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Пожизненное для Дурова, провалы ВСУ, заработок на горе украинцев. Хроника событий на 13:00 29 июля

Пожизненное для Дурова, провалы ВСУ, заработок на горе украинцев. Хроника событий на 13:00 29 июля - 29.07.2026 Украина.ру

Пожизненное для Дурова, провалы ВСУ, заработок на горе украинцев. Хроника событий на 13:00 29 июля

Дурову грозит наказание вплоть до пожизненного. ВС РФ уничтожают противника и технику. США зарабатывают миллиарды на беде украинцев

2026-07-29T13:00

2026-07-29T13:00

2026-07-29T14:23

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В среду утром Федеральная служба безопасности (ФСБ) России проинформировала, что основателю мессенджера Telegram Павлу Дурову в рамках уголовного дела было предъявлено обвинение по статье о содействии террористической деятельности, он объявляется в международный розыск.ФСБ объясняла, что администрация мессенджера не удалила каналы, чаты и боты, активно используемые спецслужбами Украины для подготовки диверсионно-террористических актов в России, массовых убийств, а также кибермошенничества, последствиями которых стали многочисленные человеческие жертвы, кроме прочего, был нанесен многомиллиардный материальный ущерб.Юрист Олег Зернов считает, что теперь Дурову грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы."За склонение, вербовку или иное вовлечение лиц в совершение преступлений террористической направленности (часть 1.1 статьи 205.1 УК РФ - ред.) предусмотрено наказание как в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет, так и в виде пожизненного лишения свободы", - рассказал он.По его мнению, Дурова могут включить в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Кроме того, ему заблокируют банковские счета в РФ."В случае внесения в перечень денежные средства фигуранта этого списка подлежат блокировке финансовыми организациями. Физлица из списка вправе осуществлять операции, направленные на получение и расходование заработной платы в размере, не превышающем 10 тысяч рублей на каждого члена семьи, осуществлять операции, направленные на уплату налогов и штрафов, а также по возникшим до включения в перечень обязательствам", - объяснил Зернов.В свою очередь адвокат Алексей Долгополов полагает, что основателю Telegram может грозить заочный арест и экстрадиция.По его словам, объявление в международный розыск не означает автоматической экстрадиции: решение принимает государство, на территории которого задержан фигурант. Если страна сочтет дело политически мотивированным или усмотрит иные предусмотренные законом основания, в экстрадиции может быть отказано.Адвокат пояснил, что, поскольку Дуров находится за пределами РФ, российский суд может рассмотреть его дело по существу заочно.IT-эксперт Владимир Зыков предположил, что после предъявления обвинений Дурову, в России могут усилить ограничения в отношении Telegram."С учетом последних событий нельзя исключать дальнейшего усиления ограничений. Например, впоследствии перебросить статус экстремистской организации и на сам Telegram", - сказал Зыков.В то же время, по его словам, это не обязательно повлечет запрет на пользование мессенджером в России, за общение в нем или чтение обычных каналов ответственности не будет.При этом вопрос законности использования и вопрос доступности - не одно и то же, отметил эксперт. Он напомнил, что работа Telegram в России уже ограничивается Роскомнадзором.Роскомнадзор еще в августе прошлого года начал применять меры по частичному ограничению звонков в Telegram для противодействия преступникам. А с февраля ведомство активно замедляет всю работу Telegram в России - из-за нарушения российского законодательства.Юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский подтвердил, что россияне могут использовать Telegram в личных и деловых целях, если они не будут заниматься противоправной деятельностью в мессенджере."Для рядовых пользователей мессенджера в России пока нет прямой угрозы. Если гражданин использует Telegram в личных или деловых целях, не участвуя в обсуждении противоправной деятельности в групповых чатах и не подписываясь на соответствующие каналы, ему ничего не грозит", - рассказал Хаминский.