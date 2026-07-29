Торговый флот покидает Украину: Дудчак о том, как зерно и металл оказались в блокаде - 29.07.2026 Украина.ру
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Торговый флот покидает Украину: Дудчак о том, как зерно и металл оказались в блокаде
Торговый флот покидает Украину: Дудчак о том, как зерно и металл оказались в блокаде - 29.07.2026 Украина.ру
Торговый флот покидает Украину: Дудчак о том, как зерно и металл оказались в блокаде
Украинские порты фактически блокированы для торгового флота: перевозчики уходят из-за угроз безопасности, сообщает издание "Инсайдер". Экспорт зерна и металлов... Украина.ру, 29.07.2026
2026-07-29T13:20
2026-07-29T13:20
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Украинские порты фактически блокированы для торгового флота: перевозчики уходят из-за угроз безопасности, сообщает издание "Инсайдер". Экспорт зерна и металлов застопорился, а автомобильные альтернативы дорожают на фоне скачка цен на дизель. В то же время украинский кабмин пошел на повышение тарифов на электричество и железнодорожные перевозки, вместо того чтобы поддержать производителей, оказавшихся в логистической ловушке.Насколько критичен морской экспорт для украинского ВВП в текущих условиях, каковы прогнозы по падению экономики и как долго продлится экспортный кризис на Украине корреспонденту Анастасии Градинаровой объяснил эксперт Института стран СНГ, кандидат экономических наук Александр Дудчак.*В материале упоминается украинский бизнесмен Ринат Ахметов, признанный членом экстремистского объединения.
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видео, украина, александр дудчак, ринат ахметов, снг, логистика, порты, торговля, экспорт, эксперты, черное море, видео
Видео, Украина, Александр Дудчак, Ринат Ахметов, СНГ, логистика, порты, торговля, экспорт, эксперты, Черное море

Торговый флот покидает Украину: Дудчак о том, как зерно и металл оказались в блокаде

13:20 29.07.2026
 
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Украинские порты фактически блокированы для торгового флота: перевозчики уходят из-за угроз безопасности, сообщает издание "Инсайдер".

Экспорт зерна и металлов застопорился, а автомобильные альтернативы дорожают на фоне скачка цен на дизель. В то же время украинский кабмин пошел на повышение тарифов на электричество и железнодорожные перевозки, вместо того чтобы поддержать производителей, оказавшихся в логистической ловушке.

Насколько критичен морской экспорт для украинского ВВП в текущих условиях, каковы прогнозы по падению экономики и как долго продлится экспортный кризис на Украине корреспонденту Анастасии Градинаровой объяснил эксперт Института стран СНГ, кандидат экономических наук Александр Дудчак.

*В материале упоминается украинский бизнесмен Ринат Ахметов, признанный членом экстремистского объединения.
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