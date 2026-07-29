Дроны, саперы и наступление: что происходит на фронте 29 июля - 29.07.2026 Украина.ру
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Дроны, саперы и наступление: что происходит на фронте 29 июля
Дроны, саперы и наступление: что происходит на фронте 29 июля - 29.07.2026 Украина.ру
Дроны, саперы и наступление: что происходит на фронте 29 июля
За прошедшие сутки на территории России и в зоне специальной военной операции произошел ряд событий, связанных как с военными действиями, так и с обеспечением безопасности гражданского населения. Об этом и других новостях в ежедневной сводке произошедшего 29 июля написал Телеграм-канал Украина.ру
2026-07-29T12:35
2026-07-29T12:35
сво
спецоперация
вс рф
всу
россия
запорожская область
таганрог
лукас подольски
вооруженные силы украины
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🟥 Российские войска зашли в Дружковку в ДНР. "Пока украинские пропагандисты продолжают рассказывать сказки, что "Константиновка ещё наша" и "русские даже не подошли", наши подразделения уже уверенно продвигаются дальше", — сообщили РИА Новости в "Южной" группировке.🟥 Российские войска освободили Новую Сечь в Сумской области и Светлое в ДНР, сообщило Минобороны.🟥 В Запорожской области зафиксировано аварийное отключение электроэнергии. Информация о причинах и масштабах ЧП уточняется, энергетики работают над восстановлением подачи электричества.🟥 Глава Республики Крым Сергей Аксёнов сообщил о трагических последствиях ночного налета украинских беспилотников на полуостров. В результате атаки погибли два человека, еще пятеро получили ранения различной степени тяжести. На месте происшествия работают экстренные службы, оказывается помощь пострадавшим.🟥 В Таганроге проводится эвакуация населения в районе завода имени Г. М. Бериева. Мэр города Светлана Камбулова сообщила, что зона эвакуации установлена "в радиусе от завода" и до улицы Спортивная. Мероприятия проводятся для обеспечения условий безопасной работы саперов. Жителей призывают сохранять спокойствие и следовать указаниям властей.🟥 Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил о решении сформировать стратегический запас топлива для нужд спецслужб и бюджетных организаций. Кроме того, власти региона прорабатывают дополнительные меры защиты автозаправочных станций от возможных атак со стороны ВСУ. Это решение принято в рамках повышения устойчивости региона к внешним угрозам.🟥 На Константиновском направлении российские войска продолжают наступление в сторону Дружковки. Как сообщает телеграм-канал "Дневник Десантника", в ходе штурмовых действий бойцы ВС РФ достигли населенного пункта Алексеево-Дружковка. Операторы беспилотных летательных аппаратов ведут огневое воздействие по группам противника в западной части поселка, которые враг перебрасывает со стороны Кондратовки.🟥 Продвижение идет и восточнее — в направлении Ижевки и Попасного. Успехи на этих участках, по мнению аналитиков, позволят взять в кольцо вражеские группировки в кармане у Подольского. Активную поддержку наступающим оказывает авиация, которая наносит удары по ближайшим пунктам дислокации ВСУ в Дружковско-Краматорской агломерации.🟥 Параллельно с боевыми действиями российские военные проводят эвакуацию мирных жителей из зоны конфликта. Как отмечает канал, противник, действуя подло и коварно, продолжает наносить удары по мирным гражданам, пытающимся покинуть город. Несмотря на это, работа по спасению населения продолжается.​🟥 В Сумской области, за ночь нанесено 8 ударов по АЗС.🟥 Готовится новый обмен пленными между Украиной и Россией: будут возвращены раненые военнослужащие, сообщила омбудсмен РФ Яна Лантратова. Официальных заявлений с украинской стороны пока не было.🟥 Одно из промышленных предприятий Пермского края атаковали беспилотники. Предварительно, пострадавших нет.🟥 В Севастополе воздушная тревога.О других новостях к началу этого дня — в ежедневном обзоре Стало известно, как Дуров помогал спецслужбам Украины готовить теракты. Хроника событий на утро 29 июля.
