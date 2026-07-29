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Торговый флот покидает Украину: Дудчак о том, как зерно и металл оказались в блокаде

Торговый флот покидает Украину: Дудчак о том, как зерно и металл оказались в блокаде - 29.07.2026 Украина.ру

Торговый флот покидает Украину: Дудчак о том, как зерно и металл оказались в блокаде

Украинские порты фактически блокированы для торгового флота: перевозчики уходят из-за угроз безопасности, сообщает издание "Инсайдер". Экспорт зерна и металлов... Украина.ру, 29.07.2026

2026-07-29T13:20

2026-07-29T13:20

2026-07-29T13:20

видео

украина

александр дудчак

ринат ахметов

снг

логистика

порты

торговля

экспорт

эксперты

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Украинские порты фактически блокированы для торгового флота: перевозчики уходят из-за угроз безопасности, сообщает издание "Инсайдер". Экспорт зерна и металлов застопорился, а автомобильные альтернативы дорожают на фоне скачка цен на дизель. В то же время украинский кабмин пошел на повышение тарифов на электричество и железнодорожные перевозки, вместо того чтобы поддержать производителей, оказавшихся в логистической ловушке.Насколько критичен морской экспорт для украинского ВВП в текущих условиях, каковы прогнозы по падению экономики и как долго продлится экспортный кризис на Украине корреспонденту Анастасии Градинаровой объяснил эксперт Института стран СНГ, кандидат экономических наук Александр Дудчак.*В материале упоминается украинский бизнесмен Ринат Ахметов, признанный членом экстремистского объединения.

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