При этом юрист предупредил, что ситуация может кардинально измениться, если Telegram официально признают террористическим или экстремистским сообществом."В этом случае сам факт использования платформы может повлечь серьезные неблагоприятные последствия. В частности, покупка премиум-аккаунтов или любые другие способы оплаты услуг Telegram будут приравниваться к финансированию экстремистской деятельности", - отметил Хаминский.Зампред комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов также подчеркнул, что Telegram на сегодняшний день не признан экстремистским сервисом, и использование платформы гражданами в личных целях не является нарушением закона.Если же речь идет о нелегальных действиях - мошенничестве, создании финансовых пирамид - они пресекаются действующим законодательством независимо от того, через какой сервис действуют преступники, добавил депутат.ФСБ также рассказала о многочисленных фактах использования телеграм-сервиса "Дайвинчик" спецслужбами Украины для вовлечения российских граждан в диверсионно-террористическую деятельность путем обмана и психологической обработки.За год силовики задержали в 16 регионах РФ 46 молодых россиян из числа пользователей "Дайвинчика", по заданию спецслужб Украины, в том числе, нападавших на правоохранителей и совершавших поджоги разных объектов.В среду ФСБ опубликовала видеозапись признания одного из завербованных из Санкт-Петербурга. Он познакомился с девушкой через телеграм-сервис "Дайвинчик" и начал общаться с ней в чате."Я скинул координаты госпиталя военного под словами ее, что она хочет приехать к дяде, который с СВО вернулся", - сказал молодой человек.По его словам, девушка затем засмеялась и прислала видеосообщение.На другом видео житель Ярославской области рассказал, как познакомился с "девушкой" в телеграм-боте "Дайвинчик", перевел ей деньги, а затем под угрозами болгаркой распилил опору линии электропередачи (ЛЭП)."Я познакомился с девушкой в боте Telegram "Дайвинчик". Она мне скинула ссылку на перевод денежных средств. Я перевел денежные средства и оказалось то, что они перевелись на Украину, на территорию Украины. Это мошенническая схема. Заставили меня купить болгарку, резать линию, опору ЛЭП, а также привлечь моего брата", - сказал фигурант.Подросток из Москвы рассказал на видео ЦОС ФСБ, как под угрозой тюрьмы родителям от "представителя кибербезопасности" и "майора ФСБ" поджег АЗС."Со мной выходил на связь изначально какой-то "представитель кибербезопасности" в Московской области, потом "представитель налогов федеральной службы", потом "майор" и еще "майор ФСБ"... Дальше со мной связался какой-то "представитель кибербезопасности". Сказала, если я не хочу, чтобы всех моих родителей посадили в тюрьму, за то, что я соучастник терроризма, я должен выполнить то, что мне говорят", - рассказал подросток.По его словам, он должен был поджечь АЗС, чтобы выманить владельца этой заправки, потому что там якобы "сливают бензин и отправляют все это украинцам на фронт".Провалы ВСУНочью и утром в среду взрывы раздавались в Одессе и области, Харькове и других регионах Украины.ВС РФ ударили по критической инфраструктуре противника в районе Чугуева Харьковской области. Удары также нанесли по объектам ВСУ в Николаеве, по целям в Очакове Николаевской области, в Сумах.Минобороны России позже информировало, что российские военные продолжили наносить удары по портам Украины и морским судам, задействованным в интересах доставки грузов для ВСУ.В результате ударов беспилотниками в порту Николаев были поражены объекты хранения грузов военного назначения и резервуары с горюче-смазочными материалами, предназначенными для ВСУ.Также россияне поразили на переходе морем восточнее Одессы два сухогруза, доставлявшие вооружение и военное имущество в порты Одессы и Черноморска.Все основные автозаправочные станции (АЗС) вдоль дорог от Харькова до Полтавы, Днепра и Павлограда, которые использовали ВСУ, были уничтожены, сообщили в силовых структурах.Армия России установила контроль над населенным пунктом Новая Сечь Сумской области.Российские подразделения группировки "Центр" освободили населенный пункт Светлое в ДНР.Российский самолет в акватории Черного моря уничтожил безэкипажный катер ВСУ.