россия
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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сво, спецоперация, вс рф, всу, россия, запорожская область, таганрог, лукас подольски, вооруженные силы украины
СВО, Спецоперация, ВС РФ, ВСУ, Россия, Запорожская область, Таганрог, Лукас Подольски, Вооруженные силы Украины

Дроны, саперы и наступление: что происходит на фронте 29 июля

12:35 29.07.2026
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© РИА Новости . Станислав Красильников
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За прошедшие сутки на территории России и в зоне специальной военной операции произошел ряд событий, связанных как с военными действиями, так и с обеспечением безопасности гражданского населения. Об этом и других новостях в ежедневной сводке произошедшего 29 июля написал Телеграм-канал Украина.ру
🟥 Российские войска зашли в Дружковку в ДНР.
"Пока украинские пропагандисты продолжают рассказывать сказки, что "Константиновка ещё наша" и "русские даже не подошли", наши подразделения уже уверенно продвигаются дальше", — сообщили РИА Новости в "Южной" группировке.
🟥 Российские войска освободили Новую Сечь в Сумской области и Светлое в ДНР, сообщило Минобороны.
🟥 В Запорожской области зафиксировано аварийное отключение электроэнергии. Информация о причинах и масштабах ЧП уточняется, энергетики работают над восстановлением подачи электричества.
🟥 Глава Республики Крым Сергей Аксёнов сообщил о трагических последствиях ночного налета украинских беспилотников на полуостров.
В результате атаки погибли два человека, еще пятеро получили ранения различной степени тяжести. На месте происшествия работают экстренные службы, оказывается помощь пострадавшим.
🟥 В Таганроге проводится эвакуация населения в районе завода имени Г. М. Бериева. Мэр города Светлана Камбулова сообщила, что зона эвакуации установлена "в радиусе от завода" и до улицы Спортивная.
Мероприятия проводятся для обеспечения условий безопасной работы саперов. Жителей призывают сохранять спокойствие и следовать указаниям властей.
🟥 Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил о решении сформировать стратегический запас топлива для нужд спецслужб и бюджетных организаций.
Кроме того, власти региона прорабатывают дополнительные меры защиты автозаправочных станций от возможных атак со стороны ВСУ. Это решение принято в рамках повышения устойчивости региона к внешним угрозам.
🟥 На Константиновском направлении российские войска продолжают наступление в сторону Дружковки. Как сообщает телеграм-канал "Дневник Десантника", в ходе штурмовых действий бойцы ВС РФ достигли населенного пункта Алексеево-Дружковка.
Операторы беспилотных летательных аппаратов ведут огневое воздействие по группам противника в западной части поселка, которые враг перебрасывает со стороны Кондратовки.
🟥 Продвижение идет и восточнее — в направлении Ижевки и Попасного. Успехи на этих участках, по мнению аналитиков, позволят взять в кольцо вражеские группировки в кармане у Подольского.
Активную поддержку наступающим оказывает авиация, которая наносит удары по ближайшим пунктам дислокации ВСУ в Дружковско-Краматорской агломерации.
🟥 Параллельно с боевыми действиями российские военные проводят эвакуацию мирных жителей из зоны конфликта.
Как отмечает канал, противник, действуя подло и коварно, продолжает наносить удары по мирным гражданам, пытающимся покинуть город. Несмотря на это, работа по спасению населения продолжается.​
🟥 В Сумской области, за ночь нанесено 8 ударов по АЗС.
🟥 Готовится новый обмен пленными между Украиной и Россией: будут возвращены раненые военнослужащие, сообщила омбудсмен РФ Яна Лантратова. Официальных заявлений с украинской стороны пока не было.
🟥 Одно из промышленных предприятий Пермского края атаковали беспилотники. Предварительно, пострадавших нет.
🟥 В Севастополе воздушная тревога.
О других новостях к началу этого дня — в ежедневном обзоре Стало известно, как Дуров помогал спецслужбам Украины готовить теракты. Хроника событий на утро 29 июля.
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