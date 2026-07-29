https://ukraina.ru/20260729/29-iyulya-2026-goda-utrenniy-efir-1081959583.html

29 июля 2026 года, утренний эфир

29 июля 2026 года, утренний эфир - 29.07.2026 Украина.ру

29 июля 2026 года, утренний эфир

Сегодня в эфире: Украина.ру, 29.07.2026

2026-07-29T13:18

2026-07-29T13:18

2026-07-29T13:18

новороссия

иван лизан

украина.ру

новороссия сегодня

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Сегодня в эфире:* Время Новороссии. За строкой материала: как журналист "Комсомолки" ищет правду. Гость: Юлия Андриенко – специальный корреспондент "Комсомольской правды".* Время Новороссии. Голос, покоряющий жанры: как оперная техника встречается с поп-музыкой. Гость: Маргарита Валиулина – оперная поп певица.* Помогаем своим. От школьной инициативы к Всероссийскому движению: "Нити единства". Гость: Алёна Другова – учитель начальных классов.* Аналитика от издания Украина.ру. Что происходит в украинской экономике и энергетике. Гость: Иван Лизан – экономист, глава аналитического бюро центра "Сонар-2050".

новороссия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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