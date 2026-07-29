https://ukraina.ru/20260729/drony-sapery-i-nastuplenie-chto-proiskhodit-na-fronte-29-iyulya-1081952506.html
Дроны, саперы и наступление: что происходит на фронте 29 июля
Дроны, саперы и наступление: что происходит на фронте 29 июля - 29.07.2026 Украина.ру
Дроны, саперы и наступление: что происходит на фронте 29 июля
За прошедшие сутки на территории России и в зоне специальной военной операции произошел ряд событий, связанных как с военными действиями, так и с обеспечением безопасности гражданского населения. Об этом и других новостях в ежедневной сводке произошедшего 29 июля написал Телеграм-канал Украина.ру
2026-07-29T12:35
2026-07-29T12:35
2026-07-29T12:35
сво
спецоперация
вс рф
всу
россия
запорожская область
таганрог
лукас подольски
вооруженные силы украины
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🟥 Российские войска зашли в Дружковку в ДНР. "Пока украинские пропагандисты продолжают рассказывать сказки, что "Константиновка ещё наша" и "русские даже не подошли", наши подразделения уже уверенно продвигаются дальше", — сообщили РИА Новости в "Южной" группировке.🟥 Российские войска освободили Новую Сечь в Сумской области и Светлое в ДНР, сообщило Минобороны.🟥 В Запорожской области зафиксировано аварийное отключение электроэнергии. Информация о причинах и масштабах ЧП уточняется, энергетики работают над восстановлением подачи электричества.🟥 Глава Республики Крым Сергей Аксёнов сообщил о трагических последствиях ночного налета украинских беспилотников на полуостров. В результате атаки погибли два человека, еще пятеро получили ранения различной степени тяжести. На месте происшествия работают экстренные службы, оказывается помощь пострадавшим.🟥 В Таганроге проводится эвакуация населения в районе завода имени Г. М. Бериева. Мэр города Светлана Камбулова сообщила, что зона эвакуации установлена "в радиусе от завода" и до улицы Спортивная. Мероприятия проводятся для обеспечения условий безопасной работы саперов. Жителей призывают сохранять спокойствие и следовать указаниям властей.🟥 Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил о решении сформировать стратегический запас топлива для нужд спецслужб и бюджетных организаций. Кроме того, власти региона прорабатывают дополнительные меры защиты автозаправочных станций от возможных атак со стороны ВСУ. Это решение принято в рамках повышения устойчивости региона к внешним угрозам.🟥 На Константиновском направлении российские войска продолжают наступление в сторону Дружковки. Как сообщает телеграм-канал "Дневник Десантника", в ходе штурмовых действий бойцы ВС РФ достигли населенного пункта Алексеево-Дружковка. Операторы беспилотных летательных аппаратов ведут огневое воздействие по группам противника в западной части поселка, которые враг перебрасывает со стороны Кондратовки.🟥 Продвижение идет и восточнее — в направлении Ижевки и Попасного. Успехи на этих участках, по мнению аналитиков, позволят взять в кольцо вражеские группировки в кармане у Подольского. Активную поддержку наступающим оказывает авиация, которая наносит удары по ближайшим пунктам дислокации ВСУ в Дружковско-Краматорской агломерации.🟥 Параллельно с боевыми действиями российские военные проводят эвакуацию мирных жителей из зоны конфликта. Как отмечает канал, противник, действуя подло и коварно, продолжает наносить удары по мирным гражданам, пытающимся покинуть город. Несмотря на это, работа по спасению населения продолжается.🟥 В Сумской области, за ночь нанесено 8 ударов по АЗС.🟥 Готовится новый обмен пленными между Украиной и Россией: будут возвращены раненые военнослужащие, сообщила омбудсмен РФ Яна Лантратова. Официальных заявлений с украинской стороны пока не было.🟥 Одно из промышленных предприятий Пермского края атаковали беспилотники. Предварительно, пострадавших нет.🟥 В Севастополе воздушная тревога.О других новостях к началу этого дня — в ежедневном обзоре Стало известно, как Дуров помогал спецслужбам Украины готовить теракты. Хроника событий на утро 29 июля.
