Путину предлагают договориться против Трампа? Казаков о важных сигналах и возможном завершении СВО - 29.07.2026 Украина.ру
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Путину предлагают договориться против Трампа? Казаков о важных сигналах и возможном завершении СВО
Путину предлагают договориться против Трампа? Казаков о важных сигналах и возможном завершении СВО - 29.07.2026 Украина.ру
Путину предлагают договориться против Трампа? Казаков о важных сигналах и возможном завершении СВО
Сопредседатель Клуба народного единства, член Совета по внешней и оборонной политике Александр Казаков в студии Украина.ру проанализировал резонансные заявления Украина.ру, 29.07.2026
2026-07-29T12:06
2026-07-29T12:06
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россия
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украина
александр казаков
владимир путин
касым-жомарт токаев
украина.ру
прогнозы сво
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Сопредседатель Клуба народного единства, член Совета по внешней и оборонной политике Александр Казаков в студии Украина.ру проанализировал резонансные заявления президента Республики Казахстан Касыма-Жомарта Токаева на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Омске, а также объяснил, остался ли интерес у британцев к портовой инфраструктуре Одессы после ударов ВС России:00:23 - Резонансное заявление Токаева на встрече с Путиным: причины и последствия;22:30 - Анализ двух векторов развития СВО;34:58 - Интересы британцев в одесских портах.ТГ-канал Александра Казакова - t.me/ale_kazakovУкраина.ру в МАХ: max.ru/ukr_2025_ruНаш сайт: ukraina.ru
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видео, россия, одесса, украина, александр казаков, владимир путин, касым-жомарт токаев, украина.ру, прогнозы сво, британия, международная политика, казахстан, видео
Видео, Россия, Одесса, Украина, Александр Казаков, Владимир Путин, Касым-Жомарт Токаев, Украина.ру, прогнозы СВО, Британия, Международная политика, Казахстан

Путину предлагают договориться против Трампа? Казаков о важных сигналах и возможном завершении СВО

12:06 29.07.2026
 
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Сопредседатель Клуба народного единства, член Совета по внешней и оборонной политике Александр Казаков в студии Украина.ру проанализировал резонансные заявления президента Республики Казахстан Касыма-Жомарта Токаева на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Омске, а также объяснил, остался ли интерес у британцев к портовой инфраструктуре Одессы после ударов ВС России:

00:23 - Резонансное заявление Токаева на встрече с Путиным: причины и последствия;
22:30 - Анализ двух векторов развития СВО;
34:58 - Интересы британцев в одесских портах.

ТГ-канал Александра Казакова - t.me/ale_kazakov

Украина.ру в МАХ: max.ru/ukr_2025_ru

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ВидеоРоссияОдессаУкраинаАлександр КазаковВладимир ПутинКасым-Жомарт ТокаевУкраина.рупрогнозы СВОБританияМеждународная политикаКазахстан
 
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