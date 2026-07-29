Герой России присмотрелся к намерению Британии установить протекторат на Украине - 29.07.2026 Украина.ру
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Герой России присмотрелся к намерению Британии установить протекторат на Украине
Герой России присмотрелся к намерению Британии установить протекторат на Украине - 29.07.2026 Украина.ру
Герой России присмотрелся к намерению Британии установить протекторат на Украине
Миротворческая миссия Британии на Украине может быть предлогом для установления протектората над частью украинской территории. Об этом 29 июля заявил aif.ru Герой России генерал-майор Сергей Липовой
2026-07-29T13:45
2026-07-29T13:45
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Британский премьер-министр Энди Бернем заявил о помощи королевства киевскому режиму и готовности направить войска на Украину после заключения мирного соглашения "для укрепления безопасности в долгосрочной перспективе".Мотивы официального Лондона могут быть корыстными, отмети военный эксперт. По его мнению, при переходе центральной и южной части Украины под российский контроль англичане постараются закрепиться на Западной Украине."В данной ситуации скрытой целью может быть только взятие под протекторат Западной Украины. Это регион, который легче поддается манипуляции сознанием местного населения. На тот случай, если центральная и южная часть Украины перейдет именно под российский контроль, они попытаются оккупировать западные области под видом миротворцев и защиты конституционного строя", — сказал Липовой.По его мнению, миссия британских войск может быть лишь прикрытием для реализации геополитических амбиций Лондона. Вместо обеспечения мира эти силы на Западной Украине будут выполнять совершенно иные задачи, далекие от официально декларируемых гуманитарных целей.Липовой ранее оценил потенциальную численность британского военного контингента в 3-5 тыс. Тем временем Итальянские политики добиваются остановки военных поставок на УкраинуБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Пожизненное для Дурова, провалы ВСУ, заработок на горе украинцев. Хроника событий на 13:00 29 июляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, лондон, россия, западная украина, вооруженные силы украины, военные коалиции, прогнозы сво, военный эксперт
Новости, Украина, Лондон, Россия, Западная Украина, Вооруженные силы Украины, военные коалиции, прогнозы СВО, военный эксперт

Герой России присмотрелся к намерению Британии установить протекторат на Украине

13:45 29.07.2026
 
© РИА Новости . Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкСергей Липовой
Сергей Липовой - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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Миротворческая миссия Британии на Украине может быть предлогом для установления протектората над частью украинской территории. Об этом 29 июля заявил aif.ru Герой России генерал-майор Сергей Липовой
Британский премьер-министр Энди Бернем заявил о помощи королевства киевскому режиму и готовности направить войска на Украину после заключения мирного соглашения "для укрепления безопасности в долгосрочной перспективе".
Мотивы официального Лондона могут быть корыстными, отмети военный эксперт. По его мнению, при переходе центральной и южной части Украины под российский контроль англичане постараются закрепиться на Западной Украине.
"В данной ситуации скрытой целью может быть только взятие под протекторат Западной Украины. Это регион, который легче поддается манипуляции сознанием местного населения. На тот случай, если центральная и южная часть Украины перейдет именно под российский контроль, они попытаются оккупировать западные области под видом миротворцев и защиты конституционного строя", — сказал Липовой.
По его мнению, миссия британских войск может быть лишь прикрытием для реализации геополитических амбиций Лондона. Вместо обеспечения мира эти силы на Западной Украине будут выполнять совершенно иные задачи, далекие от официально декларируемых гуманитарных целей.
Липовой ранее оценил потенциальную численность британского военного контингента в 3-5 тыс.
Тем временем Итальянские политики добиваются остановки военных поставок на Украину
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Пожизненное для Дурова, провалы ВСУ, заработок на горе украинцев. Хроника событий на 13:00 29 июля
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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