россия
запорожская область
таганрог
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
сво, спецоперация, вс рф, всу, россия, запорожская область, таганрог, лукас подольски, вооруженные силы украины
СВО, Спецоперация, ВС РФ, ВСУ, Россия, Запорожская область, Таганрог, Лукас Подольски, Вооруженные силы Украины
Дроны, саперы и наступление: что происходит на фронте 29 июля
За прошедшие сутки на территории России и в зоне специальной военной операции произошел ряд событий, связанных как с военными действиями, так и с обеспечением безопасности гражданского населения. Об этом и других новостях в ежедневной сводке произошедшего 29 июля написал Телеграм-канал Украина.ру
🟥 Российские войска зашли в Дружковку в ДНР.
"Пока украинские пропагандисты продолжают рассказывать сказки, что "Константиновка ещё наша" и "русские даже не подошли", наши подразделения уже уверенно продвигаются дальше", — сообщили РИА Новости в "Южной" группировке.
🟥 Российские войска освободили Новую Сечь в Сумской области и Светлое в ДНР, сообщило Минобороны.
🟥 В Запорожской области зафиксировано аварийное отключение электроэнергии. Информация о причинах и масштабах ЧП уточняется, энергетики работают над восстановлением подачи электричества.
🟥 Глава Республики Крым Сергей Аксёнов сообщил о трагических последствиях ночного налета украинских беспилотников на полуостров.
В результате атаки погибли два человека, еще пятеро получили ранения различной степени тяжести. На месте происшествия работают экстренные службы, оказывается помощь пострадавшим.
🟥 В Таганроге проводится эвакуация населения в районе завода имени Г. М. Бериева. Мэр города Светлана Камбулова сообщила, что зона эвакуации установлена "в радиусе от завода" и до улицы Спортивная.
Мероприятия проводятся для обеспечения условий безопасной работы саперов. Жителей призывают сохранять спокойствие и следовать указаниям властей.
🟥 Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил о решении сформировать стратегический запас топлива для нужд спецслужб и бюджетных организаций.
Кроме того, власти региона прорабатывают дополнительные меры защиты автозаправочных станций от возможных атак со стороны ВСУ. Это решение принято в рамках повышения устойчивости региона к внешним угрозам.
🟥 На Константиновском направлении российские войска продолжают наступление в сторону Дружковки. Как сообщает телеграм-канал "Дневник Десантника", в ходе штурмовых действий бойцы ВС РФ достигли населенного пункта Алексеево-Дружковка.
Операторы беспилотных летательных аппаратов ведут огневое воздействие по группам противника в западной части поселка, которые враг перебрасывает со стороны Кондратовки.
🟥 Продвижение идет и восточнее — в направлении Ижевки и Попасного. Успехи на этих участках, по мнению аналитиков, позволят взять в кольцо вражеские группировки в кармане у Подольского.
Активную поддержку наступающим оказывает авиация, которая наносит удары по ближайшим пунктам дислокации ВСУ в Дружковско-Краматорской агломерации.
🟥 Параллельно с боевыми действиями российские военные проводят эвакуацию мирных жителей из зоны конфликта.
Как отмечает канал, противник, действуя подло и коварно, продолжает наносить удары по мирным гражданам, пытающимся покинуть город. Несмотря на это, работа по спасению населения продолжается.
🟥 В Сумской области, за ночь нанесено 8 ударов по АЗС.
🟥 Готовится новый обмен пленными между Украиной и Россией: будут возвращены раненые военнослужащие, сообщила омбудсмен РФ Яна Лантратова. Официальных заявлений с украинской стороны пока не было.
🟥 Одно из промышленных предприятий Пермского края атаковали беспилотники. Предварительно, пострадавших нет.
🟥 В Севастополе воздушная тревога.