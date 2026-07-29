https://ukraina.ru/20260729/plana-net-zelenskiy-prokommentiroval-vozvraschenie-kryma-1081956514.html
Плана нет: Зеленский прокомментировал "возвращение" Крыма
Плана нет: Зеленский прокомментировал "возвращение" Крыма - 29.07.2026 Украина.ру
Плана нет: Зеленский прокомментировал "возвращение" Крыма
Нынешнее руководство Украины не располагает планами по возращению Крыма, заявил Владимир Зеленский во время своего визита в США. Об этом 29 июля сообщает РИА Новости
2026-07-29T12:29
2026-07-29T12:29
2026-07-29T12:29
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"К сожалению, нет" — так ответил Зеленский на соответствующий вопрос в интервью телеканалу Fox News.В марте Зеленский заявлял, что не считает за людей тех, кто поддержал воссоединение Крыма с Россией в 2014 году.Российское издание напомнило, что глава крымского Центра поддержки украинских переселенцев международного общественного движения "Другая Украина" Олег Бондаренко 27 июня назвал угрозы Владимира Зеленского в отношении полуострова откровенным человеконенавистничеством.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Стало известно, как Дуров помогал спецслужбам Украины готовить теракты. Хроника событий на утро 29 июляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
крым
киев
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Новости, Крым, Киев, США, Владимир Зеленский, Fox News, Украина, Россия, Чей Крым, бывший СССР
Плана нет: Зеленский прокомментировал "возвращение" Крыма
Нынешнее руководство Украины не располагает планами по возращению Крыма, заявил Владимир Зеленский во время своего визита в США. Об этом 29 июля сообщает РИА Новости
"К сожалению, нет" — так ответил Зеленский на соответствующий вопрос в интервью телеканалу Fox News.
В марте Зеленский заявлял, что не считает за людей тех, кто поддержал воссоединение Крыма с Россией в 2014 году.
Российское издание напомнило, что глава крымского Центра поддержки украинских переселенцев международного общественного движения "Другая Украина" Олег Бондаренко 27 июня назвал угрозы Владимира Зеленского в отношении полуострова откровенным человеконенавистничеством.
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