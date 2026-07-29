Торговый флот покидает Украину: Дудчак о том, как зерно и металл оказались в блокаде
Украинские порты фактически блокированы для торгового флота: перевозчики уходят из-за угроз безопасности, сообщает издание "Инсайдер".
Экспорт зерна и металлов застопорился, а автомобильные альтернативы дорожают на фоне скачка цен на дизель. В то же время украинский кабмин пошел на повышение тарифов на электричество и железнодорожные перевозки, вместо того чтобы поддержать производителей, оказавшихся в логистической ловушке.
Насколько критичен морской экспорт для украинского ВВП в текущих условиях, каковы прогнозы по падению экономики и как долго продлится экспортный кризис на Украине корреспонденту Анастасии Градинаровой объяснил эксперт Института стран СНГ, кандидат экономических наук Александр Дудчак.
*В материале упоминается украинский бизнесмен Ринат Ахметов, признанный членом экстремистского объединения.
Экспорт зерна и металлов застопорился, а автомобильные альтернативы дорожают на фоне скачка цен на дизель. В то же время украинский кабмин пошел на повышение тарифов на электричество и железнодорожные перевозки, вместо того чтобы поддержать производителей, оказавшихся в логистической ловушке.
Насколько критичен морской экспорт для украинского ВВП в текущих условиях, каковы прогнозы по падению экономики и как долго продлится экспортный кризис на Украине корреспонденту Анастасии Градинаровой объяснил эксперт Института стран СНГ, кандидат экономических наук Александр Дудчак.
*В материале упоминается украинский бизнесмен Ринат Ахметов, признанный членом экстремистского объединения.
Подписывайся на