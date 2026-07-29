Венгрия замедляет вступление Украины в Евросоюз - Financial Times - 29.07.2026 Украина.ру
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Венгрия замедляет вступление Украины в Евросоюз - Financial Times
Венгрия замедляет вступление Украины в Евросоюз - Financial Times - 29.07.2026 Украина.ру
Венгрия замедляет вступление Украины в Евросоюз - Financial Times
Венгрия заблокировала второй и третий переговорные кластеры по вступлению Украины в Евросоюз, сообщает газета Financial Times со ссылкой на два источника
2026-07-29T13:28
2026-07-29T14:22
новости
украина
венгрия
будапешт
виктор орбан
урсула фон дер ляйен
ес
еврокомиссия
мир без границ
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"Будапешт на прошлой неделе (вынудил - ред.) отложить открытие второго и третьего кластеров, касающихся интеграции в единый рынок и более широкой экономической и социальной политики, соответственно", - говорится в материале.Как напоминает газета, всего процесс вступления разбит на шесть переговорных кластеров, призванных гармонизировать законодательство страны-кандидата и евроблока. Для открытия и закрытия каждого кластера требуется единодушное согласие всех 27 стран-членов. Предыдущий премьер Венгрии Виктор Орбан в свое время блокировал процесс вступления Украины, однако Будапешт и сейчас продолжает тормозить этот процесс, добавляет Financial Times.Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее заявляла, что рассчитывает открыть для Киева и Кишинева все шесть переговорных кластеров до летних каникул институтов ЕС. О препятствиях на пути в ЕС - в материале Украина не вступит в ЕС "с Бандерой на флаге" - Минобороны Польши на сайте Украина.ру.
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новости, украина, венгрия, будапешт, виктор орбан, урсула фон дер ляйен, ес, еврокомиссия, мир без границ
Новости, Украина, Венгрия, Будапешт, Виктор Орбан, Урсула фон дер Ляйен, ЕС, Еврокомиссия, Мир без границ

Венгрия замедляет вступление Украины в Евросоюз - Financial Times

13:28 29.07.2026 (обновлено: 14:22 29.07.2026)
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Міністерство закордонних справ України / Перейти в фотобанкфлаг Венгрия Украина
флаг Венгрия Украина - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Міністерство закордонних справ України
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Венгрия заблокировала второй и третий переговорные кластеры по вступлению Украины в Евросоюз, сообщает газета Financial Times со ссылкой на два источника
"Будапешт на прошлой неделе (вынудил - ред.) отложить открытие второго и третьего кластеров, касающихся интеграции в единый рынок и более широкой экономической и социальной политики, соответственно", - говорится в материале.
Как напоминает газета, всего процесс вступления разбит на шесть переговорных кластеров, призванных гармонизировать законодательство страны-кандидата и евроблока. Для открытия и закрытия каждого кластера требуется единодушное согласие всех 27 стран-членов.
Предыдущий премьер Венгрии Виктор Орбан в свое время блокировал процесс вступления Украины, однако Будапешт и сейчас продолжает тормозить этот процесс, добавляет Financial Times.
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее заявляла, что рассчитывает открыть для Киева и Кишинева все шесть переговорных кластеров до летних каникул институтов ЕС.
О препятствиях на пути в ЕС - в материале Украина не вступит в ЕС "с Бандерой на флаге" - Минобороны Польши на сайте Украина.ру.
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НовостиУкраинаВенгрияБудапештВиктор ОрбанУрсула фон дер ЛяйенЕСЕврокомиссияМир без границ
 
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