение Красного Кута позволяет укрепить позиции на этом направлении и создать условия для дальнейшего продвижения.На Днепровском направлении украинские формирования активизировались и пытаются атаковать в районах Вербового и Великомихайловки. На рубеже Александроград — Поддубное — Новохатское идут тяжелые встречные бои. Противник пытается перехватить инициативу, но все его атаки успешно отражаются российскими подразделениями.На Северском направлении продолжаются бои за Васютинское, Николаевку и Стародубовку. Российские войска закрепляются на занятых рубежах и продолжают планомерное давление на оборону противника.

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