За сутки силы ПВО уничтожили 619 беспилотников и четыре управляемые ракеты большой дальности "Нептун" ВСУ.На Сумском направлении продолжаются активные стрелковые бои. На Шосткинском участке — в населенных пунктах Уланово и Малая Слободка. Тяжелые бои в Рыжевке, Писаревке, Могрице, Марьине, а также в Новой Сечи, поселке Хотень и южнее Иволжанского. Возобновились бои в приграничном селе Проходы. На Харьковском направлении противник перебрасывает с Запорожского участка отдельные подразделения 153-й и 154-й отдельных механизированных бригад ВСУ для усиления группировки. Казачья Лопань: бои продолжаются. Волчанский участок: стрелковые столкновения в Ивановке, Юрченкове, Белом Колодезе, Бакшеевке, у Шевченкова и в Веровке. Великобурлукский участок: бои западнее Петро-Ивановки и в Устиновке.На Купянском направлении высокая интенсивность боев в черте города и южнее. На Константиновском направлении российскими подразделениями был взят населенный пункт Красный Кут (вблизи ранее занятого Торского). Малые группы пехоты закрепляются на занятых позициях. Противник активно применяет БПЛА для противодействия.Россияне продвигаются к Дружковке. Российские штурмовики достигли Алексеево-Дружковки, операторы БПЛА ведут огневое воздействие по группам ВСУ в западной части поселка, которые враг перебрасывает от Кондратовки. Также ВС РФ продвигаются восточнее к Ижевке и Попасному, успехи на данном участке помогут взять в кольцо вражеские группы в кармане у Подольского.На Добропольском направлении зафиксировано начало боевых действий на подступах к городу Доброполье, который является важным узлом обороны противника.На Днепропетровском направлении отмечается активизация малых разведывательно-диверсионных групп ВСУ. Действия противника направлены на попытки прорыва в тыл, создание видимости присутствия и отвлечение сил группировки "Восток" от наступательных операций.Зарабатывание на конфликтеБывший подполковник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров поделился мнением, что встреча президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского показала, что интерес США к Украине сохраняется: они и не могут его потерять, так как зарабатывают там миллиарды долларов."Американцы не могут уйти оттуда (с Украины - ред.) целиком и полностью. Опять же, деньги. Сколько зарабатывает американский ВПК на войне на Украине? Те же ракеты Patriot, те же Starlink, те же системы связи, которые они поставляют на Украину, это огромные деньги", - объяснил Прозоров.Помимо заработка на Украине, американский ВПК и военные заинтересованы в обкатке новых вооружений на поле боя, в освоении новой тактики. Есть в США и масса других сил, заинтересованных в продолжении боевых действий на Украине.Кроме того, экс-офицер СБУ привел в пример транснациональные компании, имеющие на Украине крупные активы, которые они потеряют в случае остановки боевых действий. Так, американская компания-производитель семян и сельскохозяйственной химической продукции Monsanto приобрела много земли в Херсонской и Запорожской областях.В то же время спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер согласились впервые приехать в Киев в рамках усилий по урегулированию конфликта на Украине, утверждает газета Financial Times со ссылкой на осведомленные источники."Уиткофф... и Кушнер согласились впервые посетить Киев в рамках усилий (по урегулированию - ред.)", - говорится в материале.Во вторник вечером Зеленский встретился с Трампом в Белом доме, встреча прошла в закрытом режиме. По итогам встречи Зеленский заявил, что Трамп якобы согласился дать Киеву лицензии на производство ракет-перехватчиков для ЗРК Patriot. Сам Трамп без подробностей сообщил, что его встречи с Зеленским и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху прошли "очень хорошо".Подробнее - в материале Война продолжается, мир - отложен. Итоги встречи Зеленского и Трампа и новые антироссийские санкции США на сайте Украина.ру.

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хроники, эксклюзив, россия, павел дуров, украина, сша, дональд трамп, владимир зеленский, вооруженные силы украины, фсб, telegram, вс рф, всу, потери всу, удары, взрыв, мир без границ