29 июля 2026 года, утренний эфир - 29.07.2026 Украина.ру
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29 июля 2026 года, утренний эфир
29 июля 2026 года, утренний эфир - 29.07.2026 Украина.ру
29 июля 2026 года, утренний эфир
Сегодня в эфире: Украина.ру, 29.07.2026
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новороссия
иван лизан
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новороссия сегодня
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Сегодня в эфире:* Время Новороссии. За строкой материала: как журналист "Комсомолки" ищет правду. Гость: Юлия Андриенко – специальный корреспондент "Комсомольской правды".* Время Новороссии. Голос, покоряющий жанры: как оперная техника встречается с поп-музыкой. Гость: Маргарита Валиулина – оперная поп певица.* Помогаем своим. От школьной инициативы к Всероссийскому движению: "Нити единства". Гость: Алёна Другова – учитель начальных классов.* Аналитика от издания Украина.ру. Что происходит в украинской экономике и энергетике. Гость: Иван Лизан – экономист, глава аналитического бюро центра "Сонар-2050".
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новороссия, иван лизан, украина.ру, новороссия сегодня, видео
Новороссия, Иван Лизан, Украина.ру, Новороссия сегодня

29 июля 2026 года, утренний эфир

13:18 29.07.2026
 
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Сегодня в эфире:

* Время Новороссии. За строкой материала: как журналист "Комсомолки" ищет правду. Гость: Юлия Андриенко – специальный корреспондент "Комсомольской правды".

* Время Новороссии. Голос, покоряющий жанры: как оперная техника встречается с поп-музыкой. Гость: Маргарита Валиулина – оперная поп певица.

* Помогаем своим. От школьной инициативы к Всероссийскому движению: "Нити единства". Гость: Алёна Другова – учитель начальных классов.

* Аналитика от издания Украина.ру. Что происходит в украинской экономике и энергетике. Гость: Иван Лизан – экономист, глава аналитического бюро центра "Сонар-2050".
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