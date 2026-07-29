https://ukraina.ru/20260729/putinu-predlagayut-dogovoritsya-protiv-trampa-kazakov-o-vazhnykh-signalakh-i-vozmozhnom-zavershenii-svo-1081954701.html

Путину предлагают договориться против Трампа? Казаков о важных сигналах и возможном завершении СВО

Путину предлагают договориться против Трампа? Казаков о важных сигналах и возможном завершении СВО - 29.07.2026 Украина.ру

Путину предлагают договориться против Трампа? Казаков о важных сигналах и возможном завершении СВО

Сопредседатель Клуба народного единства, член Совета по внешней и оборонной политике Александр Казаков в студии Украина.ру проанализировал резонансные заявления Украина.ру, 29.07.2026

2026-07-29T12:06

2026-07-29T12:06

2026-07-29T12:06

видео

россия

одесса

украина

александр казаков

владимир путин

касым-жомарт токаев

украина.ру

прогнозы сво

британия

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Сопредседатель Клуба народного единства, член Совета по внешней и оборонной политике Александр Казаков в студии Украина.ру проанализировал резонансные заявления президента Республики Казахстан Касыма-Жомарта Токаева на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Омске, а также объяснил, остался ли интерес у британцев к портовой инфраструктуре Одессы после ударов ВС России:00:23 - Резонансное заявление Токаева на встрече с Путиным: причины и последствия;22:30 - Анализ двух векторов развития СВО;34:58 - Интересы британцев в одесских портах.ТГ-канал Александра Казакова - t.me/ale_kazakovУкраина.ру в МАХ: max.ru/ukr_2025_ruНаш сайт: ukraina.ru

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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видео, россия, одесса, украина, александр казаков, владимир путин, касым-жомарт токаев, украина.ру, прогнозы сво, британия, международная политика, казахстан, видео